Det støjer stadig ved Gentofte Sø

Thomas Vikstrøm er vokset op ved Gentofte Sø og var for 40 år siden med til at sætte fokus på problemet med motorvejsstøj ved Gentofte Sø. Siden er det kun blevet værre

Villabyerne - 02. december 2020 kl. 11:55 Af Signe Steffensen

Det er 40 år siden, at Thomas Vikstrøm sammen med en række andre lokale foreninger fik foretræde for kommunalbestyrelsen og fremlagde et forslag om støjafskærmning mod Gentofte Sø. Det var blandt andet Noah, der dengang havde en stor lokalafdeling i Gentofte.

"Vi var flere foreninger, der gik sammen dengang, også Naturfredningsforeningen. Jeg var selv med i den, der hed 'Natur og ungdom'," siger Thomas Vikstrøm, der i dag er aktiv i DN Gentofte og DOF.

Da motorvejen blev udvidet, havde man nemlig ført vejen tættere forbi Gentofte Sø, fortæller Thomas Vikstrøm. Der også husker, at en af tankerne bag var, at det ville give bedre bilister, hvis de kørte forbi noget pæn natur.

"To af de landskabsarkitekter, der havde været med i motorvejsprojektet, boede selv ovre på den anden side af søen. Efter et par år gik de selv med i Noah," siger Thomas Vikstrøm.

Men ved det fælles foretræde for kommunalbestyrelsen blev svaret ganske enkelt, at kommunen ingen indflydelse havde på området. De henviste til, at det var det daværende Københavns Amts opgave at sørge for en evt. støjafskærmning.

Helt ufrugtbart var det dog ikke. Det lykkedes at komme igennem med noget beplantning, som har taget synet af motorvejen, men ikke støjen.

Trafikminister lovede støjafskærmning

For ti år siden bragte Villabyerne ellers gode nyheder på forsiden af avisen. Her besøgte transportminister Hans Christian Schmidt (V) Lyngbyvejen, og han kunne på få minutter konstatere, at støjen fra bilerne på Lyngbyvej var så høj, at der var behov for et støjværn fra Kildegårds Plads til den nordlige ende af Gentofte Sø.

"Ja, det larmer godt nok. Der er vel også en grund til, at der er opsat støjværn på den modsatte side af vejen. Det skal selvfølgelig klares, så det kommer med i næste transportpakke", lovede Hans Christian Schmidt.

Tre måneder senere brage Villabyerne artiklen "Freden er brudt ud på Lyngbyvejen".

Her skrev vi, at de hårdt prøvede beboere langs Lyngbyvejen nu kunne se frem til en roligere nattesøvn. Ugen for inden havde samtlige partier på Christiansborg minus Enhedslisten nemlig vedtaget et trafikforlig til 1,6 milliarder kr., og heraf var der afsat 7,4 millioner kr. til opsætning af en støjskærm fra Fuglegårdsbroen til Kildegårds Plads på den østlige side af Lyngbyvej. Arbejdet skulle sættes i gang i 2011 og afsluttes i 2012.

Derimod blev der ikke i første omgang afsat penge til en støjdæmpende løsning på Lyngbyvej langs Gentofte Sø, men ifølge Venstres daværende miljøordfører og viceborgmester i Gentofte Kommune, Eyvind Vesselbo, var en løsning lige på trapperne. Næste fordeling af puljepengene lå nemlig lige om hjørnet, og her lå planen for Gentofte Sø-strækningen til 5-6 millioner kr. øverst i bunken.

Men nye politikere kom til, og der skete aldrig noget.

"Efter flere henvendelser til Vejdirektoratet lød svaret, at de ikke var forpligtet af en ministers løfter...," fortæller Thomas Vikstrøm.

Betalingsring og lavere hastighed

Det næste politiske initiativ, der virkelig kunne have afhjulpet støjen ved Gentofte Sø og nedbragt antallet af biler markant, var ifølge Thomas Vik­strøm betalingsringen rundt om København. Den daværende regering havde skrevet det ind i sit arbejdsgrundlag. Men den store modstand betød, at det politiske projekt blev aflyst i 11. time.

I nyere tid er et af de mest løfterige forslag Thomas Vikstrøm har hørt, det forslag, der for nylig kom fra SF's Helene Brochmann i et debatindlæg i Villabyerne.

Her foreslår hun, at hastighedsgrænsen, der i dag er 60 km/t fra Hans Knudsens Plads til Tuborgvej, forlænges til også at gælde fra Tuborgvej til Jægersborg Station. En hastighedsnedsættelse fra de nuværende 90 km/t til 60 km/t vil ifølge Helene Brochmann reducere støjen med godt og vel 4 dB.

Hun har samtidig regnet ud, at det vil koste bilisterne ekstra 1½ minut i transporttid.

"Fordi det er så dyrt at etablere støjafskærmning, er det her en god idé. Den koster reelt ikke noget," siger Thomas Vikstrøm.

Støjvold Ønskescenariet er dog stadig en støjvold ved Gentofte Sø, hvis man spørger Thomas Vikstrøm.

"Men intet er som bekendt sort eller hvidt. Den beplantning, der blev lavet ved Gentofte Sø, har udviklet sig meget naturskovsagtigt med mange sjældne planter, der er indvandret selv. En støjvold ville med sikkerhed komme til at tage en stor del af den skov. Men man må veje tingene op imod hinanden. Og i dag udformer man også støjvolde, hvor naturen selv får lov til at komme til. Det ville nok være den bedst tænkelige løsning," siger Thomas Vikstrøm.