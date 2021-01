Se billedserie Lækker mad og et digitalt menukort med indbygget ernæringsbarometer skal sikre, at småtspisende patienter på Herlev Gentofte Hospital får nok at spise.

Digitalt menukort skal hjælpe indlagte patienter til at blive hurtigere raske

Som det første hospital i Danmark tager Herlev Gentofte Hospital et digitalt system i brug, hvor et ernæringsbarometer guider patienter til at få nok at spise, og deres samlede fødevareindtag registreres. Diætist i Hjerteforeningen roser tiltaget

Villabyerne - 28. januar 2021 kl. 08:57 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Hospitalsmad har langtfra altid haft det bedste ry, men det er de for alvor ved at gøre op med på Herlev Gentofte Hospital. Her er madkonceptet Herlevs Herligheder målrettet de småtspisende patienter, og nu tager hospitalet endnu et værktøj i brug, når det gælder de svage indlagte, der har brug for at få mere energi for at komme sig.

Et digitalt á la carte-menukort med et indbygget ernæringsbarometer skal nemlig sikre, at særligt de småtspisende får spist og drukket tilstrækkeligt. De første patienter kan allerede nu bestille maden på en tablet, der altså samtidig vil kunne vise både patienter, personale og pårørende, om der bliver indtaget proteiner og kalorier nok i løbet af dagen.

"Det nye madkoncept og ombygningen af vores køkkener giver os helt nye muligheder. Vi har undersøgt, hvad patienterne foretrækker af mad og ud fra det skabt et måltidskoncept, der rækker ud i fremtiden med individualiserede behov, høj kulinarisk kvalitet, bæredygtighed og ikke mindst fokus på ernæring. Den mad, der serveres for syge og småtspisende patienter er helt afgørende for, at vi kan få patienterne til at spise, og dermed give dem de bedste muligheder for hurtigere at blive raske," siger enhedschef for hospitalets ernæringsenhed, Marianne Lange.

Herlev Gentofte Hospital er det første hospital i Danmark, der tager et digitalt system i brug, som både indeholder madbestilling og kostregistrering og taler sammen med den elektroniske patientjournal. Det giver ifølge hospitalet mulighed for endnu bedre at integrere ernæringen i den samlede behandling.

Berømt blandt diætister I Hjerteforeningen er diætist Lotte Juul Madsen begejstret for det nye koncept, som hun tror på, vil kunne gøre en forskel.

"Ligesom hvis du har skridttæller på, så bliver du opmærksom på, hvad du mangler. 'Wow, jeg mangler 12 gram protein, kunne jeg klemme lidt mere ned. Der kommer syn for sagen."





Lotte Juul Madsen, diætist i Hjerteforeningen "Vi har en gruppe af hjertesvigtpatienter, der har nedsat pumpekraft. De er tit småtspisende, for de bruger næsten al energien på at trække vejret. For dem vil det være en stor styrke at kunne få lidt, men godt, og der bliver holdt øje med, om de får, hvad de har brug for. Det vil være til stor gavn," siger hun.

Lotte Juul Madsen kendte ikke på forhånd til det nye koncept, men hun har for længst noteret sig Herlev Gentofte Hospitals indsats på ernæringsområdet, der blandt består af førnævnte herligheder, der er protein- og energiberigede retter.

"De er jo lidt berømte blandt diætister. Jeg kender godt deres kost med små, velsmagende portioner bygget til småtspisende. I mange år har kost ikke været noget, der har fyldt meget på hospitalerne, men mange patienter, der er underernærede, kommer til at ligge længere tid i sengene. De får ikke energi og kræfter til at hele efter sygdommen, så jeg synes faktisk, det her tiltag er en rigtig fin måde at gøre det på," siger diætisten.

Hun tror, at patienterne vil tage godt imod det, fordi de selv kan følge med og får øjnene op for vigtigheden af at spise nok.

"Patienten er selv med til at bestille, og derved får de incitament til at spise bedre. Det plejer at være en god drivkraft. Ligesom hvis du har skridttæller på, så bliver du opmærksom på, hvad du mangler. 'Wow, jeg mangler 12 gram protein, kunne jeg klemme lidt mere ned.' Der kommer syn for sagen. Man ligger så hjælpeløs, nu er der pludselig noget, man selv kan gøre. De kan selv se, hvor meget energi og protein de får, og det bliver registreret, så alle faggrupper også bliver opmærksomme på at hjælpe patienterne med at spise," siger Lotte Juul Madsen.

Det digitale menukort på Herlev Gentofte Hospital vil i løbet af året blive udvidet, så det bliver endnu mere varieret og også omfatter retter til ikke-ernæringstruede patienter. Udrulningen af det nye koncept i 2021 sker først på Herlev-matriklen og sidenhen på Gentofte-matriklen i takt med, at køkkenerne på de to matrikler ombygges på baggrund af en bevilling på 55 millioner kroner fra Region Hovedstaden.

