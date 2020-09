Kristina Kunz Kharazmi vil gerne rose Skovgårdsskolen og kommunen for, at de har sikret situationen på Ørnekuldsvej, hvor der også er aflevering i coronatiden. ,

Det største problem er forældre, der parkerer ulovligt og kører for stærkt

Morgentrafikken er en udfordring på mange skoler. Problemet med farlige trafik- situationer mellem børn og bilister er langt fra nyt, men det lader til, at det er sværere at opdrag voksne end børn

"Bl.a. lærernes p-plads bliver brugt af forældre. Det er en smal stikvej fra Brogårdsvej, men der er ikke plads til to biler, der passerer hinanden, hvilket skaber farlige situationer for de små cyklister, fordi forældrene - modsat lærerne - jo kører retur igen kort efter, hvor der kommer krydsende trafik."

Mikala Berg Dueholm fortæller, at Tjørnegårdsskolens skolebestyrelse har et trafikudvalg, der er i dialog med kommunen om problematikken.

"Et eksempel er daglig parkering på 'spærrefladen', hvor børnene skal krydse Tjørnestien for at komme ind til skolen den vej. Det betyder, at børnene skal gå ud mellem parkerede biler med manglende mulighed for visuel orientering til følge," siger Mikala Berg Dueholm

Kristina Kunz Kharazmi har børn på Skovgårdsskolen, og hun synes heller ikke, at sikkerheden er i top for de små cyklister eller fodgængere på Skovgårdsvej.

"Bilerne kører generelt alt for hurtigt og parkerer ofte også ulovligt. Mange biler stopper heller ikke, når de små forgængere gerne vil over vejen, på trods af, at der er et vejbump. Dog vil jeg rose Skovgårdsskolen og kommunen for, at de har sikret situationen på Ørnekuldsvej, hvor der også er aflevering i coronatiden," skriver Kristina Kunz Kharazmi til Villabyerne.