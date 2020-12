Det gode liv: Træning er godt - restitution er mindst lige så godt

Se billedserie ?Derfor er det afgørende at huske, at for at kunne præstere optimalt, skal der indgå den anden vigtige ingrediens, nemlig restitution,? skriver Camilla Grønnegaard Christoffersen.

Denne uges klumme handler om vigtigheden af at give sin krop og sit sind en velfortjent pause i ny og næ

Villabyerne - 22. december 2020 kl. 11:15 Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet Kontakt redaktionen

Der er altid to sider. Præcis som enhver mønt, som yin og yang, er de to modsætninger nødvendige for at fuldende billedet. På samme måde er restitution den nødvendige modpart til træning. Det er faktisk helt nødvendigt at slappe af for at få det bedste ud af træning og motion.

Så når vi hører, at vi skal spise sundt og varieret, helst skal presse pulsen op flere gange om ugen og gerne udvikle vores kompetencer op gennem karrieren og livet, så skal vi huske den anden side. Den, der handler om at restituere. Også når vi oplever, at der generelt stilles store krav til vores såkaldte "handlekompetencer", som betyder, at vi en stor del af vores vågne tid skal sætte aktiviteter i gang for at opnå resultater. Lige der skal vi huske restitutionen og ligestille krav om afslapning med krav om aktivitet.

Klar til træning I de fleste af mine klummer skriver jeg om træning af kroppen. Nogle af de generelle anbefalinger er, at variation i træning er vigtig for opnå en sund og stærk krop, så kroppen ikke lider overlast ved mange ensidige belastninger. Det er ligeledes vigtigt at få styrket og smurt kroppens led, styrket kroppens muskler og samtidig sikre et stærkt kredsløb.

Det kan være en udfordring at skulle prioritere de forskellige former for træning i hverdagen.

Derfor er det afgørende at huske, at for at kunne præstere optimalt, skal der indgå den anden vigtige ingrediens, nemlig restitution. Generelt fokuserer vi rigtig meget på selve træningen, men faktisk kan du kun træne den samme mængde, som din krop kan restituere dig fra. Restitution er en væsentlig del af dine resultater og populært kan man sige, at restitutionen gør dig klar til næste træning.

Nedbrydning og genopbygning Træning nedbryder muskelfibre i kroppen, men under restitutionen genopbygges kroppen og bliver stærkere. Mange faktorer har indvirkning på din restitution, som for eksempel stress, mental indstilling, sygdom, væskeindtag, variation i træning og naturligvis indholdet af din træning.

Det kan altså være individuelt, hvad den optimale restitution skal indeholde, men her kommer et par anbefalinger, som de fleste vil kunne have glæde af at indarbejde i træningsprogrammet.

Intensitet Restitution er afhængig af mængden af træning og intensitet i træningen.

Træner du for eksempel meget hårdt kan du have brug for mere hvile, end hvis du træner med en mindre dosering og mindre intensitet.

Søvn Søvn er noget af det vigtigste for restitutionen. Effekten af en god nats søvn kan give et helt andet træningsoverskud end træning på en nat med dårlig søvn, selvom det er den samme træning.

Søvnen er bedre om natten, men små hvil i løbet af dagen har også en effekt.

Kost Hvis du træner på tom mave eller har et kalorieunderskud, vil din træningskapacitet være mindre, og du kan ikke presse dig selv på samme måde.

Skal du løbe en tur inden morgenmaden, så vil de fleste sagtens kunne klare dette uden at skulle indtage morgenmad, men det er selvfølgelig vigtigt at drikke væske inden træning.

Alder Jeg bøjer mig i støvet, når jeg møder ældre mennesker, der stadig løber, som var de var født til det. Det foregår måske i et lavere tempo end tidligere, men glæden ved at bevæge ser ud til at være den samme.

Selvom man kan træne livet igennem og sagtens kan opnå gode resultater, især med muskeltræning, så er det et faktum, at restitutionstiden bliver længere med alderen, og kroppen får brug for mere hvile med årene.

Alder har altså noget at sige i forhold til restitution, men heldigvis bliver de fleste også bedre til at lytte til kroppens signaler, som vi bliver ældre, og måske bliver forholdet mellem restitution og træning mere naturligt, som vi bevæger os igennem livet.

Restitution i juleferien Netop nu står juleferien for døren. Det, det unægtelig er en anderledes jul i år med en række begrænsninger og ændrede vaner. Med de mange begrænsninger på store julebegivenheder lader det dog til, at der bliver skabt en helt ny tid til både træning og restitution. Det giver en god mulighed for at se på din træning med nye øjne.

Det kunne være tid til at træne med en hårdere intensitet og bevidst lægge hviledage ind. Du kunne prøve at skabe en anden variation i din træning, eller forsøge at spise mad efter træning i stedet for inden, da det hjælper restitutionen på vej.

Måske du kunne sige pyt, hvis ikke du får trænet alt det, du vil, og måske kan du gå en tur sammen med nogen, du holder af og nyde det langsommere tempo. Det er det, vi kalder aktiv restitution.

Den aktive side af mønten skal møde den mere afslappede side. Derfor vil det være godt for hele din sundhed at restituere og vælge familiegåture i skoven. Huske at tilgodese både den aktive og den restituerende side af mønten.

God restitutionsjul og på gensyn i 2021! Tak for i år.