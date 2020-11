Se billedserie 'Det betragtes som eget nederlag, når tingene ikke går som planlagt, og det afføder skyld og skam, der vendes indad og som skaber unge, der mistrives,' skriver denne uges klummeskribent. Modelfoto: Adobe Stock Foto: flowertiare - stock.adobe.com

Det gode liv: Urealistiske forventninger skaber mistrivsel blandt unge

Headspace Gentofte er det nye medlem af Det Gode Liv-panelet. Første klumme handler om vigtigheden af at have nogen at tale med. Og om at stå ved, hvordan man har det

Af Rasmus Stage, daglig ansvarlig ungerådgiver, headspace Gentofte

klumme I headspace Gentofte taler vi med børn og unge fra alle samfundslag om det, der fylder. Forventninger, håndteringen af hverdagen, identitet og en lang andre række tematikker.

For vi er "nogen at tale med", hvor banalt det end må lyde. Og det er hvad, denne klumme handler om; hvorfor det er vigtigt, at vi kan tale åbent og ærligt sammen. For at kunne svare på det spørgsmål, vil jeg starte et andet sted, nemlig hos de unge, der opsøger os.

Individualiseringens bagside Gentoftes Kommunes unge er ambitiøse, dygtige og har høje forventninger til dem selv og fremtiden. De er vant til at udstråle, at de har styr på det.

Mange har dog den opfattelse, at det kun er deres vilje og indsats, der sætter grænserne, og flere vender derfor skylden indenad, når virkeligheden ikke lever op til forventningerne.

Det er en af individualiseringens største bagsider. De unge gør dem selv til egen lykkes smed. Det betragtes som eget nederlag, når tingene ikke går som planlagt, og det afføder skyld og skam, der vendes indad og som skaber unge, der mistrives.

Konsekvensen bliver, at det ofte bliver det gode liv, der fortælles om, og det skaber urealistiske forventninger. Det er efter min erfaring dér, kimen til mistrivslen for mange starter.

Derfor skal det være muligt at kunne tale om, hvordan vi har det med alt, hvad det indebærer af op- og nedture. Det er vores overbevisning, at jo bedre vi er til at tale om tingene, desto bedre trives vi. Tvivl, bekymringer og nederlag er lige så meget grundvilkår som glæde, håb og sejre er det - og det hele skal luftes.

Desværre opleves det for flere unge stigmatiserende at tale åbent om deres nedture, og mange af disse unge møder vi i Headspace.

Begrænsningens potentiale Headspace er en rådgivning, men vi går meget op i ikke at give råd. Vi er heller ikke oraklerne, der kan give de unge det svar, de søger. Det kan lyde paradoksalt, for hvad er så vores eksistensberettigelse?

Det, vi gør, og som er utroligt simpelt, er, at vi lytter. Dernæst spørger vi nysgerrigt ind. Vi møder de unge ud fra den præmis, at vi ikke er eksperter på de unge, de unge er eksperter på dem selv.

Derfor møder vi dem med en stor ydmyghed. Derfor vil vi heller ikke vurdere dem eller den tematik, de kommer med, det er kun dem selv, der kan det. Det skaber et særligt rum, hvor vi kan tale om det, der ligger den unge på sinde, og for mange bliver det målet i sig selv: At finde modet til at tale åbent og ærligt om det, der fylder.

Det kan lade sig gøre, fordi vi som samtalepartnere står ved vores egne begrænsninger, uvidenhed og til tider personlige sårbarheder, og derfor bliver de unge også i stand til at stå ved deres.

Modet til at prøve os frem Det er ikke vores opgave som samfund at fortælle de unge, hvad de skal gøre. Vores opgave er at støtte dem i at tage beslutninger på egne vegne og prøve sig frem, for på den måde at finde ud af, hvad der er det rigtige for dem.

Modet til at prøve sig frem styrkes, når de unge har nogen at tale med, nogen som ikke vurderer dem på deres præstationer, men anerkender dem for dem, de er.

For det betyder, at evnen til at skelne - mellem min værdi som menneske og mine præstationer - styrkes, og det skaber modige og idérige mennesker. For når der bliver plads til at være oprigtig og nysgerrig på en selv og verden og stå ved sine usikkerheder, så vokser vi som mennesker. Da indser vi nemlig, at ingen kan give os de svar, vi søger, og derfor må vi selv forsøge.

Vel vidende, at vi kan begå fejl, men at det er sådan, vi bliver klogere og finder troen på os selv, i stedet for konstant at sammenligne os og holde øje med, hvad der virker for andre.

Hvis vi ikke taler åbent om, hvordan vi har det, så må de unge selv gøre sig dyrekøbte erfaringer, når de møder konsekvenserne ved deres til tider urealistiske forventninger til dem selv.

Derfor skal vi tale åbent om, hvordan vi har det, og vi skal hele skiven rundt.

Headspace Gentofte ligger på Hellerupvej 24 og har åben tirsdag-torsdag kl. 12-18. Man kan ringe til dem på telefon 2597 0077.