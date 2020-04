Dødsfald på plejehjemmet Salem

I alt 17 plejehjemsbeboere og to medarbejdere på den selvejende institution Salem under Diakonissestiftelsen har fået konstateret COVID-19.

Og to af disse er nu døde. Man ved ikke, hvad de ældre er døde af, men man har konstateret, at de havde corona, da de døde, oplyser Gentofte kommune.

Beboerne i de 45 boliger, der er fordelt i fire enheder på plejehjemmet ved Gentofte Sø, har været isoleret, siden man opdagede smittespredningen.

Mandag oplyste Gentofte Kommune til Villabyerne, at to beboere i første omgang blev konstateret smittet den 15. april, hvorefter de og de øvrige beboere i deres enhed alle blev isoleret i deres boliger og testet for smitten. Det førte til, at fem yderligere beboere fik konstateret COVID-19.