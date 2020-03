Det vælter ind med tilmeldinger til Gentofte Kommunes nødberedskab

"Vi er utrolig glade for, at så mange tilbyder deres hjælp og har mulighed for at træde til, hvis behovet måtte opstå. Det er et stærkt signal til alle borgere, og det betyder samtidig meget for de mange travle medarbejdere i kritiske funktioner på f.eks. plejehjem eller botilbud at mærke denne opbakning. Så på hele kommunens vegne vil jeg gerne takke for, at I er så mange, der har taget aktiv og positiv stilling til vores opfordring. Også tak for den omsorg og støtte i hverdagen, som rigtig mange Gentofte-borgere viser over for hinanden og over for kommunens medarbejdere. Det er meget værdsat," udtaler borgmester Hans Toft (K) til Villabyerne.