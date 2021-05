Dømt travmand bortvist på livstid

Ved Retten i Lyngby blev en 56-årig mand tilknyttet Charlottenlund Travbane i dag, onsdag 5. maj, idømt 1 år og 6 måneders fængsel for at have begået 40 blufærdighedskrænkelser mod en 17-årig psykisk sårbar pige og udøvet grov vold mod en anden kvinde.

Fordi han havde siddet varetægtsfængslet i 13 måneder, kunne han forlade retten som en fri mand.

"På baggrund af ovenstående har Det Danske Travselskab, der ejer Charlottenlund og Skovbo Travbane, ekskluderet den dømte fra at komme på begge baner i resten af vedkommendes levetid. Forbuddet gælder alle 365 dage i året," skriver Det Danske Travselskab i dag på deres hjemmeside.

Selskabets formand Michael Juul Nielsen udtaler:

"Dette er en meget ulykkelig sag, og vores varmeste tanker går til de stakkels ofre for den dømtes ugerninger. Det skal altid være trygt at komme på vores væddeløbsbane, og den kriminelle gerning, der her er begået, er i vores optik så alvorlig, at vi ikke kan forsvare at lade den dømte komme på banerne igen. I bestyrelsen anbefaler vi samtidig travsportens øverste organ DTC til på livstid, at fratage den dømte hans trænerlicens og ret til at opholde sig på alle danske hestevæddeløbsbaner”.