Det gode liv: Må jeg spise ost, når mit kolesteroltal er for højt?

Få svar fra diætisten på nogle klassiske spørgsmål om ernæring og sund livsstil i denne uges udgave af Det gode liv

Villabyerne - 08. december 2020 kl. 16:03 Af aut. klinisk diætist Alice Apel Hartvig (tv.), medejer af Livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk Kontakt redaktionen

Er det sundt at springe morgenmad over?

Et godt spørgsmål og et, der kommer ofte. Der er faktisk lavet en del studier, der viser, at det ligefrem kan være sundhedsfremmende at faste ind i mellem.

Man kalder det for 'intermittent fasting', og det betyder, at man faster i en periode af døgnet. Det mest populære er 16 timers faste fra kl. 20 om aftenen til kl. 12 næste dag. Mellem kl. 12 og kl. 20 skal du spise 2-3 sunde måltider.

Det kan betale sig at spise en slags morgenmad om eftermiddagen for at undgå overspisning til aftensmad. Det kunne f.eks. være en skive rugbrød med 60 g ost 45+. Du skal spise sund frokost og aftensmad, og den søde tand stimuleres med lidt mørk chokolade, inden fasten starter kl. 20.

Periodisk faste kan give en bedre appetitregulering. Du bliver øvet i at mærke sult og mæthed, når du begrænses i tid. Når fasten kombineres med sund mad og bevægelse, kan den virke anti-inflammatorisk.

Det vil populært sige, at du ældes langsommere, og det nedsætter din risiko for livsstilssygdom.

I klinikken bruger vi periodisk faste til vægttab. Her faster man 2-3 dage om ugen. På den måde kan man bedre nyde noget i weekenden og stadig tabe sig. Det skal ses som en slags opsparing. Men man kan altså også faste selvom man er slank.

Det er ikke alle, der har godt af at faste. Hvis man kommer til at overspise senere på dagen, er det ikke sundt at faste. Hvis man vejer for lidt, må man endelig ikke faste.

Balance er vigtig Kan jeg spise for lidt mad, når jeg gerne vil tabe mig?

Ja, du kan godt få for lidt af det 'rigtige' mad og for meget af det 'forkerte'. Vi møder mange, der gerne vil tabe sig, som faktisk spiser for lidt til hovedmåltiderne og så kommer til at snacke, f.eks. frugt, brød og søde sager mellem måltiderne.

Når man skal holde vægten nede eller tabe sig, skal man have et stabilt blodsukker. Spiser man morgenmad, er det f.eks. 2 dl skyr og ikke blot et par skeer skyr. Eller det er en skive rugbrød med 60 g ost 45+ og ikke bare en lille skive ost.

Det er 200 g grøntsager til frokost og 200 g til aftensmad. Prøv at veje grøntsagerne af, så ser du, at det fylder en del. Udover grøntsager skal man have protein fra kød, fisk, æg, ost, skyr eller bælgfrugter.

De sunde fedtstoffer skal der også være plads til. Olivenolie, oliven, nødder, avocado, mayonnaise, osv.

Får man ikke grønt, protein og sundt fedt nok til frokost og aftensmad, vil man have svært ved at få dækket sit behov for vitaminer, mineraler, fiber og protein. Man vil også få et ustabilt blodsukker og derfor have nemt ved at spise mere simpel mad som müslibarer, kiks, frugt og brød.

Bedre end sit rygte Må jeg spise ost, når jeg har forhøjet kolesterol?

Vi har mange klienter, der kommer for at få reguleret deres kolesteroltal. Desværre kommer de med en gammel pjece, der siger, at de ikke må spise mættet fedt fra f.eks. ost.

Der er forskel på fedt, og ost er en af de sunde.

Ost er en fødevare matrix, hvilket betyder, at indholdet af næringsstoffer har en sundhedsmæssig effekt. Ost er ikke bare fedt, den indeholder bl.a. meget kalk, protein, b-vitaminer og er fermenteret.

Fermenteringen gør den sund for vores tarm. Faktisk ser det ud til, at ost ligefrem har en beskyttende virkning på udviklingen af hjertekarsygdom. Så det er så ærgerligt, at vi går rundt og tror, at vi skal spare på osten.

Det, vi skal passe på, er det dårlige brød under osten. Her skal vi vælge fuldkorn, f.eks. rugbrød eller knækbrød.

Smør ser ikke ud til at have nogle gavnlige effekter, så den bør vi springe over.

Din morgenmad kan derfor godt være 1 skive rugbrød med 60 g 45+ ost, og dit mellemmåltid kan være 1 skive knækbrød med 20 g ost 45+.

Hvis du brænder inde med et spørgsmål, så stil det gerne til os. Send en mail til info@hartvig-engell.dk

Chokolade-hjerter til jul 12 stk.

Det skal du bruge:

100 g pistacienødder, hasselnødder eller andre nødder

200 g mørk chokolade, min. 70%

evt. lidt frysetørret jordbær, hindbær eller skovbær

Sådan gør du:

Rist nødderne på en tør pande i et par minutter. Lad nødderne køle lidt af.

Hvis du bruger hasselnødder, skal du rulle dem i et viskestykke, så skallerne kommer af. Fordel nødderne i 12 silikoneforme, evt sammen med lidt frysetørrede bær.

Smelt chokoladen over et vandbad.

Fordel chokoladen over nødderne.

Stil hjerterne på køl eller i fryseren til de er faste.

Opbevares herefter i fryseren. Tages ud 15 minutter, før de skal bruges.

Tip: Pynt evt hjerterne med hindbærstøv eller frysetørrede bær.

