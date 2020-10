Dragedyst i Dyrehaven på lørdag

Efterårsferie Lørdag 17. oktober i efterårsferien myldrer dragerne igen på himlen over Eremitage-sletten ved årets 'Dragedyst i Dyrehaven' nord for København.

Det er 37. gang, at glade farvestrålende drager mødes i deres utrættelige kamp mod den onde tyngdelov, men heller ikke i år får den en chance. Deltagerne skal nok sørge for at holde dragerne oppe.