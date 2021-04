Se billedserie Havregården Kostskole lå i Gribskov Kommune, men blev lukket efter massiv kritik af forholdene for de anbragte børn og unge på stedet. Gentofte Kommune har haft tre unge anbragt på kostskolen. Foto: Allan Nørregaard

Direktør om kostskole: "Det er frygtelige forhold, der er kommet frem"

Forholdene på Havregården, hvor Gentofte Kommune har haft tre unge anbragt, giver anledning til refleksion, siger direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune, Anders-Peter Østergaard

Villabyerne - 28. april 2021

Seks børn har forsøgt at begå selvmord på den omstridte kostskole Havregården i Gribskov Kommune. Det viser en række patientjournaler og sagsakter, som P1 Dokumentar har fået adgang til.

Havregården Kostskole lukkede i efteråret, efter det kom frem, at flere elever havde oplevet vold, mobning og seksuelle krænkelser elever imellem. Forstanderen er nu blevet politianmeldt.

Gentofte Kommune har oplyst til Villabyerne, at de har haft tre unge anbragt på Havregården Kostskole i perioden 2013-2020.

De nye oplysninger omkring forholdene på kostskolen har gjort stort indtryk på direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid i Gentofte Kommune, Anders-Peter Østergaard.

"Jeg og medarbejderne i vores børne- og familieafdeling er dybt optaget af den kritik, Havregården har modtaget. Det er frygtelige forhold, der er kommet frem. Det gør naturligvis stort indtryk og giver anledning til refleksion. Vi ønsker jo intet andet, end at give de anbragte børn og unge en tryg hverdag," siger han i en skriftlig kommentar til Villabyerne.

Til P1 Dokumentar siger Eva Naur Jensen, der er lektor i socialret ved Aarhus Universitet, at selvom Havregården nu er lukket, bør sagerne føre til selvransagelse i kommunerne.

"Kommunerne skal være omhyggelige, inden de anbringer børn, og de skal være omhyggelige med at finde ud af, om stederne kan leve op til det behov, børnene har. Så det bør føre til noget selvransagelse ude i kommunerne," siger hun.

Skæve og fulde unge En af de unge fra Gentofte Kommune, som har været anbragt på Havregården Kostskole, er 15-årige Joan-Grace Heidemann-Johansen, som blev anbragt på kostskolen som 12-årig.

I en tidligere artikel, som Villabyerne bragte onsdag 7. april 2021, fortalte hendes mor, Susanne Heideman-Johansen, om sit første besøg sammen med sin datter på Havregården Kostskole.

"Da jeg ser stedet, tænker jeg, om det virkelig er her mit barn skal være? Nogle af børnene, jeg mødte, var halvskæve, andre var halvfulde. Jeg klagede til kommunen over deres valg, men blev bedt om at samarbejde," fortalte hun.

I den første tid på kostskolen var hendes datter dybt ulykkelig over at bo der. Hun stak flere gange af og stod hulkende i stuen hjemme hos sin mor. Hun var ved at blive vanvittig over at være der. Unge gik fulde og skæve rundt på gangene om natten. Som den yngste og nyeste på skolen blev hun prøvet af. Hun måtte tilkæmpe sig sin plads, hvilket betød, at hun måtte slå fra sig for at blive sat i respekt, fortalte hendes mor til Villabyerne.

Hun mærkede, hvordan hendes datter begyndte at forandre sig af skolens hårde miljø, der viste sig i hendes sprog og tone.

Erstatningssager på vej Ti tidligere elever fra Havregården har nu krævet erstatning fra Socialtilsyn Hovedstaden og Arbejdstilsynet, fordi myndighederne ikke greb ind tidligere og fik stoppet svigtet på skolen, fortæller dr.dk.

Bag erstatningskravet står advokat Mads Pramming, der tidligere har ført en række erstatningssager for udsatte børn mod staten. Blandt andet sagen for Godhavnsdrengene. Efter at have gennemgået sagsdokumenter fra en række tidligere elever fra kostskolen, mener han, at børnene har været udsat for et voldsomt svigt.

"Jeg mener klart, at den her sag er lige så slem som Godhavnssagen. Det er noget af det groveste, jeg nogensinde har set. Jeg tror ikke, jeg havde fantasi til at forestille mig, at sådan noget kunne foregå," siger han til dr.dk.

Susanne Heidemann-Johansen fortæller til Villabyerne, at hun for længe siden har bedt Gentofte Kommune om erstatning.

"Det har ødelagt min datter at blive anbragt på Havregården. Hun begyndte for alvor at skære i sig selv og blev til en helt anden pige, som jeg slet ikke kunne genkende. For mit eget vedkommende var det en frygtelig belastning, da hun begyndte at stikke af deroppe fra. Jeg lå vågen nat efter nat og tænkte på, hvor hun var. Jeg mener, at vi har krav på erstatning for ødelagte liv, arrogance og mangel på konsekvenser for at sende Joan-Grace til Havregården," siger hun.

Må ikke gentage sig Direktør Anders-Peter Østergaard kan ikke gå ind i den konkrete sag, men har en anden opfattelse af, hvordan kommunens medarbejdere arbejder. I en mail skriver han til Villabyerne:

"Vi har dygtige og kompetente medarbejdere, der går grundigt til værks, når de skal finde et godt match mellem barnet og anbringelsesstedet. Vi har som kommune en vigtig rolle i at sikre, at barnet trives og udvikler sig positivt under en anbringelse. Og vi tager altid udgangspunkt i barnets behov og ønsker, som ikke altid er de samme som forældrenes."

Ifølge direktør Anders-Peter Østergaard skal Gentofte Kommune ligesom alle andre kommuner sikre, at botilbuddene er godkendt af Tilsynet.

"Derudover besøger vi stederne og gennemgår tilsynsrapporter, inden vi præsenterer et specifikt tilbud for forældre og børn," skriver han i en mail.

Her uddyber han, at de løbende har samtaler med anbragte børn og unge, hvor de har stort fokus på at skabe en tryg ramme for dialogen, så barnet kan tale frit om eventuelle problemer eller bekymringer - også i forhold til det sted, barnet er anbragt.

"Alligevel har det altså været muligt for en institution som Havregården at opretholde et tilbud, som på ingen måde har levet op til de kvalitetsstandarder, som kommunerne og Socialtilsynet kræver. Det skal vi alle blive klogere af, så det ikke gentager sig," afslutter direktøren sin mail med.

