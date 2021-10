Se billedserie "Som politiker skal du være villig til at lytte til gode argumenter og åben over for at ændre sit standpunkt," siger Jeanne Toxværd, som her har taget plads i haven bag kommunens nye forsamlingshus, Pavillonen. Foto: Kathrine Albrechtsen

Det yderste mandat i Gentofte: "Når borgerne protesterer, skal vi lytte. Jeg vil i hvert fald"

Spidskandidat for Enhedslisten, Jeanne Toxværd, der har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2014, vil gerne sikre, at de sårbare børn i kommunen bliver hørt, en bedre almen boligpolitik og større politisk dialog, som hun mener bliver udvandet med opgaveudvalgene

14. oktober 2021

Torsdag formiddag brænder solen endelig igennem efter kolde og våde dage.

Spidskandidat for Enhedslis­ten og nuværende medlem i kommunalbestyrelsen, Jeanne Toxværd, har taget plads i en kurvestol bagved det nye forsamlingshus Pavillonen ved Charlottenlund Station.

Ved siden af hende bugner tre højbede med grønne planter.

"Det her fantastiske sted ville aldrig være opstået, hvis de forenede konservatives (Jeanne Toxværds begreb for K, S, V, R og SF's samarbejde, red.) planer om at bygge ved DSB-grunden og helt op til Forstbotanisk Have var blevet realiseret. Men på grund af ildsjæle, som indsamlede underskrifter imod byggeriet, og fordi, at det viste sig at være for tæt på skovbyggelinjen, blev det stoppet. Det var fantastisk at se borgere mobilisere kræfter og ændre politikernes beslutning. Det samme så vi også i Gentofte Sportspark, da de ville bygge et ungdomstårn der," siger Jeanne Toxværd.

Hvis hun kunne bestemme, skulle området inddrages til at udvikle og udvide Forstbotanisk Have, samt sikre, at der gik en grøn strækning fra Forstbotanisk Have til Charlottenlund Slot og videre ned til strandparken.

Gentofte Kommune bryster sig af at være lyttende og skabe sammen med deres borgere. Er det også din oplevelse?

"Nej, det er det bestemt ikke. Bare se, hvor konfliktfyldt, det var omkring den her grund. Ubegribeligt, at politikerne ikke lyttede til protesterne under borgermødet. Der kunne den daværende borgmester have lukket planerne ned. Hvis man skal udvikle politik, skal man bevæge sig ud og lytte til borgerne. Som politiker skal du være villig til at lytte til gode argumenter og åben over for at ændre dit standpunkt," siger Jeanne Toxværd, der mener, at de nuværende opgaveudvalg er alt for lukkede og stramt styrede.

"Jeg er tilhænger af opgaveudvalg, men jeg synes, at der er for mange til, at vi som politikere kan drøfte betydnin­gen og konsekvensen af deres forslag, samt at borgerne bliver inviteret ind på falske forudsætninger, fordi processen i opgaveudvalgene er så fastlåst," siger hun.

Et aktuelt eksempel er opgaveudvalget om den nye svømmehal ved Kildeskovshallen. Både forslaget og de estimerede udgifter har Enhedslisten stemt ja til.

Sidenhen er der en større borgergruppe, som har opponeret mod at klemme den nye svømmehal ned ved Kildeskovshallen frem for at bygge en ny i Gentofte Sportspark.

Blå Bog Jeanne Toxværd

61 år

Uddannet cand.pæd.

Specialpædagogisk konsulent

Bor i Det Gule Palæ i Ordrup Jeanne Toxværd fortæller, at Enhedslisten selv foreslog, at svømmehallen blev placeret i Gentofte Sportspark. Og der blev efterfølgende udarbejdet en rapport, som kiggede på fordele og ulemper ved en ny svømmehal i Gentofte Sportspark og ved Kildeskovshallen.

"Da vi fik forelagt rapporten, var hovedargumentet, at driften ville være dyrere ved at anlægge svømmehallen i Gentofte Sportspark. Jeg blev overbevist om, at det ville være bedst og billigst. Men jeg har lavet en fejlfortolkning at det, som jeg er blevet fremlagt. Jeg troede også fejlagtigt, at borgerne var blevet hørt, men tværtimod føler de sig overhørt. Med de nye input fra dem har jeg ændret mening. Vi er nødt til at udvide processen, inden der træffes en endelig beslutning om placering af svømmekapaciteten," siger Jeanne Toxværd.

"Når borgerne protesterer, skal vi lytte. Jeg vil i hvert fald," siger hun.

Blev rystet Jeanne Toxværd arbejder som specialpædagogisk konsulent. Familier, der har et barn med særlige behov og som står i en sårbar situation, ligger derfor hendes hjerte nær.

"Når man har et barn med særlige behov, er der brug for en dialog med forældrene, så deres barn får det rigtige tilbud. Det har rystet mig meget, at det stod så grelt til på området, hvilket jeg både har fundet ud af med kommunens høje omgørelsesprocent i Ankestyrelsen og de forældre, som har kontaktet mig. Det er vigtigt for mig, at alle børn i kommunen skal have gode rammer at vokse op i. Skulle en familie have brug for ekstra hjælp og støtte, skal vi som kommune indgå i en dialog om, hvordan og med hvad, vi kan bakke familien op. Dialogen mellem forvaltning og forældre er afgørende for, at den rigtige løsning bliver fundet," siger hun.

Jeanne Toxværd har desværre set flere eksempler på, at dialogen har været fraværende i samarbejdet mellem forvaltning og forældre.

