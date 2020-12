Her ses en af politiets teknikere lede efter spor, efter en 18-årig mand natten til lørdag den 25. april var blevet dræbt i et masse-slagsmål på skaterbanen ved Gentofte Stadion. Foto: presse-fotos.dk

Dødeligt masseslagsmål: Vigtigt spor spiller en afgørende rolle

Tredje retsmøde i sagen om det fatale sammenstød i april mellem to grupper af unge ved Jägers Skatepark var en gennemgang af anklagemyndighedens tekniske beviser

Villabyerne - 17. december 2020 kl. 06:48 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Sikkerheden var i højsædet, da tilhørerne blev lukket ind i retssal 1.1 ved Retten i Lyngby her til morgen.

Alle tilhørere skulle tømme deres lommer og passere en metaldetektor, og der var mange retsbetjente til at sørge for ro og orden ved det tredje retsmøde i nævningesagen, hvor en 16-årig med rødder i Lyngby-Taarbæk står tiltalt for drab, mens fire mænd på 18 og 19 år, der alle kommer fra Gentofte, står tiltalt for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

To grupper af unge, som anklagemyndigheden har valgt at kalde grøn og blå gruppe, tørnede sammen ved et vanvittigt masseslagsmål kl. 01.20 natten til lørdag den 25. april på parkeringspladsen ved Jägers Skatepark. Et masseslagsmål med knive, økser og slagvåben, der var overstået på 1-2 minutter, men som kostede en 18-årig mand livet.

Måske var det uroen fra andet retsmøde, hvor søsteren og faren til den dræbte i sagen kortvarigt blev udvist, der gjorde, at dommer Helle Hjelm Poulsen følte sig kaldet til indledningsvist at slå fast, at hun ikke ville acceptere nogle former for forstyrrelser eller slinger i valsen i forhold til at bære mundbind.

En grundig affære Temaet for dagens retsmøde var anklagemyndighedens tekniske beviser, som anklager Carina Erdogan gennemgik minutiøst.

Hun startede med at redegøre for optakten til masseslagsmålet. Hun viste screenshots af den fjendtlige snapchat-kommunikation, den drabstiltalte (som i anklagemyndighedens opdeling hører til grøn gruppe, red.) havde haft med en person fra den anden gruppe, inden det skæbnesvangre natlige møde. Hun spillede flere lydfiler, bl.a. den hvor personen fra den blå gruppe siger "Jeg kommer til jeres station. I har sagt jeres station. I kan ikke ændre det nu..."

Retten fik også flere gange afspillet den besked, som den drabstiltalte gav til en af sine venner; "Tag maskering med, bro, og sort tøj. I skal kun have sort tøj på."

Herefter gik Carina Erdogan over til at vise uddrag af adskillige Messenger-samtaler, og hun viste også en log over alle de mobilopkald, den drabstiltalte enten modtog eller selv stod for før og efter masseslagsmålet. Der blev ringet rigtig meget på kryds og tværs.

Grinende kæreste Retten fik også på de tre storskærme afspillet den video, som den dræbte mands kæreste optog på sin telefon inden det fatale sammenstød.

"Der er forskellige mennesker. Der er de kloge, og der er de dumme," kan man høre hende grine i videoen, mens hun filmer de knivbevæbnede unge, mens de går.

Rapporterne fra de politifolk, der først ankom til stedet og forsøgte at redde den 18-årige mand med førstehjælp, blev også gennemgået, og det samme blev indsatslederens rapport. Selv om politifolk ikke formulerer sig følelsesladet i en skriftlig rapport, fornemmede man alligevel klart, hvor kaotisk scenariet havde været. Og hvor svært det må have været at skaffe et hurtigt overblik over situationen.

Retten fik også vist videoovervågning fra både Tjørnegårdsskolen og Jægersborg Station. Her kunne man bl.a. se, at den blå gruppe, som altså bl.a. talte den dræbte og de fire Gentofte-mænd tiltalt for den grove vold, var i området allerede fra 21-tiden, hvor de grillede ved en bålplads.

Det var tydeligt at se på søsteren til den dræbte, at hun havde svært ved at se på billederne, der jo altså også viste hendes brors sidste timer.

Da Carina Erdogan viste overvågningsbillederne fra Jægersborg Station, opstod der en ufrivillig komik. I lang tid så retten bare en trappeopgang til stationen, mens tiden oppe i hjørnet langsomt nærmede sig gerningstidspunktet. Da der i, hvad der føltes som en evighed, endnu ikke var sket noget, blev dommeren utålmodig.

"Jeg sidder og tænker, om det er Kejserens Nye Klæder", sagde hun og gav kort efter tegn til en kort pause.

Dna-spor spiller hovedrolle Efter pausen forsøgte Carina Erdogan atter at afspille klippet, og med en meget god vilje var det på et splitsekund muligt at se en skygge oppe i hjørnet. Hvad det skulle bevise, stod til gengæld hen i det uvisse.

Herefter gennemgik anklageren den lange gerningsstedsundersøgelse, som politiets kriminalteknikere har udarbejdet i sagen.

Blodtilsølede knive, en blodtilsølet strømpistol, der også fungerede som lommelygte, en håndøkse, en totenschläger, en blodpøl i asfalten, fragmenter af knoglebrusk, cigaretskod og joints, en blodig maske, en blodig kasket, t-shirt og jakke. Anklageren redegjorde detaljeret for hver eneste fundne effekt. Både, hvad der var fundet af spor, og hvad det sagde noget om.

Opgaven for anklagemyndigheden er på papiret utaknemlig. Hvordan skaber man et overblik over de forskellige skyldsspørgsmål i et så kort, intenst øjeblik af kaos, hvor de to parter oven i købet har modstridende forklaringer? Efter den meget grundige gennemgang af samtlige dna-spor står det mere og mere klart, at det i høj grad er ud fra netop dna-sporene, at politi og anklagemyndighed ser sig i stand til at påvise de tiltaltes forskellige roller i sagen.

Efter frokostpausen var det egentlig meningen, at anklager Carina Erdogan skulle fortsætte sin minutiøse gennemgang, men hun måtte på grund af "tekniske problemer" bede dommeren om at få lov til at gøre det ved en senere lejlighed.

Næste retsmøde i sagen er den 5. januar. Her vil vidner med tilknytning til den grønne gruppe, der altså bl.a. tæller den nu 16-årige drabstiltalte og hans 13-årige lillebror, blive afhørt.

