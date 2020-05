To unge mænd fra Gentofte blev fredag anholdt for at være i besiddelse af en større mængde kokain. Foto: Jens Wollesen

Det startede som en banal færdselssag

To unge fra Gentofte varetægtsfængslet for at være i besiddelse af en større mængde kokain

Nordsjællands Politi anholdt fredag to unge mænd på 26 og 22 år på en adresse i Gentofte. Politiet kom til stedet som følge af en banal færdselsag, men fremme på stedet fattede betjentene mistanke og foretog en ransagning. Den frembragte en større mængde kokain, i hvert fald af et omfang, der kan siges at overskride et personligt forbrug. Samtidig blev en række vægte til afvejning af stof konstateret.