Se billedserie En sikker forårsbebuder er alle de stakler, der døjer med høfeber. Modelfoto: Adobe Stock

Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Sæson for pollen er skudt i gang - hvad skal du være opmærksom på? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Sæson for pollen er skudt i gang - hvad skal du være opmærksom på?

Foråret er over os, og vi er mange, der glæder os over de lunere vejrgrader. Men døjer du med høfeber, ser du ind i en periode med snue og kløende øjne. Heldigvis er der gode råd at hente, både når det gælder forebyggelse og behandling af pollenallergi

Villabyerne - 12. marts 2021 kl. 10:39 Af Anne Caroline Curtz, afdelingslæge på Klinik for Allergi, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital Kontakt redaktionen

Kalenderbladet viser, at vi nu er nået frem til årets første forårsmåned. Træerne grønnes, solen titter frem.

Vi begynder langsomt at bevæge os udendørs igen efter at have gemt os under coronadynen inden for hjemmets fire vægge i de mørke vintermåneder.

Men for cirka en million danskere er forår lig med pollen og dermed med kløe, tårer, snue og tilstoppede næser.

Sæsonbetingede høfebersymptomer kan skyldes allergi over for blomstrende planter med vindbestøvende pollen. Om foråret kan det være pollen fra træer, der giver høfebersymptomer, for eksempel birkepollen.

Pollen lander på slimhinderne i næse og øjne, og der opstår en allergisk reaktion hos dem, der har udviklet en allergi over for det pågældende pollen.

Der er mange, der slet ikke ved, at de har høfeber. Men man kan faktisk udvikle høfeber hele livet. Så selvom du ikke har haft det før, kan det godt være årsagen til din løbende næse i år.

Høfeber kan være meget generende og påvirke din livskvalitet. Heldigvis er der flere ting, du selv kan gøre for at forebygge og lindre høfebersymptomerne:

Følg dagens pollental fra dag til dag, så du er klar over, hvornår der er pollen i luften.

Lad være med at lufte ud midt på dagen, hvor pollen spredes mest. Gør det enten om aftenen eller om natten.

Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng.

Undgå at tørre tøj og sengetøj udenfor, hvor der er pollen i luften.

Brug solbriller eller cykelbriller, så du mindsker pollen i øjnene, skyl øjenbryn og vipper.

Undersøg hvilken type medicin, der kan afhjælpe dine symptomer og søg rådgivning.

Høfeber kræver ofte behandling. Der findes et bredt udvalg af høfebermedicin, alt efter hvor plaget du er.

Det er en fordel, at du lærer din sygdom at kende, både årsager og symptomer, så du bedst ved, hvornår du skal tage din medicin.

En del af behandlingen virker bedst, hvis du tager den forebyggende og i god tid, inden symptomerne bliver svære.

Når det gælder medicinsk behandling til høfebersymptomer, skal du spørge din læge eller apoteker til råds.

Her er de forskellige behandlinger:

Tabletter med antihistamin kan købes i håndkøb eller på recept. Antihistaminer kan dæmpe allergisymptomerne fra både øjne og næse. Nogle mennesker generes af træthed, som kan være en bivirkning til nogle af tabletterne. Der er flere forskellige typer antihistaminer, som man kan prøve.

Øjendråber. Øjendråber kan fås både med og uden recept. Øjendråber med antihistamin virker især mod løbende øjne og kløe i øjnene. Man kan også købe saltvandsdråber, som kan være gavnlige til at skylle øjnene fri for pollen.

Næsespray. Der findes flere forskellige typer næsespray. Nogle typer indeholder binyrebarkhormon og behandler slimhinden i næsen. Den fulde effekt kommer oftest efter 1-2 ugers daglig behandling. Denne type næsespray kan hjælpe på stoppet næse og kløe ved allergi. Vær opmærksom på, at der er forskellige typer næsespray, som fås i håndkøb og nogle af disse, som kan bruges mod snue ved forkølelse, må kun bruges i meget korte perioder og egner sig slet ikke til behandling af høfeber.

Allergivaccination. Hvis du ikke kan holde dine høfebersymptomer nede, selvom din læge har hjulpet dig med at tilrettelægge din medicinske behandling, så kan såkaldt immunterapi eller "allergivaccination" være en mulighed. Immunterapi over for f.eks græs eller birk kan hjælpe med at dæmpe høfebersymptomerne, så dit behov for anden medicin bliver mindre. Immunterapi kan foregå ved indsprøjtninger i underhuden eller med tabletter. Ved immunterapi i huden får man i en startfase indsprøjtninger hver uge, og derefter fortsætter man med indsprøjtninger hver 2. måned. Indsprøjtningerne indeholder små doser af stoffer (kaldet allergener) fra det pollen, som man ikke kan tåle. Ved gradvist at øge doserne bliver din krop vænnet til at tåle stoffet. Virkningen af behandlingen vurderes hvert år. En behandling tager typisk 3-5 år. Behandlingen er kostbar - og som med anden medicin kan den også have bivirkninger.

Høfeber er ikke bare nys og kløe. Stoppet næse kan gøre dig træt og tung i hovedet og kan give trykken i pande- og bihulerne over flere dage. Der er ingen grund til at lade allergien ødelægge din livskvalitet, mens du venter på, at det bliver vinter igen.

Kontakt din læge, hvis du har brug for rådgivning, så I sammen kan finde frem til det, der virker bedst for dig og gør dig så symptomfri som mulig.

Forskellige typer høfeber Forårshøfeber optræder almindeligvis i marts, april og maj og skyldes allergi over for træpollen, især birk. Er der allergi overfor hassel og el, kan symptomerne nogle år komme allerede i januar.

Sommerhøfeber optræder i juni, juli og august og skyldes almindeligvis græs eller skimmelsvampe.

Efterårshøfeber har sæson i august og skyldes især gråbynke og andre urter. Skimmelsvampe kan dog også give høfeber i sensommer og efterår.

relaterede artikler

Det gode liv: Her er vejen til det gode parforhold 14. februar 2021 kl. 06:57