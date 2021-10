Se billedserie Denne uges Det gode liv handler om skovbadning. Og det handler ikke om vand, som man måske skulle tro ud fra titlen. Det handler om at tage skovens mangfoldige glæder ind. Foto: Gabriele Rohde - stock.adobe.com

Det gode liv: Naturens helende kræfter

I stedet for at lade os indfange af sociale medier og tilbringe hele dage foran en skærm, bør vi søge ud i naturen. For det er det, vi er skabt til, lyder rådet i denne klumme

Villabyerne - 22. oktober 2021 kl. 17:34 Af Anne Marie Søndergaard, motivationscoach og naturterapeutisk vejleder, indehaver af firmaet Vanebryder

Hver sommer tager jeg på vandretur med en gruppe af dejlige kvinder. Det er et af mit års højdepunkter.

Jeg elsker at lade blikket glide ud over bakkede, danske landskaber, mærke vinden i ansigtet, høre fuglenes sang og bare være. Nogle gange i samtale med de andre, andre gange i stilhed, hvor jeg som en svamp suger naturens indtryk til mig.

Nogle gange regner det, det blæser og er koldt. Den danske sommer er som bekendt lunefuld og ikke altid lige så solskins­fyldt som i Morten Korch-filmene. Flåtbid kan forekomme, og jeg er som regel oversået med myggestik, når jeg kommer hjem. Men jeg tager det hele med. Jeg er helt fri for frygten for at gå glip af noget. Jeg er lige der, hvor jeg ønsker at være.

Ubevidst har jeg været klar over, at naturen gør mig godt. Det tror jeg mange af os ved. Mange søger helt instinktivt ud i naturen for at finde ro og trøst, hvis livets pres bliver hårdt. Vi så det også under Corona-lockdown, hvor vi søgte ud i naturen for ro, motion og fællesskab.

Tendensen i de senere år har dog været, at vi generelt opholder os mindre og mindre i naturen og mere og mere indendørs. De fleste af os bruger omkring 90 procent af vores tid indenfor. Selv når vi er i naturen, sker det ofte med noget i ørerne eller i tæt kontakt med vores mobiltelefon fremfor i tæt kontakt med naturen.

Det er vi slet ikke skabt til. Vi mennesker adskiller os med kun én procent arvemasse fra vore nærmeste slægtninge i dyreverden, dværgchimpanserne. De resterende 99 procent arvemasse deler vi med dyrene. Vi er derfor stadig mest urhjerne og dyr. Vores sanser og opmærksomhed finder ro, når vi befinder os i trygge omgivelser i naturen, for det er vi evolutionært skabt til.

Vi er ikke skabt til at færdes i trafik, indendørs kontormiljøer og flimrende skærmlys. Alle de mange indtryk og stimuli, vi udsættes for dagligt, får vores urhjerne på overarbejde.

Vil du tage bad i skoven? Find en skov eller et naturområde, der tiltaler dig og får dig til at føle dig tryg.

Læg din slukkede mobil fra dig. Tag et siddeunderlag med og sæt dig på det op ad et træ eller på en stub. Åbn for dine sanser: skan med dit blik roligt henover det landskab, du er i.

Tillad dig selv at blive fascineret. Hør skovens lyde, mærk vinden, lugt til skovens dufte og smag med dybe vejrtrækninger på skoven.

Luk eventuelt øjnene, mens du bruger dine ikke-visuelle sanser. Sid sådan i 5-10 minutter.

Læg mærke til, hvad det gør ved dig. Forfatter og journalist Richard Louv, introducerer i sin bog 'Last Child in the Woods' begrebet 'Nature Deficit Disorder' - natur underskuds sygdom. Han peger på, at børn tilbringer mindre og mindre tid udenfor og derved kommer til at lide af "mangel på natur".

Ifølge Louw kan mangel på natur i barndommen ikke blot føre til forskellige former for adfærdsvanskeligheder, men også på sigt føre til stress og depression.

I løbet af de senere år er der kommet flere og flere forskningsresultater frem, der dokumenterer naturens helende indvirkning på os. Forskningen viser, at ophold i naturen bl.a. styrker immunforsvaret, sænker blodtrykket, mindsker overvægt og nedbringer symptomer på stress, angst og depression. F.eks. viser japansk forskning, at skovbadning - shinrin-yoku - øger antallet af natural killer cells (NK-celler) med 50 procent hos forsøgsdeltagere, som tilbragte tre dage og to nætter i en skov.

NK-celler er en form for hvide blodlegemer, som angriber uønskede celler, f.eks. smittet med virus eller kræftceller.

I et studie fra 2019 ledet af den britiske forsker Mathew White med over 20.000 deltagere blev det påvist, at så lidt som to timers ophold i naturen ugentligt førte til, at deltagerne tilkendegav, at de følte sig ved bedre helbred både fysisk og psykisk.

Forskningen understøtter det, vi måske inderst inde godt ved: at være i tæt kontakt med naturen heler os. Vi glemmer det bare og lader os indfange af sociale medier og et tårnhøjt skærmforbrug, der måske nok giver os adspredelse, men ikke den ro og mulighed for at restituere, som naturen giver os.

Jeg glæder mig allerede til min vandretur til næste sommer. Men indtil da vil jeg indtage flere af naturens vitaminer. Jeg vil tage bad i skoven, følge årstidernes skiften, høre vinden i træerne, gå på skovbund fyldt med blade i alle nuancer fra mørkerødt til gyldengul, indsnuse duften af våd skovbund, se de nøgne træers silhuetter mod den lysende aften vinterhimmel.

