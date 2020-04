Se billedserie Alice Hartvig og Majbritt Engell.

Det gode liv: Sådan styrker du dit immunforsvar

Villabyerne - 16. april 2020 kl. 18:09 Af aut. klinisk diætist Alice Apel Hartvig, medejer af Diætistklinikken Hartvig & Engell

I denne tid giver det god mening at styrke immunforsvaret. Du får her tre gode råd til at booste din sundhed og to dejlige opskrifter, der giver både smag og nydelse.

Hele øvelsen går ud på at undgå forarbejdede varer og at vælge økologiske og friske råvarer fra nærområdet.

Du skal nemlig have så mange antioxidanter og plantestoffer ind i kroppen som muligt for at vedligeholde og booste dit immunforsvar. Du undgår alle de tilsætningsstoffer, som fødevareindustrien må tilsætte, når du selv laver din mad. Det vil på den lange bane give gevinst på din sundhed.

Det kan dog være ret omfattende at leve anti-inflammatorisk, men her får du en lille guide, to gode opskrifter og tre gode råd at starte med. Har du lyst til at gøre mere, kan du på vores hjemmeside, helt gratis, hente en 7 dags anti-inflammatorisk kur ned. Du finder den på vores forside, ved billedet af rødkålen, www.hartvig-engell.dk.

Det skal du undgå Det vigtigste, du bør undgå, er slik, kiks, industrielt fremstillede kager, müslibarer osv. Vælg i stedet hjemmelavet brød og knækbrød. Hjemmelavede søde sager som f.eks. kage og is.

Du bør også undgå ikke-økologisk pålæg og færdigretter.

Lav ekstra aftensmad og brug det til din frokost. Vælg økologisk pålæg, hvis du ikke har tid til selv at fremstille det. Køb kød, æg og ost fra økologiske eller fritgående dyr.

Det ekstra sunde touch Krydderurter er en slags trylledrys til din mad. De indeholder masser af c-vitaminer, jern og plantestoffer, der er vigtige for dit immunforsvar, så det kan beskytte dig mod sygdom.

Krydderurter, som er frostsikre og du derfor kan have i haven eller på altanen, er salvie, timian og purløg. Men du kan købe krydderurter fra Danmark hele året rundt, heldigvis. Se opskrift på grøn pesto.

En lækker sild

En anden vigtig spise, der kan booste dit immunforsvar, er fede fisk. I denne tid er det helt oplagt at nævne silden.

Sild, makrel, sardiner og ansjoser er alle supersunde og bidrager med det vigtige omega-3 fedtstof. Et fedtstof, du skal have leveret fra din mad.

Glemmer du de fede fisk, får du ubalance i omega-6:omega-3 balancen, og det øger risikoen for det, vi kalder kronisk inflammation.

Kronisk inflammation er en betændelsestilstand i kroppen, som kan øge din risiko for livsstilssygdomme som diabetes type 2, hjerte-kar sygdom og kræft.

Omega-3 kan virke blodfortyndende og er dermed vigtig for et sundt blodtryk. Du skal have ca. 140 g fed fisk pr. uge for at få dækket dit behov. Får du ikke fede fisk nok, må du bruge fiskeolie, f.eks. Bornholms Omega-3 Flydende Fiskeolie Citrus, som du kan købe i din Brugs.

Hyggeligt, men sundt Søde sager behøver ikke være usundt. Det kommer an på mængden, du spiser og kvaliteten af det, du spiser.

Når du bager, skal du bruge mel, hvor hele kernen er malet med, for at få alle næringsstofferne med.

Almindelig hvedemel (raffineret mel) har sorteret alt det sunde fra. I for eksempel hvid hvedemel (fuldkornsmel) får du alle vitaminer, mineraler, klid og skaldele med, og på den måde booster du både dit immunforsvar og din tarm. Det er også en god idé at tilføre dit bagværk sunde fedtstoffer som rapsolie og nødder. Begge dele er vigtige for at opretholde et sundt kolesteroltal.

Selvom sødt hjemmebag kan være sundt, så er anbefalingen, at du højst spiser søde sager to gange om ugen.

