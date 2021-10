Det gode liv: Når det ikke er lysten, der driver værket

Ordet "gide" er oftest forbundet med at være lad, sløv, uoplagt og måske endda doven. Og præcis sådan lyder den indre stemme, når den med stor alvor fortæller, at træning IKKE er noget, kroppen har lyst til.

I stedet anbefaler stemmen en hel række andre og langt mere komfortable alternativer; såsom at spise en lækker snack, tage en lur på sofaen eller bare slappe af. Faktisk kan det lyde som noget af det mest rigtige, du har hørt i længere tid. Netop der er det godt at vide, hvad der reelt er det rigtige. Træning giver som hovedregel overskud og velvære.

Hvornår er det så, at stemmen skal tie stille og overdøves med fakta, og hvornår skal stemmen give plads til, at man ikke skal træne?

Det kan være en overvindelse at komme afsted til træning. Det gælder for alle. Jeg kender stemmen fra mig selv, også selvom jeg træner aktivt fem gange om ugen og har gjort det i mange år, og jeg ved både teoretisk og praktisk, at træning altid giver mere tilbage. Så skulle man ligesom tro, at vanen sad på rygraden og jeg aldrig hørte stemmen diktere sofa. Men nej, sådan er det bestemt ikke.

Jeg tænker med jævne mellemrum, at jeg ikke orker den træning. Ikke mindst nu, hvor vi er godt på vej ind i efteråret med mere regn, blæst og det hver dag bliver lidt mørkere.

Men jeg har lært mig selv, at når stemmen dukker op, giver jeg et mentalt skulderklap og siger: Ja, jeg forstår så godt, at det er fristende at blive hjemme, men husk lige, at du stort set altid kommer hjem med et større fysisk og mentalt overskud efter en træning ude i det fri.

Du er glad, maden smager bedre, det giver en god kropslig fornemmelse, fysisk træthed og overskud til at få gjort ting, du ellers ville have udskudt. Konklusionen er, at det er svært at være utilfreds!