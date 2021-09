Det gode liv: Nordisk middelhavskost kan forebygge blodpropper

En anti-inflammatorisk kost betyder, at det man spiser og drikker, dæmper inflammation i kroppen eller forebygger, at inflammation opstår.

Den inflammation, man taler om, er usynlig og sker uden, du lægger mærke til det. Det kan for eksempel være, når dit kolesteroltal stiger. I blodkarrene sker en slags oxidation, med det vi kalder LDL-partiklerne (det lede kolesterol). Denne proces skaber aflejringer i dine karvægge og gør dem stive og snævre over tid. Det betyder, at risikoen for at få en blodprop stiger.

Ifølge tal fra Hjerteforeningen rammes over halvdelen af voksne over 55 år af en hjerte-kar-sygdom. Når man er fyldt 55 år, er risikoen for at udvikle en hjerte-kar-sygdom 67 procent for mændene og 66 procent for kvinderne.