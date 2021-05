Se billedserie Janne Solvang er klar til at synge med din baby. Pressefoto

Digital hjælpepakke til babysalmesang

Villabyerne - 15. maj 2021 kl. 17:12 Kontakt redaktionen

I 10 små videoer guider Janne Solvang dig igennem et babysalmesangsforløb hjemme i din stue.

Sanger og musikpædagog Janne Solvang vil i videoerne trække både på egne minder fra barndommen med forældre og bedsteforældre, der altid sang og fløjtede, og ikke mindst på lang erfaring som babysalmesangsunderviser i Jægersborg Kirke i de seneste 13 år.

"Lyden af mors og fars stemme er lig med kærlighed og tryghed for det lille barn, og når du synger for barnet, skaber du et rum med nærvær og ømhed", fortæller Janne Solvang.

Små online gudstjenester I to sæsoner har corona-pandemien sat en stopper for, at Jægersborg Kirke har kunnet invitere forældre og babyer inden for til babysalmesang.

Derfor har kirken i lighed med så mange andre været tvunget til at tænke nyt og rykke undervisningen online.

Det har i dette forår altså resulteret i en serie på 10 korte videoer, som ligger tilgængelig på kirkens hjemmeside. Men det har været en udfordring for Janne Solvang at finde den rette form i videoerne.

Janne Solvang fortæller, at hun under første nedlukning eksperimenterede med selv at optage nogle små videoer på sin mobiltelefon, hvor hun erfarede, at når kameraet er tæt på, og hun synger stille, som du oftest vil gøre til din lille baby, er det muligt at skabe nærvær og intimitet gennem skærmen.

Da anden nedlukning blev en realitet, allierede hun sig med sine kolleger fra Jægersborg Kirke. Her valgte hun at bygge videoerne op som små gudstjenester med præludium, morgensang, salmer, børnesange, bøn, fadervor, velsignelse og postludium.

Du kan finde videoerne og sangtekster på www.jaegersborgkirke.dk.

