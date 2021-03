Se billedserie Stephan Leisby Antonsen vil aktivere børn, unge og midaldrende med et nyt og lettere særegent transportmiddel. Pressefoto

Diskusprolaps førte Stephan ud ad ny sti

Flere skal opleve glæden ved at køre på løbecyklen kickbike, mener lokal motionist og distributør, der selv fik øjnene op for det noget anderledes transportmiddel efter en slem diskusprolaps

Villabyerne - 10. marts 2021 kl. 18:38 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

49-årige Stephan Leisby Antonsen fra Charlottenlund er på alle måder super­aktiv. Han løber, cykler, spiller tennis og badminton.

Denne dag omkring påske for to år siden var han ude at løbe langs Strandvejen og ind over Dyrehaven, hvor han bliver samlet op af sin kone.

Idet han åbner døren til passagersædet og sætter sig ind, mærker han et ordentlig jag i ryggen.

Han giver sig selv lidt ro og må humpe rundt i påskeferien, før han så søger professionel hjælp. Hverken behandlere, fysioterapeuter, osteopat eller rygspecialist kan dog i første omgang finde ud af, hvad der er galt, og der går derfor lang tid med smerte, frustration og uhjælpsom massage af hans iskiasnerve, før han får konstateret en diskusprolaps, der trykker direkte på nerven.

I al den tid og en lang genoptræning efterfølgende har den normalt så aktive Stephan Leisby Antonsen mere end svært ved bare at komme op og sidde på en normal cykel.

Og det er så her, han falder over den finske opfindelse Kickbike, der er en bastard mellem en cykel og et løbehjul.

"Det generede mig selvfølgelig, at jeg ikke kunne bevæge mig. Det her hjalp mig, for jeg kunne godt stå oprejst og sparke benet bagud og derfor føle, at jeg stadig bevægede mig og fik noget motion," fortæller han.

Mange stopper op I dag har hans ryg det markant bedre, og den positive oplevelse med det særegne transportmiddel har gjort, at han nu er blevet den første distributør af Kickbike i Danmark gennem sit firma by Kick, som han har ved siden af sit daglige arbejde som salgschef.

"Jeg mødte en gammel ven nede på Charlottenlund Fort dengang. Han stoppede mig, og kiggede. Hvor er pedalerne, hvor er sadlen? Jeg fik en positiv respons, og det var startskuddet. Der er andre, der kan få glæde af det," siger Stephan Leisby Antonsen.

Han kalder det selv for en bevægelsesform, der både kan bruges til sport og transport, og som er knap så hårdt som at cykle eller løbe en længere tur. De store hjul sikrer en lidt bedre køreoplevelse på tværs af skiftende underlag, forklarer han.

Kickbike har sin største udbredelse i hjemlandet Finland, Holland og nogle østeuropæiske lande, mens det i Danmark er helt nyt.

Ser man derfor nogle på den lidt underfundige løbecykel, så er det nok Stephan Leisby Antonsen eller et af hans børn, der suser op og ned ad Strandvejen.

