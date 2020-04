#Detblivergodtigen

Vi haster her med at bringe et par hyggelig nyheder fra morgenstunden fra det Coronaramte Gentofte

Kan du huske frisør Tanja Isabel Aebischer, der mens hendes salon var lukket ned, i stedet solgte og leverede hårprodukter i Nordsjælland. For hvert produkt hun solgte, gav hun 20 kr. til en indsamling til fordel for sundhedspersonalet på Rigshospitalet.

"Det er så mange, der har købt produkter og har støttet op om forretningen og indsamlingen. Ydermere har jeg fået flere butikker i Charlottenlund til at støtte op med så mange gode ting, som jeg har været inde og aflevere på Rigshospitalet. Det er en fantastisk følelse at kunne give noget tilbage og fedt at kunne holde hjulene i gang på en alternativ måde. Det har givet en masse nye idéer," siger Tanja Isabel Aebischer, der i denne uge kunne glæde sig over at kunne genåbne sin forretning og byde de første kunder velkommen på Rådhusvej 2.