"Egenomsorg handler også om at nyde alt det, der er omkring os i hverdagen. De små ting. De store ting," lyder det i denne uges Det Gode Liv. For eksempel denne smukke solopgang ved Charlottenlund Fort i mandags.

Det gode liv: Skru op for din egenomsorg

Egenomsorg handler om at passe på sig selv. Det gør vi også ved at tænke positivt om os selv. Fremhæve alt det, du er, i stedet for at tænke på alt det, du ikke er

Her er nogle gode råd til at prioritere egenomsorg og gøre det til en naturlig del af mental sundhed.

At passe på sig selv er måske ikke raketvidenskab, men utroligt væsentligt at have med i hverdagen, hvor det er alt for let at overse netop sig selv.

Når regnskabet gøres op, så er der kun røde tal på den post, der hedder egenomsorg. Det bliver nærmest umuligt at finde en halv time til sig selv, og lykkes det endelig, er det ofte med dårlig samvittighed og en nagende tanke om, at det kan du ikke helt tillade dig.

Men der ligger noget helt essentielt i netop de ord. Vi skal passe på os selv. Ingen er nærmere til det, men i en travl hverdag med mange gøremål, job og familie er det alt for nemt at sætte sig selv til sidst. Der, hvor vi har brugt al energien på at gøre alle andre tilfredse og levere til dem, der er afhængige af os.

At være noget for sig selv

Man kan ikke hælde fra en tom spand. Det er et kendt udtryk, der betyder, at man til tider må prioritere sig selv for at kunne være noget for andre.

Det at prioritere tid til sig selv kan give mulighed for at reflektere over ens egen livssituation.

Det kan være med tanke på, om der er noget, vi gerne vil have mere af eller noget, vi gerne vil have mindre af.

Tid alene kan også påvirke kreativiteten positivt og måske hjælpe til at mindske stress og gøre os i stand til at mærke efter, hvad der er væsentligt netop nu.

Det giver os mulighed for at komme i kontakt med følelser i stedet for at fokusere på den næste opgave på den mentale to-do liste.