Se opskrift på citrontærte, som har en dejlig påskefarve. Den lækre tærte opfylder dog ikke kravet om råvare fra nærområdet.

Så vi går på kompromis her, fordi citronen er ret sund med meget dejlig c-vitamin.

GRØN PESTO med et nordisk touch

10 portioner Det skal du bruge:

1 1/2 dl hasselnødder, tørristet på en pande 4-5 minutter

50 g revet parmesan

1 stort bundt bredbladet persille

Saft og fintrevet skal fra 1 økologisk citron

1-2 fed hvidløg, fintrevet

1 1/2 dl ekstra jomfruolivenolie eller koldpresset rapsolie

1/2-1 tsk. salt

1 tsk. stødt spidskommen

1/2 tsk. karry Sådan gør du:

Rul hasselnødderne i et viskestykke, så skallerne falder af. Blend det hele i en blender eller en foodprocessor. Bør opbevares i lufttæt beholder på køl. Kan holde sig 7-10 dage. Brug denne lækre pesto oven på hjemmebagt brød, eller bland den ind i dine salater som en dressing.

Brug grønkål i stedet for persille, når det er i sæson. Tilsæt evt. 100-150 g blomkål for at få grønt i pestoen. Hvis du ikke bruger en foodprocessor, kan du rive den groft. Hvis du ikke har en blender eller foodprocessor, kan du med fordel hakke nødderne og persillen med en skarp kniv samt rive blomkålen på et rivejern og blande det med de øvrige ingredienser.

Fra bogen: 'Nordisk Middelhavkost' af Alice Apel Hartvig & Majbritt Engell. Foto: http://dasrotesrabbit.dk/

CITRONTÆRTE

10 portioner Det skal du bruge

Bund:

3 æggehvider

40 g rørsukker

75 g hasselnødder, blendes til mel i en minihakker eller foodprocessor

25 g græskarkerner, blendes til mel i en minihakker eller foodprocessor

Citronfyld:

saft (30 g) og skal fra 2 økologiske citroner, fintrevet skal

15 g hvid hvedemel

35 g majsmel

150 g sukker el. sukrin

300 g vand

15 g rapsolie

3 æggeblommer

Marengs:

3 æggehvider

25 g sukker

Pynt: Eventuelt lidt citronmelis eller gule blomster fra skovsyrer

Sådan gør du

Bund:

Pisk æggehviderne stive og tilsæt sukker undervejs, så de bliver til en luftig masse. Vend nøddemelet i æggehviderne. Kom bagepapir i en springform eller smør den med rapsolie. Formen skal være 22 cm i diameter. Bag bunden i 5-15 min. ved 175 grader varmluft. Den skal være sprød, men ikke for tør.

Citronfyld:

Kom citronskal og -saft, hvid hvedemel, majsmel og sukker i en lille kasserolle. Pisk godt i gryden, mens vandet langsomt tilsættes lidt af gangen. Varm det hele op til det koger. Bliv ved med at røre i massen, til den bliver tykkere. Det tager op imod 10-15 minutter. Tag gryden af varmen.

Pisk æggeblommerne sammen.

Bland lidt af citronmassen med de 4 æggeblommer i en skål for sig. Kom derefter æggeblommerne ned i resten af citronmassen og varm det op stille op igen. Det må endelig ikke koge, da der er risiko for, at det skiller. Massen skal være godt cremet, lidt som en tyk grød. Hvis du ikke syntes den er tyk nok, kan du piske lidt mere majsmel i. Lad citronmassen køle af.

Marengs:

Pisk æggehvider og sukker stive.

Kom massen i en sprøjtepose, så du kan lave et flot mønster ovenpå kagen.

Saml kagen.

Kom citronmassen på nøddebunden. Fordel marengsen henover citronmassen ved at sætte små marengstoppe ud over hele kagen.

Bag eventuelt kagen 5-10 minutter ved 250 grader som margensen får en smuk gyldenbrun farve.

Pynt med cironmelis eller gule skovsyrer blomster.

Fra bogen: 'Nordisk Middelhavkost' af Alice Apel Hartvig & Majbritt Engell. http://dasrotesrabbit.dk/