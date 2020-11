Sophie Aller fra ?Under Bogen? vil sammen med de andre forretningsdrivende på Gentoftegade arbejde på, at det både bliver trygt og hyggeligt at handle på Gentoftegade frem til jul. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Det skal være trygt at handle i Gentoftegade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det skal være trygt at handle i Gentoftegade

Medlemmerne af Gentofte Handelsstrøg er gået sammen om at købe visirer og håndsprit for at øge trygheden ved at handle lokalt

Villabyerne - 05. november 2020 kl. 09:18 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Der er kommet ny bestyrelse for Gentofte Handelsstrøg. I spidsen står nu Karin Holst fra Sofort Rens og Vask, mens Sophie Aller, der er indehaver af 'Under Bogen', er næstforkvinde. Siden de to tiltrådte har corona været det altoverskyggende tema i foreningen.

På døren ind til den lille boghandel 'Under Bogen' hænger en venlig påmindelse om, at man skal huske mundbind, og at der maks. må være otte kunder i butikken samtidig.

"Vi opfatter os selv som en by i byen. Gentoftegade er lidt en lille landsby, og vi skal værne om den. Jeg er taknemmelige for alle de kunder, der handler lokalt, og vi vil gøre alt for at passe på dem i disse mærkelige tider," siger Sophie Aller, der står bag disken iført visir i færd med at pakke en bog ind.

Hun har sammen med Karin Holst været med til at tage initiativ til et samlet indkøb af visirer til gadens forretninger, som de handelsdrivende kan holde ud at have på hele dagen. Der er også lavet en fælles indkøbsordning med sprit og spritdispensere, som bliver sat op i gaden, så kunderne har mulighed for at spritte hænderne af, inden de kommer ind forretningerne.

"Lige nu er vi også i gang med at undersøge muligheden for at opstille nogle midlertidige pavilloner foran forretningerne, så kunderne kan stå i tørvejr udenfor og vente, indtil der er plads i forretningen. Planen er, at de kan stå der frem til jul," siger Sophie Aller.

Foreningen er klar over, at det ikke er alle, der tør eller har mulighed for at komme ud og handle. Derfor tilbyder Sophie Aller selv, at hendes kunder kan ringe eller skrive og bestille bøger og får dem bragt ud.

Alternativ jul Først måtte den traditionsrige græskaraften aflyses og nu ryger også juletræstændingen. Men Sophie Aller forsikrer, at forretningerne nok skal pynte op og sørge for masser julestemning i gaden.

"Vi ved godt, at det bliver en alternativ jul i år, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at passe på vores kunder og holde liv i gaden, og så håber vi på, at de vil blive ved med at handle lokalt og støtte op om de små forretninger, " siger Sophie Aller.