Forældre og pårørende til psykisk syge og sårbare har fået en udstrakt hånd af Trygfonden. Modelfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Donation sikrer bedre medicin i psykiatrien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Donation sikrer bedre medicin i psykiatrien

Med en donation på 132.000 kr. fra TrygFonden sikres samtalegrupper i Gentofte for forældre og pårørende til psykiske syge og sårbare

Villabyerne - 26. januar 2021 kl. 07:48 Kontakt redaktionen

Når ens datter er psykisk sårbar, skal hele familien have hjælp og støtte.

Bedre Psykiatri har mangeårig erfaring med at afvikle samtalegrupper for pårørende og forældrenetværksgrupper, som er en meget efterspurgt hjælp i familier med psykisk syge og sårbare. Med en donation fra TrygFonden på 132.000 kr. til Gentofte-afdelingen, bliver det nu muligt for forældre og andre pårørende i kommunen at få tilbudt samtalegrupper og informationsmøder.

"Med donationen fra TrygFonden har vi nu mulighed for at gennemføre samtalegrupper for forældre og andre pårørende til psykisk syge og sårbare, og det betyder helt konkret, at vi kan imødekomme den store efterspørgsel på vores samtalegrupper, som vi oplever i Gentofte," siger Lars Peter Johansson, formand for Bedre Psykiatri Gentofte.

I samtalegrupperne mødes et mindre antal pårørende ca. 10-12 gange fordelt over et år. Grupperne ledes af en uddannet terapeut, som ofte er en psykolog.

"Det er vores erfaring, at pårørende er den bedste medicin, og hvis de pårørende bliver inddraget i behandlingen, vil det kunne støtte og hjælpe den psykisk syge eller sårbare. Ofte udvikler psykiske lidelser sig i teenageårene, og det kan som forældre være utrolig svært at forholde sig til. Jeg har selv stået i den situation, og som forælder aner man ikke, hvad man skal stille op, og man har brug for støtte og redskaber til bedst muligt at hjælpe sit barn," siger Lars Peter Johansson.

Find yderligere information om samtalegrupperne på Bedre Psykiatri Gentoftes Facebook-side eller ved at skrive til gentofte@bedrepsykiatri.dk. ka