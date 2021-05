Se billedserie Villabyernes livsstilsklumme handler i denne uge om kropsligt selvværd. Om at se på sig selv med den omsorg og kærlighed, som man ville kigge på et af sine børn med. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Det gode liv: Nyd foråret, ungdommen og din fantastiske krop: 5 øvelser til bedre selvværd

Vores blik på os selv bliver mildere, når vi ser tilbage. Hvad kan vi lære af det lige NU? Det handler denne uges klumme 'Det gode liv' om

Af Karen Sophie Lerhard, madmentor og sundhedsrådgiver, Terapihuset Hellerup

I sidste uge åbnede Halgodt på Skovshoved Havn, bøgen sprang ud, og min kæreste og jeg stod efter nogle virkelig skønne forårs-/fest-/fridage (dem jeg hvert år glemmer findes, og som derfor føles som en gave) med en drink i hånden, kiggede ud over havnen og var faktisk gennemført grundglade.

Vi var, objektivt set, blandt de allerheldigste mennesker i verden lige der.

Jeg tog et billede af ham og synes, hands down, at han er det lækreste menneske i verden. Han tog et billede af mig, hvor jeg kigger forelsket tilbage og... Så krakelerer harmonien ellers i mit hoved!

Jeg kan sagtens se, at jeg er glad, og at jeg ser lykkelig ud... Men hvad med lårene, kinderne, overarmene, maven? Og ser jeg ikke også ret gammel ud efterhånden?

Min indre kropskritiker (den lille djævel!) for op som en uvelkommen trold af en grim æske og begyndte at pille billedet (eller mig, ret beset) ned, piece by piece. I et splitsekund.

For heldigvis har jeg, privat og fagligt i min konsultation de sidste mange år, arbejdet fokuseret med at sætte pris på det, der er, anerkende min krop og mit udseende for alt det gode den og det gør for mig, og jeg er derfor nu ret hurtigt i stand til at stoppe den onde tsunami og i stedet smile lidt til mit eget billede, kigge på det med omsorg og taknemmelighed og se det igennem de kærlige øjne, der tog det.

Det har taget tid at komme dertil, og selv jeg kan falde i gryden, men helt ærligt: Hvad er alternativet?

Den nådesløse stemme I min praksis oplever jeg den hele tiden. Den nådesløse stemme i mine klienters hoved, der - hvis den talte sådan til andre mennesker - ikke ville have én ven tilbage i verden. Som om, at der bare er et helt andet regelsæt for, hvad vi må byde os selv. Og det er altså en virkelig brutal og ret beset ufrugtbar måde at være i det korte liv, vi har.

Jeg forestiller mig nogle gange, at mit 90-årige jeg kigger på den 51-årige version af mig - og så bliver den forårsaften på havnen jo faktisk til et ungdomsbillede - og tænker: "Hvor var du dejlig! Fast i kødet, i god form, og med en udstråling af drift og spark og den ret skønne kombination af erfaring og rigtig mange potente, gode år foran dig. En kvinde et rigtig godt sted i verden. Livet er kort, NYD det!"

Det fokuserer jeg helt bevidst på hver dag og med højre ben, der træder foran det venstre, et hjerte der slår, en krop, der elsker og har produceret op til flere fremragende mennesker, øjne der ser, ører der hører, dufte der sanses, blodet der ruller, vejret der trækkes... og tusind andre helt magiske ting, den fantastiske krop gør for mig og kan, er det faktisk ikke så svært at være taknemmelig og sige TAK.

Et bedre selvværd Her er fem øvelser, der tager dig i hånden mod et bedre kropsligt selvværd:

Se dig selv i spejlet og leg, at du er din egen datter eller søn. Kig på dit udseende med den omsorg og kærlighed, som du ville kigge på et af dine børn med. Hvad ser du så?

Sammenlign endelig dig selv med andre, hvis I har PRÆCIS samme alder, kropsbygning, genitik, erfaringer og tanker. Hvis ikke? Drop det! Du er dig, helt unik og præcis som du skal være.

Øv dig i kun at tale til og om dig selv, som du ville tale til en elsket, kær veninde. Hvorfor skulle du ikke fortjene det samme?

Drop glansbillederne. Seriøst! Medierne (og en stor og magtfuld industri) lever af lavt selvværd og usikkerhed, når de sælger quickfixes og luftkasteller. Følg forbilleder i alle aldre og størrelser på sociale medier og VID, at vi (heldigvis) er og skal være forskellige. Intet udefra vil nogensinde kunne "fixe" dig. Også fordi du ikke trænger til at blive fixet til at starte med.

Lyt. Hvad trænger du til? Hvile, mad, sved, yoga, grin, gråd, søvn, nærvær eller noget helt andet? Væn din krop til, at den kan regne med dig, og til at du lytter og tager dig kærligt af det vigtigste hjem, du nogensinde kommer til at bo i - nemlig den.