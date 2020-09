Se billedserie Det at gøre særlige fødevarer forbudte, gør dem bare mere interessante. Tillad i stedet al slags mad i fornuftige mængder og nyd det, lyder rådet fra Karen Sophie Lerhard. Modelfoto: Adobe Stock Foto: karepa - stock.adobe.com

Det gode liv: Tal pænt til din krop og til dig selv

Det handler om at være sund, stærk og selvkærlig i det vigtigste hjem, du nogensinde kommer til at bo i: Din krop. Sådan lyder det i denne udgave af Det Gode Liv

Af Karen Sophie Lerhard, madmentor og sundhedsrådgiver, Terapihuset

Hvordan er dit forhold til den krop, du lever dit liv i? Er den kilde til dårlig samvittighed, utilfredshed, frustration og lavt selvværd?

Sådan behøver det ikke at være! Uanset om du kæmper med overvægt, undervægt, uro og restriktiv kontrol i forhold til din krop eller maden du spiser, kan du opnå kropsglæde og taknemmelighed for alt det, din krop er. Ikke om plus-minus 5 eller 10 kg. Lige nu, i dag.

At værdsætte kroppen er nemlig altid udgangspunktet, hvis du vil lykkes. Uanset om dit mål er at tabe vægt, om du gerne vil opnå et mindre konfliktfyldt forhold til mad og dermed få meget mere ro og nydelse, eller om du én gang for alle vil komme til et punkt, hvor du faktisk værdsætter og holder af den krop, du skal leve, ånde og elske i.

Sagt på en anden måde: Ingen har nogensinde hadet sig hen til et bedre forhold til deres krop.

Slankekure virker ikke Og lad os så bare slå det fast: Slankekure virker ikke. Ni ud af ti, der gennemfører en slankekur, tager alle kiloene på igen og mere til, når slankekuren stopper.

Slankekure er dermed faktisk bare spild af tid og penge og en beviselig kilde til endnu mere kropshad og madforvirring.

Det betyder til gengæld ikke, at f.eks. et varigt vægttab ikke er muligt. Det er det, men det kræver, at psykologi og krop går hånd i hånd, og at du lærer at træffe selvkærlige kropsvalg.

Alle har ret til at have det godt i deres krop. Uanset størrelse. Ligesom alle har ret til realistisk at turde drømme om en krop og et forhold til kroppen, som er balanceret, glædesfyldt og vitalt.

Desværre larmer utilfredshed med kroppen hos virkelig mange - især hos kvinder, men også hos mænd og i alle aldre - og forhindrer mennesker i at leve det liv, de drømmer om.

Der er utrolig meget flimmer og lidelse i et lavt kropsligt selvværd og masser af psykiske aspekter, der forstyrrer i den måde, vi behandler vores krop på. Den skal lægge, nå ja, krop til en masse følelser, der hverken handler om sult, mæthed eller nydelse for den sags skyld, men hvor kroppen bliver til et levende symptom på andre udfordringer i livet med overspisning, slankekure (der ikke virker, fik jeg sagt det?) og kontrol, der forhindrer kroppen i at gøre dét, den faktisk helst vil: Tjene os og gøre os godt.

Som madmentor og sundhedscoach er jeg bl.a. optaget af at hjælpe mine klienter med at opnå deres naturlige vægt, bryde negative spisemønstre og droppe den dårlige samvittighed og alenlange "forbudt- og tilladt-lister".

Det handler nemlig mindre om, hvad du spiser og mere om, hvorfor og hvor meget du spiser. Faktisk er overspisning af særlige madvarer - det kunne være chips, is, chokolade eller andet - typisk et resultat af, at vi har gjort dem "forbudte" og dermed i virkeligheden meget mere interessante, end de egentlig er.

Og hvad er det nu, der sker, når vi gør noget forbudt for os selv? Jep, så kan vi ikke rigtig få nok af det. Og skal vi så ikke én gang for alle slette ordet "syndigt" i forbindelse med mad? Så spændende er det heller ikke, uanset nydelsesgrad, det er jo bare... mad. Nyd det!

5 første skridt til et sundere, stærkere og mere selvkærligt kropsliv

Tal til din krop og dig selv, som du ville tale til en, du elsker. Hvis du synes, det er svært at sige noget pænt om, og især til dig selv, så forestil dig, at du taler til din datter, din veninde eller en anden, du holder rigtig meget af.

Forbud feder! Kalorier er kalorier og dét at gøre særlige fødevarer forbudte, gør dem meget mere interessante, end de egentlig er. Tillad al slags mad i fornuftige mængder og nyd det.

Dyrk tilvalg frem for fravalg. Få f.eks. så mange farverige og delikate grøntsager/bær/frugter om dagen, du orker (og minimum 600 g) og mærk, hvad det gør ved din krop at nære den med fantastiske, ægte madvarer.

Hvis din drømmevægt har en pris, der er højere, end du reelt har lyst til at betale, så giv slip! Det kan sagtens koste for mange afsavn at ønske at tabe liiiige de sidste 5-10 kg. Og du bliver ikke gladere eller smukkere af hele tiden at gå rundt og ønske dig selv anderledes, når du dybest set godt ved, at det bliver du ikke.

Kom ud i naturen så ofte du kan og bevæg dig. Vi går mod de mørke måneder, men selv i slagregn og blæst fortryder man sjældent (læs: aldrig!) at mærke hav, skov og sol. Naturen er gavmild og terapeutisk, dét at være i den virker på én gang groundende og opløftende.