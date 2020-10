Se billedserie Camilla Grønnegaard Christoffersen.

Det gode liv: Sådan får du variation i din træning

Træning kræver en målrettet indsats for at give udbytte og leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om aktivitet hver dag. Det gælder om at variere træningen for at holde motivationen og øge det samlede udbytte

Villabyerne - 11. oktober 2020 kl. 08:41 Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet

30 minutter om dagen. Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling for, hvor lang tid voksne skal være aktive hver dag. Der skal dog en god portion struktur og viljestyrke til at opretholde det på lang sigt, men forholdsvis enkle greb kan være en stor hjælp til at opnå netop den aktivitet.

Den halve time hver eneste dag kan lyde af meget, men bliver den indarbejdet i nogle almindelige dagligdags rutiner, bliver det noget lettere.

Det kan for eksempel være at skrue op for tempoet på cykelturen hjem; gå en tur i et raskt tempo eller stå af bussen et stoppested tidligere og gå resten af vejen. Kroppen skal opleve en intens aktivitet hver dag for at leve op til rådet om fysisk aktivitet.

Derfor skal der også lægges et par ugentlige reelle træningspas ind i programmet. En mere forberedt træning giver både højere intensitet og mere fokus på selve træningen.

Variation Det er vigtigt med variation i kosten, og det samme gør sig gældende i aktivitet, motion eller træning. Al aktivitet skal vurderes ud fra udgangspunktet, men uanset om du er begynder, øvet eller elite-træningsudøver, kan du med fordel tænke variation ind i din træning, hvis målet er en sund, stærk og funktionel krop.

Mange bruger træning som et frirum, hvor der kan kobles fra og lades op. Men man risikerer let at koble så meget af, at man rutinemæssigt løber den samme tur med præcis samme intensitet hver gang. Fordi det hverken kræver opmærksomhed eller overvejelser. På samme måde vælger de fleste den samme type træning hver gang, fordi det kræver mindre forberedelse.

Fordele ved variation En varieret træning vil give kroppen bedre mulighed for at udvikles og blive stærkere i flere muskelgrupper. Ved at variere belastningen af musklerne, reducerer man sandsynligheden for overbelastning af enkelte områder og dermed skader.

Rådet fra myndighederne Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bør være aktiv i mindst 30 minutter hver dag ved moderat til høj intensitet, og mindst to gange om ugen skal der indgå træning med mindst 20 minutter høj intensitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bør være aktiv i mindst 30 minutter hver dag ved moderat til høj intensitet, og mindst to gange om ugen skal der indgå træning med mindst 20 minutter høj intensitet. Kroppen bliver mindre smidig med alderen, og det påvirker fleksibiliteten i alle led. Det skyldes, at bindevævet bliver stivere, hvilket mange oplever som en stivhed specielt om morgenen eller efter en aften i sofaen.

Mange småskavanker opstår som et resultat af meget stillesiddende arbejde, men det kan også komme af ensidige bevægelser eller forkert træning. Du kan derfor med fordel se på, hvordan du kan tilrettelægge din træning, så du både træner dit kredsløb, styrker alle dine muskler og opnår en god mobilitet i sener og led.

Veje til en varieret træning Hvis du løber tre gange om ugen, bør du overveje at styrketræne i slutningen af løbeturen. Det kan gøres ved f.eks. at lave 3 runder af 10 armbøjninger, 20 squats og 30 maverulninger og afslutte hele sættet ved at stå i planke i 30 sekunder.

Dernæst kan du tænke over, om yoga, pilates eller afspænding skal indgå i din fremtidige træning, enten som en fjerde træning eller i stedet for en af løbeturene. Der findes rigtig mange apps, som tilbyder træningsprogrammer til cardio (kredsløbstræning), styrke og yoga.

Hvis du gerne vil have mere variation ind i træningen, må du give dit træningsprogram et eftersyn og have fokus på indholdet - og naturligvis intensiteten. Læg en plan med god variation og flere forskellige ruter at vælge imellem.

Der skal gøres plads til styrketræningen, som kan foregå undervejs eller efter løb. Det vigtigste er, at der er masser variation og forskellige ingredienser hver gang.

Efterårsferien står for døren. I år er de fleste her i landet, og derfor kan der være mere tid til træning. Måske det er nu, du skal give din ugentlige træningsrutiner et eftersyn og prøve kræfter med træning af puls, styrke og mobilitet, så du opnår både variation i træningen og forsøger at nå de 30 minutter om dagen.