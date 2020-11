Dines Bogø fortæller om historien bag skuddene i Vangede

Under besættelsen, 17. januar 1945, kom det til en mindre kamp i krydset Vangedevej / Søborg Hovedgade. Tysk politi forfulgte et køretøj, som de fandt mistænkeligt. En af de fire mænd i den forfulgte bil blev anholdt. De øvrige flygtede. Hvad skete der videre på Amtssygehuset og på Sankt Lukas Stiftelsen den dag?

Forfatteren Dines Bogø fortæller i et fotoforedrag om begivenheden, det gør han onsdag 11. november kl. 14 i Dyssegårdskirkens sognegård. Fri entré.