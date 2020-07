Katja Davis har startet egen tegneskole. Pressefoto

Direktør trak stikket og startede tegneskole

Charlottenlund-borger Katja Davis lyttede til sin frihedsstrang og steg af karriere­ræset for at jagte en gammel, kreativ drøm

Villabyerne - 17. juli 2020

Katja Davis traf en stor beslutning i vinter. Efter godt otte år hos Studieskolen, bl.a. som managing director, og før det et femårigt lektorat på universitetet i Beograd, stod hun ved en korsvej.

Hun havde fået nok af det tidskrævende, ofte stressende karriereliv. Hun drømte i stedet om gøre den gamle passion for tegning til sin nye levevej.

Hun indrettede et atelier i Charlottenlund-lejligheden på Prinsesse Alexandrines Allé 16 og gav sig til at rekruttere elever til sin nystartede tegneskole.

"Jeg har arbejdet utrolig meget gennem årene. Der har været masser af spændende udfordringer og opgaver, men jeg registrerede også ofte en forkert følelse i kroppen. Jeg har løbende talt med mig selv om mine livsmål. Om hvad der helt fundamentalt er vigtigt for mig. Jeg var god til det, jeg gjorde som direktør, men var der andre måder at leve livet på?," siger Katja Davis.

For konstant at blive dygtigere til sit job på Studieskolen, med en større organisation under sig og tusindvis af årlige kursister, læste Katja Davis et hav af business-bøger. Men hun oplevede ofte, at hun glemte essensen af de mange tusinde sider, hun gnavede sig igennem.

"Jeg må konstatere, at jeg lærer 1.000 gange mere af at læse en biografi om Picasso. I modsætning til bøger om ledelse, strategi, osv., hviler min hjerne sig, når jeg læser om kunst eller tegning."

Lyttede til frihedstrang De erkendelser bragte i vinter 43-årige Katja Davis til den føromtalte korsvej. Enten skulle hun lægge en 10 års plan for videreførelse af sin professionelle karriere, altså fortsætte i overhalingsbanen med modstridende følelser, eller trække stikket og etablere den tegneskole, der havde rumsteret i hendes sind i et stykke tid.

"Jeg besluttede mig for at lytte til min frihedstrang, min kærlighed til det at tegne og skabe, og ikke mindst til min glæde ved at lære andre at tegne."

På sigt vil Katja Davis afholde tegnekurser for både voksne og børn, men i første omgang giver hun sine kreative kompetencer videre til børn i 8-13-årsalderen. Hendes ambition er at give de unge kursister mulighed for at re-connecte med virkeligheden.

"Børn og unge lever i dag et liv, hvor de downloader alt frem for selv at skabe billeder og derigennem få forbindelse til verden omkring sig. At tegne er at se, at få genopfrisket synssansen og blive visuelt tænkende. De visuelt tænkende er gode til at løse problemer, se muligheder og skabe forbindelse, de er innovative. Børn skal udvikles til at være kunstnere i livet, så de ikke bare ender med at kopiere andres liv. På den måde bliver man sig selv."

Der er allerede god tilslutning til tegneskolen i Charlottenlund, og Katja Davis selv har aldrig haft det bedre.

"Jeg er vokset op i et meget kreativt miljø, så det er lidt ligesom om, jeg er kommet hjem nu, hvor jeg har etableret min tegneskole," slutter hun.

