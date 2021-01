Se billedserie White omelet.

Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Tre sunde opskrifter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Tre sunde opskrifter

Villabyerne - 14. januar 2021 kl. 15:24 Af Alice Apel Hartvig, aut. klinisk diætist og medejer af livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk Kontakt redaktionen

Det er nemt at stille store krav til sig selv og nemt at sætte barren alt for højt. Især når det drejer sig om sundhed og vægttab.

Det er også nemt at fejle, især når man ikke selv er herre over alt. Derfor anbefaler vi, at du starter i det små. Tag tre dage ud af din uge og gør dem så sunde som muligt. Du behøver ikke at tage dem i træk, du kan godt drysse dem ud over ugen. Vi har lavet en boostdag, som du kan teste 1-3 dage om ugen og på den måde komme stille og roligt tilbage på sporet.

Det bliver ikke rart De første tre uger skal du vænne både krop og hoved til, at der ikke er sukker, alkohol og andet spændende mad. Du renser ud og gør rent, så at sige.

Det er ikke let. Din krop vil bede dig om at lade være. Den foretrækker nemlig en lækker sukker- og fedtcocktail. En kage, en dessert, en pizza, en burger med pommes, en pose slik, en drink eller en sodavand. Alt sammen noget, der giver din krop en hurtig tilfredsstillelse.

Derfor er det også hovedpine og tomhed, der kan ramme, når man skærer det fra. Dette ubehag er grunden til, at du ikke skal lave boost alle ugens dage, fra nu af og til næste ferie. Det er for let at fejle, så giv dig selv tid til at forandre.

Sult er ok Hvis man er blevet vant til at snacke og hele tiden give kroppen noget mad, har man typisk glemt, hvordan det er at være rigtig sulten. Man kan også være bange for at være sulten.

Men det er helt okay og uden problemer for kroppen at skulle være sulten op til et måltid. Derfor er vores boostdag lavet med tre hovedmåltider. Du skal prøve at undgå at spise mellem de tre hovedmåltider. På den måde vænner din krop sig til at undvære at snacke mellem måltiderne.

Det er kun svært de første 3-4 dage, og det er virkelig godt givet ud, hvis du gerne vil holde vægten nede på sigt.

Vægttab Når du bruger vores boostdag, vil din krop mangle sit favoritbrændstof, nemlig kulhydrat. Det betyder, at du lettere vil gå i gang med fedtforbrænding. Det er jo dejligt, hvis du skal tabe dig, men det er ikke noget kroppen synes om.

Derfor vil du typisk få ondt i hovedet og være ekstra træt de første uger. Det er helt naturligt og handler om, at kroppen og musklerne skal vænne sig til at hente meget af energien fra dit fedtlager.

Vores boostdag kommer fra vores bog 'Nordisk Middelhavskost', som har taget det sunde fra det nordiske og mixet det med det sunde fra middelhavskosten.

Det er primært en bog til sund livsstil og er særlig god, hvis man vil give sin krop mad, der ikke er forarbejdet og fyldt med tilsætningsstoffer. Du kan købe den i vores butik til 49 kr. på www.hartvig-engell.dk/butik.

Sådan ser din boostdag ud:

Morgenmad: White Omelet

Frokost:

Grønkålssalat med rejer

Aftensmad:

Porresuppe med blomkål og kylling

Drikkevarer: Vand, kaffe og te - helst uden mælk.

Du kan spise flere grøntsager imellem måltiderne, det er helt ok.

White Omelet

1 portion

Det skal du bruge:

6 æggehvider

Salt og peber

10 g ekstra jomfruolivenolie eller koldpresset rapsolie

30 g spinat, grofthakket

Et par kviste frisk timian, pluk bladene

15 g parmesan Sådan gør du:

Pisk æggehviderne sammen med salt og peber. Varm olien op på en pande. Det er okay at bruge lidt mere olie, end der står. Hæld hviderne ud på panden, så de dækker hele

panden. Fordel spinaten ned i æggehvidemassen. Skru ned for varmen og lad omeletten stege færdig under svag varme. Anret omeletten på en tallerken og drys med frisk timian og fintrevet parmesan.

Grønkålssalat med rejer, oliven og pesto

1 portion

Det skal du bruge:

2 spsk. ekstra jomfruolivenolie eller koldpresset rapsolie

2 fed hvidløg, skåret i skiver

150 g rejer

Saltflager og peber

50-75 g grønkål, almindelig eller lilla, grofthakket

150-200 g fennikel, spidskål og/eller hvidkål, fintsnittet

1 stor håndfuld frisk dild, grofthakket

1 lille håndfuld rucola, kan erstattes med f.eks. kørvel

Saft og fintrevet skal af 1 økologisk citron

20 g pesto

1 spsk. balsamico-glace

40 g oliven, sorte eller grønne uden sten

Sådan gør du:

Varm olien op på en pande. Svits hvidløget i olien i 1 minut. Tilsæt rejerne og lad dem stege 3-4 minutter på hver side. Drys med salt og peber. Bland grønkål, fennikel, friske urter og rucola sammen. Vend det med citronsaft, citronskal og pesto. Drys med salt og top med balsamico-glace. Spis oliven til eller bland dem i salaten.

Porresuppe med blomkål og kylling

1 portion

Sådan gør du:

1 spsk. ekstra jomfruolivenolie

1 fed hvidløg, finthakket

½ tsk. chilipulver

1 tsk. karry

1 knsp. stødt muskatnød eller friskrevet

1 porre, skåret i skiver

100 g blomkål, skåret i buketter

3 dl vand

Evt. 1 stor håndfuld frisk persille eller koriander

Lidt salt og peber

Pynt: lidt frisk basilikum, grøn eller lilla, grofthakket.

Tilbehør:

150 g forstegt kylling, skåret i mindre stykker, kan erstattes af fisk

25 g skyr Sådan gør du:

Svits hvidløg i olie. Tilsæt krydderier, porre, blomkål og vand. Lad det simre i ca. 30 minutter under låg. Tilsæt friske urter til suppen og blend den med en stavblender. Du kan vælge at blende suppen jævn og fin i konsistensen eller grov, så der er lidt bid i den. Smag til med salt og peber. Serveres toppet med forstegt kylling og skyr.