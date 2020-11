Se billedserie Det er langt fra kun appelsiner, der rummer c-vitaminer. Der er f.eks. masser af c-vitamin at hente i den danske havtorn, råder diætisten.

Det gode liv: Klar til vinteren uden vitaminpiller

Klargør kroppen, inden kulden sætter ind. Giv dit immunforsvar et boost med rigtig mad, råder diætisten i denne uges udgave af Det Gode Liv

Villabyerne - 01. november 2020 kl. 15:07 Af Aut. klinisk diætist Alice Apel Hartvig. Medejer af livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk Kontakt redaktionen

C-vitamin, beta-karoten og D-vitamin er nogle af de vitaminer, vores krop rigtig godt kan lide og som du sikkert har hørt om. Hvis du spiser varieret, får du typisk alt det, kroppen har brug, men hvad er egentlig 'at spise varieret'?

Mange af de klienter, jeg møder, spiser ofte meget ensformigt, får for lidt af det rigtige og for meget af det mindre gode. Det betyder over tid, at kroppen bliver drænet, træt og lettere syg.

Vælger du danske råvarer og gerne økologiske, er det mere bæredygtigt og i mange tilfælde også mere næringsrigt. Selvom det er efterår og vinter, har vi stadig masser af dejlig mad i Danmark, som vi bør gå efter.

Nordens appelsin Du har sikkert lært, at du skal spise appelsiner for at få c-vitaminer. Det er rigtigt, men de har en lang transport herop, og vi har faktisk vores egen super appelsin her i Norden, nemlig havtorn.

Hold dig frisk-shake 4 store glas



Det skal du bruge:

35 g babyspinat



80 g økologisk citron, med skræl



30 g havtorn, frost

10 g frisk ingefær, rod, rå



30 g ananas, frost

10 g fiskeolie, f.eks. Bornholms



50 g broccoli, frost

40 g banan, frost eller frisk



1 dl æblemost

5-6 dl vand ( alt efter den konsistens, du vil have)



10 g valnød

40 g valleproteinpulver eller andet proteinpulver. Købes f.eks. i helsekost



Sådan gør du:

Kom alle ingredienserne i en blender.



Tilsæt kun 5 dl vand til at starte med og tilsæt mere, hvis du bedst kan lide, at konsistensen er tyndere.



Blendes i to minutter. Nydes med det samme eller sættes på køl.



Udover c-vitamin giver havtorn os også antioxidanten beta-karoten. Den finder vi også i gulerødder, sveskeblommer og brombær.

Der findes to grupper af antioxidanter: Den ene er vitaminerne, bl.a. A, C og E, den anden er plantefenoler og karotenoider, også kaldet antioxidante fytokemikalier. Beta-karoten er en karotenoid og bliver i kroppen lavet om til A-vitamin, hvis der er brug for det.

Mere sild D-vitamin er et vitamin, som mange danskere får for lidt af. Det hænger sammen med, at vi primært får det tilført fra solens stråler. Fra september til april er der mindre lys og dermed mindre d-vitamin til rådighed.

Træthed og ømme muskler kan være tegn på d-vitamin-mangel, og på sigt kan det påvirke vores kalkstofskifte, da d-vitamin er vigtig for at optage kalk. Især kvinder i overgangsalderen, gravide og ældre bør være obs på deres d-vitamin status og rådføre sig med lægen, om der skal tages tilskud i form af tabletter.

Fra maden får du især d-vitamin fra sild, makrel, ansjoser og sardiner.

Ansjoser: 14 mygram/100 g. Sardiner: 12 mygram/100 g. Sild: 9 mygram/100 g. Makrel 2,7 mygram/100 g.

De fede fisk giver dig også omega-3, som er et vigtig fedtstof, din krop ikke selv kan danne. Du bør derfor spise minimum 200 g fede fisk hver uge, og sild er et rigtig godt valg.

Lidt af det hele For at tjekke, om du spiser varieret, kan du bruge listen nedenfor. På den måde sikrer du at være dækket ind med gode og sunde vitaminer og mineraler hele vinteren.

- Æble, pære og blomme. Du kan lige nå at få de danske frugter ind i køkkenet for at lave en masse kompot. Så kan du fryse det ned, så du har frugten til hele vinteren. Lækkert til din grød eller skyr.

- Grøntsager i sæson fra nu: Grønkål, gulerødder, bolchebede, græskar, glaskål, hvidkål, rødkål, hokkaido, jordskok, knoldselleri, kålrabi, palmekål, porre, pastinak, persillerod, rosenkål, rødkål, rødbede og svampe.

Grøntsagerne bidrager et godt mix af alle vitaminer og mineraler, og du skal have ca. 400 g pr. dag.

- Nødder. Valnødder og hasselnødder er gode og næringsrige danske nødder. Fungerer godt som topping på din grød, skyr, salat eller som en snack. Nødder giver dig vigtige fedtstoffer, som er gode for dit kolesteroltal og derudover mange vitaminer, mineraler og fibre. Spis gerne 20 g om dagen.

- Gode proteiner er fisk, ost 45+, skyr, æg, hytteost, feta og kylling. De giver dig både vitaminer og mineraler og er vigtige for din muskelmasse og mæthed.

- Rug, hvede og byg er gode kerner, som kan koges i stedet for ris eller købes som flager til din grød. De giver dig mineraler og sunde fibre.

