Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Tro, håb og anemoner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Tro, håb og anemoner

Villabyerne - 03. april 2020 kl. 10:01 Af Camilla Grønnegaard, indehaver af Sundhedsværkstedet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

klumme En gåtur i skoven er uendeligt smuk i disse dage.

Anemonerne er sprunget ud og dækker skovbunden med sit hvide tæppe. Præcis som det sker hvert år. Vi går en tur, mærker hvordan den friske luft og skønheden løfter tanker, mens kroppen har godt af bevægelsen.

Men meget føles dette forår helt forandret. COVID-19 har forandret verden og ikke mindst den måde, vi er sammen på.

Forleden kunne man se et TV-program, hvor et engelsk filmhold besøger et italiensk hospital. Det var som at blive taget med på besøg i et epicenter for skræk og rædsel. De viste, hvordan mange stakkels mennesker havde akut behov for hjælp til at trække vejret og var nødt til at ligge tæt på stuer uden det mindste privatliv. Det efterlod en med en tristhed og frygt i kroppen.

I skrivende stund er New York blevet epicenter for coronasmittede i USA, og antallet af smittede eskalerer voldsomt.

Isolation og ensomhed Med god grund handler langt det meste i denne tid om Covid-19. Pandemien vedrører os alle, og det er højst sandsynligt, at alle danskere har hørt, at vi skal være sammen med afstand. Afstanden, som kan skabe en livsreddende distance for nogen, kan for andre betyde en isolation og ensomhed.

Vi ved ikke, hvornår situationen ændrer sig, og den usikkerhed kan give grobund for endnu mere frygt og desperation. Vi holder afstand for vores helbreds skyld og for at passe på alle omkring os, og derfor er isolation en næsten uundgåelig tilstand. Vi må ganske enkelt ikke være sammen med for mange andre mennesker. Vi kan gå en tur, men det bliver en kunst at få vores fysiske sundhed til at harmonere med vores mentale sundhed.

Hele Danmarks Søren Brostrøm, som er direktør for Sundhedsstyrelsen, fortæller også, at vores mentale sundhed lider under isolation. Vi mangler kropskontakt og får hudsult. Det at være i berøring med et andet menneske udløser positive signalstoffer i hjernen og giver en god kropsfornemmelse, og derfor er berøring så væsentlig for den mentale sundhed.

Alternative fællesskaber Mens corona dikterer afstand, skaber vi nye og kreative måder at være sammen på - uden at være fysisk sammen.

Forleden fortalte min nabo, at hun hver dag mødtes virtuelt med tre veninder.

Præcis kl. 17 checker de ind online for at skåle sammen i en gin tonic og tale om dagen. Det giver dem en menneskelig kontakt, og som dagene gik, blev drinks piftet op med en kvist persille og andre små ting, som var med til at gøre både møde og drink lidt festligere. En skøn og kreativ måde at være sammen og gøre sig umage på en ny måde.

En anden fortalte om, hvordan de Facetimer hen over middagen. På den måde kunne familiemedlemmer, som ikke bor i husstanden, også være med til middagen.

Og ikke mindst; de, der bor alene, kunne få virtuelt selskab i stedet for at skulle spise alene aften efter aften. Der er helt sikkert mange, som vil sætte meget stor pris på en uforpligtigende invitation til virtuel aftensmad i fællesskab.

Ældresagen har fået mange telefonvenner, hvor sårbare ældre, som ikke kan modtage besøg, i stedet for kan få en samtale på telefon i stedet for slet ikke at tale med nogen.

DR er begyndt at sende fællessang om morgenen dirigeret af Phillip Faber, og rutinen med at synge dagen i gang er blevet en kæmpesucces, som vil fortsætte frem til 13. april.

Intet kan helt erstatte en berøring, men de mange kreative måder at være sammen på, kan i høj grad gøre noget godt mod isolation og være med til at styrke den mentale sundhed.

Mange nye fællesskaber spirer, og netop de fællesskaber kan være med til at give os håb og en følelse af være forbundet "hver for sig".

Dyrk det nære Det gør os godt at dyrke menneskelige relationer, og lad os sammen beslutte, at vi må tro på, at vi nok skal komme igennem denne krise.

Når ens tanker opleves dystre, er det godt at huske på, hvordan sollys kan være med til at løfte humøret og optimismen. Hvordan en tur i skovens friske luft og et kig på skovbunden dækket af hvide anemoner, giver glæde og bekræfter, at visse ting går uforandret videre. Solen giver næring til anemonerne, og de vil blomstre hvert eneste forår.

relaterede artikler