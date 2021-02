Se billedserie Blomkålsrösti og broccoli-hummus. Foto: @dasrotesrabbit

Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Plantemad og sundhed - hvad er op og ned? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Plantemad og sundhed - hvad er op og ned?

De nye kostråd beder os om at skifte kød ud med planter. Godt for miljøet og sundheden, men er der mon en bagside? Det handler denne uges livsstilsklumme om

Villabyerne - 21. februar 2021 kl. 11:47 Af aut. klinisk diætist Alice Apel Hartvig, medejer af livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk Kontakt redaktionen

Det lyder rigtigt og sundt at spise plantebaseret, når det gælder de nye kostråd. Men der er en bagside. Små børn, teenagere, kvinder i overgangsalderen og ældre over 65 år kan risikere at få for lidt protein og jern.

Du skal bruge protein til rigtig mange processer i din krop. Man kan sige, at din krop er bygget af protein.

Det gør protein Når man er i voksealderen, er det selvfølgelig afgørende, at man kan vokse, som man skal, og derfor er protein vigtig. Omkring overgangsalderen kan vægten let stige, og man er afhængig af en stor muskelmasse for at undgå overvægt.

Protein mætter i meget lang tid og kan derfor reducere overspisning og vægtøgning henover overgangsalderen. Som ældre over 65 år stiger behovet for protein, da risikoen for at miste muskelmasse er øget. Du skal altså bruge protein hele livet for ikke at miste kræfter og øge risikoen for sygdom.

Hver dag skal du ca. have den mængde protein, som du vejer. Overvægtige og ældre skal have lidt mere. Vejer du f.eks. 80 kg, skal du have ca. 80 g protein pr. dag. I 100 g kylling/fisk/kød er der ca. 20 g protein. Erstatter du det røde kød med fisk og kylling, er det derfor ikke svært at få protein nok. Men vil du leve vegetarisk, skal du lige sørge for, at du er dækket ind.

Her kan du se, hvor meget du skal have af forskellige alternative proteinkilder, hvis du skal have 20 g protein:

200 g skyr

170 g hytteost

2 æg

230 g æggehvide

60 g parmesan 32+

80 g ost 45+

240 g bælgfrugter, tilberedt (1 hel dåse), (16-18 g protein)

200 g edamame bønner (unge sojabønner) Vil du gerne leve vegetarisk, anbefaler vi, at du kombinerer bælgfrugter med æg, ost og mælkeprodukter som skyr og hytteost for at få dækket dit daglige proteinbehov. Kliniske diætister kan hjælpe dig med at beregne dit behov og lave eksempler på kostplaner, der sikrer, at dit proteinbehov er dækket.

Det gør jern Jern bruger vi til at transportere ilt rundt i vores krop. Organisk jern kommer fra det kød, vi spiser, og uorganisk jern kommer fra grøntsager. Organisk jern er kroppens favorit.

Især menstruerende unge kvinder og kvinder omkring overgangsalderen er i risiko for jernmangel. Op mod 40 procent af danske kvinder lider af jernmangel. Når behovet for jern skal dækkes fra plantemad, er der høj risiko for mangel, og du bør konsultere din læge eller diætist for at være sikker på, at du ikke kommer i mangel.

Via plantemad finder du mest jern i soltørrede tomater, grønkål, bladselleri, tofu, edamame, grønne ærter og oliven. Du optager jernet nemmere ved at tilføre c-vitamin, f.eks. fra citron eller appelsin. Du finder også jern i bælgfrugter, kerner, nødder og korn, men deres indhold af fuldkorn hæmmer optaget af jern.

De klassiske tegn på jernmangel er træthed, åndenød, bleghed, hjertebanken, hovedpine, svimmelhed, nedsat hukommelse og indlæringsvanskeligheder.

Kilder: Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Den nationale kosthåndbog.

Retter med protein Blomkålsrösti med hytteost, nigella- og chiafrø

12 stk. / 5 g protein pr. stk.

Det skal du bruge 400 g blomkål eller broccoli, revet groft

4 æg

100 g hytteost

4 stilke timian, hakket fint

1 håndfuld persille, hakket fint

½ tsk. salt

1 knsp. stødt muskat

1 spsk. nigellafrø

evt. 1 knsp. stødt chili

3 spsk. chiafrø

25 g rugmel

Lidt smør og olivenolie til stegning

Sådan gør du Stil ovnen på 200 grader varmluft.

Blandt det hele sammen i en skål. Rør det godt sammen og lad det trække et par minutter, så mel og chiafrø kan trække lidt sammen med æggene og binde væsken.

Smelt fedtstoffet på en pande. Læg små klatter af blomkålsmassen på panden.

Steg dem et par minutter på begge sider og bag dem færdigt i ovnen i ca. 15 minutter ved 200 grader varmluft.

Broccoli-hummus 12 portioner/ 4 g protein pr. portion.

Det skal du bruge 300 g broccoli, skåret i buketter og staven skåret i tern

50 g frisk spinat, f.eks. babyspinat

150 g kikærter, forkogte

100 g sojabønner (edamamebønner) uden skal fra frost

80 g olivenolie

30 g tahin eller peanutbutter

saft og skal fra 1 økologisk citron, fintrevet skal

1 knsp. karry

1/2 tsk. stødt spidskommen

1/2 tsk. salt

1-2 dl vand, evt. mere, hvis konsistensen af hummussen er for fast

Sådan gør du Kom broccolien i en skål, dæk den til med kogende vand og lad det stå i ca. 5 minutter.

Kom derefter broccoli og de resterende ingredienser i en foodprocessor eller blender.

Blend det hele sammen til en jævn masse, tilsæt evt. mere vand, så broccoli-hummussen får en lækker blød konsistens.

Smag til med salt. Opskrifter: www.hartvig-engell.dk.

relaterede artikler

Det Gode Liv: Sådan holder du dig i form hjemme i stuen 05. februar 2021 kl. 11:20

Det gode liv: Den sociale gåtur for krop og sind 29. januar 2021 kl. 13:34