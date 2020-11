Se billedserie Undersøgelser har vist at, parfumer gennemsnitligt rummer 12 allergifremkaldende duftstoffer, mens deodoranter rummer otte. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Tiko/Tiko - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Spar på duftene og undgå parfumeallergi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Spar på duftene og undgå parfumeallergi

Fem procent af den danske befolkning lider af parfumeallergi. De døjer med knopper, blærer, rødme og kløe, når de får et duftstof - også et naturligt duftstof - på huden

Villabyerne - 22. november 2020 kl. 14:22 Af Jeanne Duus Johansen, professor, overlæge, Videncenter for Allergi, Afdeling for allergi, hud- og kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital Kontakt redaktionen

For de fleste er det helt problemløst, når vi i denne coronatid gør os ekstra umage med at vaske hænder mange gange dagligt. Vi griber ud efter sæben på arbejde, på besøg hos venner og familie, på cafeen, biblioteket og i skolen uden at bekymre os.

Men for fem procent af den danske befolkning er sæben en daglig udfordring. De fem procent lider af parfumeallergi, og hvis sæben indeholder et allergifremkaldende duftstof, risikerer de eksem med knopper og blærer, kløe og svie.

Parfume findes i meget mere end sæbe

Håndsæbe er langt fra det eneste produkt, som kan udløse eksem hos parfumeallergikere. En lang række produkter, som vi bruger i hverdagen, indeholder duftstoffer, der kan være allergifremkaldende: shampoo, cremer, make-up, rengørings- og vaskemidler, luftfriskere, æteriske olier, duftlys, potpourrier og så selvfølgelig parfume.

En særlig allergiudløser er dog ofte deodoranten. Huden i armhulen er så sårbar, at stofferne nemt kan trænge ind gennem huden. Vi ser derfor ofte, at et rødt og kløende udslæt netop i armhulen efter brug af deodorant er første tegn på parfumeallergi.

De duftglade rammes oftere end andre

Parfume er en af de mest almindelige årsager til allergi i huden. Allergien opstår, når allergifremkaldende duftstoffer trænger gennem huden og aktiverer immunsystemet, som ligger i de yderste lag af huden. Her dannes hukommelsesceller, så kroppen husker de stoffer, den ikke bryder sig om.

Næste gang samme duftstof rammer huden i en tilstrækkelig mængde, vil man derfor få en allergisk reaktion. Jo flere dufte man bruger, des større risiko har man for at udvikle parfumeallergi.

Har man først udviklet allergien, vil den ligge latent i kroppen livslangt. Parfumeallergikere skal derfor altid være opmærksomme på allergifremkaldende duftstoffer, når de køber ind. Behandling af eksem er alene symptombehandling og slår ikke allergien ned.

Kend din deklaration på begreberne Det er ikke nødvendigvis helt enkelt at vurdere, hvilke duftstoffer, der er i et produkt. I alt findes cirka 2.500 duftstoffer. Mange af dem er allergifremkaldende uden at være forbudte.

26 af de allergifremkaldende duftstoffer har særlig deklarationspligt og står derfor udspecificeret med deres kemiske navn på kosmetiske produkter. Alle øvrige duftstoffer er alene deklareret som parfume, aroma eller fragrance.

Når man komponerer parfume, bruger man typisk 10-100 forskellige duftstoffer i et enkelt produkt. I nogle produkter kan der være flere hundrede ingredienser. Undersøgelser har vist at, parfumer gennemsnitligt rummer 12 allergifremkaldende duftstoffer, mens deodoranter rummer otte.

Naturlige duftstoffer er ikke bedre

Jeg får jævnligt spørgsmål om, hvorvidt naturbaserede duftstoffer er bedre end andre.

Men det er de ikke. Parfumestoffer, der er udvundet af planter, er mindst lige så allergifremkaldende som andre.

Der er derfor ikke mindre risiko for at udvikle allergi, hvis man køber naturkosmetik og naturbaserede rengøringsmidler.

God mulighed for at forebygge Netop fordi parfumeallergi opstår ved påvirkning, er der heldigvis god mulighed for at forebygge:

Man kan mindske risikoen for at få parfumeallergi ved at bruge færre parfumerede produkter, bruge dem sjældnere og i mindre mængder.

De produkttyper, der oftest er forbundet med udvikling af parfumeallergi, er parfumerede deodoranter, cremer og evt. sæber, der bruges ofte. Man kan vælge at skifte en eller flere af disse produkttyper til en uparfumeret variant.

Hvis man ønsker at sikre sig helt mod at udvikle parfumeallergi, skal man udelukkende bruge uparfumerede produkter.

Har man udviklet parfumeallergi, skal man undgå at bruge parfumerede produkter på huden.

Hvis man ved, hvilke(t) parfumestoffer, man har allergi overfor, kan man se efter det på deklarationen af produkterne.

Vigtigt at gå til lægen med en allergisk reaktion

Får du en allergisk reaktion med for eksempel eksem, er det vigtigt, at du henvender dig til din læge. Selvom udslættet i første omgang kommer lokalt det sted på kroppen, hvor du har brugt et produkt, som du ikke kan tåle, er der risiko for, at det breder sig.

Fortsætter du med at bruge produktet, kan eksemen i yderste konsekvens brede sig til hele kroppen. Og jo længere tid du har eksem, jo vanskeligere er det at behandle.

Derfor anbefaler jeg, at du:

Straks holder op med at bruge produktet, hvis du får en allergisk reaktion

Henvender dig til din læge, som kan behandle hudreaktionen, så den går i ro.

Evt. får en henvisning til en hudlæge for at få taget en allergitest.

Vil du vide mere? Videncenter for Allergis hjemmeside, videncenterforallergi.dk, har nyheder og praktiske tips

Hjemmesiden kosmetikindhold.dk lærer dig at læse deklarationer

Astma-Allergi Danmark fortæller på astma-allergi.dk om parfumefri mærkning

Appen skinallergy kan hjælpe ved at vælge hudprodukter, der er fri for stoffer, som man ved, at man er allergisk overfor.