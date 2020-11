Dobbelt triumf i Aarhus

Det blev til to klare sejre, da Gentofte Volleys herre- og damehold spillede mod ASV Aarhus i Ceres Park.

I tredje sæt havde Gentofte matchbold ved stillingen 25-24. Men det lykkedes ikke at gøre rent bord, da hjemmeholdet vandt sættet 27-25. I fjerde sæt var Gentofte med Charlene Manuella Johnsen i topscorerrollen igen i teten fra start til slut. Med sætsejr 25-19 kunne holdet tage hjem fra Aarhus med en flot 3-1 sejr.

Anden kamp i sæsonen

Herreligaholdet var på banen igen efter en længere periode med corona-aflyste kampe. Kampen var faktisk kun Gentoftes anden i denne sæson til trods for, at det var femte spillerunde.

Det kom dog ikke til at have nogen betydning for det sejrsvante mandskab.