De 10 skæve spørgsmål Hvad fik dig senest til at grine?

Jeg har så let til latter og kan grine af stort set alt – især mig selv.

Hvad husker du bedst fra din barndom?

En fantastisk kærlig mor, en far der døde da jeg var 10 og som altid var savnet – en masse frihed til leg, sport og fordybelse på Herlev bibliotek

Hvad var dit første job?

Norma slikbutik i Herlev Bymidte til den forrygende timeløn på 6 kr.

Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv, hvad skulle det så være?

Det scenarie kan jeg slet ikke forestille mig – jeg elsker mad!

Har du nogle særlige skjulte talenter?

Jeg er turbo hurtig til at læse

Hvem er dit idol udenfor politik?

Dorte Rømer – skuespiller – som utrætteligt kæmper en kamp mod digital chikane og overgreb

Hvad er den mærkeligste kompliment, du har fået?

Den er for upassende til at bringe i avisen

Hvad er du virkelig dårlig til?

At acceptere nogen stilletiende ser til at andre bliver udsat for mobning, chikane og udskammelse.

Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være?

Evnen til at afskaffe fattigdom

Hvilke tre ting vil du tage med på en øde ø?

Et stort bibliotek

En container med strikkegarn

Men bliver hurtigt alvorlig igen.

"Hvis vi forsøger at presse folk ned i kasser, er der større risiko for, at de giver op og tilpasser sig en løsning, der splitter familien. Min fornemste opgave som politiker er, at familier ikke skal støde på modstand og problemer. Forældrene er i forvejen så presset. Vi skal lytte til dem og være åbne for dialog, fordi de står midt i det og ved, hvad deres barn har brug for," siger hun.

Hvordan vil du sikre, at der sker forbedringer på området?

"Der skal ske en bedre efteruddannelse af sagsbehandlerne, så de bliver bedre til at arbejde tværfagligt. Og så skal vi have en bedre normering, så der er tid til en dialog med forældrene. Jeg tror på, at jo bedre, man bliver til at snakke med forældrene og får viden om de forskellige handicaps udfordringer, jo bedre går det børnene. Og hvis der skal flere penge til området for, at det kan ske, så må vi finde dem," siger hun og understreger:

"Min opgave er at skabe bedre rammer til de ansatte, så de kan udfolde deres faglighed i stedet for at arbejde i en snæver politisk ramme".

Børn med udfordringer er dyrt for alle kommuner. Hvordan vil du sikre, at der er råd til at dække alle forældrenes behov?

"Ja, det er dyrt for en kommune at have børn med udfordringer og give dem en ordentlig behandling. KL (Kommunernes Landsforening red.) skal blive bedre til at lægge et pres på regeringen for at få flere midler til det specialiserede socialområde. Det bliver jo kun dyrere på sigt, hvis de børn ikke får udfoldet deres muligheder. Det kan vi som samfund ikke være bekendt. Jeg blev så vred, da jeg så de høje omgørelsesprocenter. Børneudvalget og skoleudvalget har sovet i timen," siger Jeanne Toxværd.

Hun mener, at problemet ligger i de ifølge hende sparsomme møder i de faste udvalg. Efter opgaveudvalgene blev nedsat, blev møderækken for de faste udvalg skåret ned til hver tredje måned.

"Der er ikke tid til at følge op på sagerne, gå i dybden eller diskutere dem. Så bliver det svært at holde øje med området. Det er åbenlyst, når jeg læser sagerne fra de forældre, som sender dem til mig, at der mangler ressourcer på det her område," siger Jeanne Toxværd, som selv sidder i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Bygnings- og Arkitektudvalget.

Manglende visioner Som medlem af Bygningsudvalget undrer Jeanne Toxværd sig over de manglende visioner for kommunens almene boligbyggeri.

"Som kommune skal vi styre vores byggelyst og tænke de almennyttige boliger ind i langt højere grad, end hvad vi gør på nuværende tidspunkt. Vi er en kommune, som mangler almene boliger til både familier, unge og handicappede, fordi det ikke bliver tænkt ind i lokalplanen. De forenede konservative vælger i stedet de få steder, det er muligt at bygge nye boliger i Gentofte Kommune, at påklistre det med nye rækkehuse. Skal Gentofte Kommune blive ved med at være så dejlig, som den er i dag, skal vi have en vision for, hvordan vi videreudvikler den," siger hun.

Hvis Enhedslisten gerne vil have flere almene boliger i Gentofte Kommune, hvorfor stemte I så imod lokalplanen for Vilvordevej? Ifølge planloven kan kommuner max kræve, at 25 procent bliver almene boliger.

"De almene boliger, man planlægger at bygge på Vilvordevej, er for små til at rumme børnefamilier og familier med handicappede medlemmer. Jeg vil gerne have, at vi har en ordentlig vision for vores almene boligmasse, som kan huse både familier, unge og handicappede. Det er hovedløs gerning i en så tæt og udbygget kommune ikke at have en plan for, hvordan vi udvikler den, så den kan rumme en større diversitet," siger Jeanne Toxværd.

Men problemet er vel, at det bliver for dyrt, hvis boligerne bliver større. Hvordan vil du bygge større og sikre en lav husleje?

"Boligministeren har netop været ude og sige, at han vil bygge billigere og bedre, så det kommer forhåbentlig kommunerne til gode. Vi skal tænkte mere visionært i forhold til at kunne rumme en større mangfoldighed. Fra folk, der har råd til en ejerbolig, til familier med en lavindkomst, handicappede og folk, der flygter fra sult, krig og undertrykkelse," siger Jeanne Toxværd.