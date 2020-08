Dobbelt skybrud ramte kommunen: Se de våde billeder

Efter to uger med hedebølge ramte et skybrud onsdag eftermiddag Gentofte Kommune, to gange endda, hvilket kostede vand i kældre, haver og veje

Bilerne fik vasket deres undervogn, da de onsdag eftermiddag drejede fra Helsingørmotorvejen via Nybrovej eller kørte under viadukten ved Jægersborg Station.

Med et dobbelt skybrud der talte 35,6 mm regn på en halv time - et normalt skybryd afgiver 15 mm regn på 30 mimutter - kom veje, have og kældre under vand.