Det gode liv: Kære kommende student...

Denne uges udgave af Villabyernes livsstils- og velværeklumme er faktisk en skåltale til årets studenter

Villabyerne - 15. juni 2020 kl. 09:50 Af sygeplejerske Jill Trolle, indehaver af Trolle Care

Pludselig er tre år gået, måske i raskt tempo, måske har det været en ørkesløs vandring, men uanset vejen til målet, så er der nu kun et par uger, til du står som student.

Du vil bestemt blive fejret, men nok på en noget anderledes måde, end de studerende fra året før. Men student, det bliver du også, selv om coronaen har smækket en del døre i og måske også midlertidigt til dit studenterdrømmejob.

Og turen til Maldiverne eller Ibiza er formodentlig sat på pausesignal, men der er én ting, du kan gøre og som vil betyde alt for nogle mennesker, som med garanti elsker dig over alt på jorden. Du kan genstarte dine bedsteforældres fest, for de er stadig unge, men blot i en lidt mere krøllet krop.

Et par bønner er sendt afsted Tanken er på ingen måder at gå i rette med det politiske makværk, som pt. udspiller sig på Christiansborg. Til det er der rigeligt med tastaturkrigere, som raskt væk smider deres meninger ind i bålet eller bokseringe, om man vil.

Men det skal ikke afholde mig fra at sende en halv snes bønner afsted til de højere sundhedsfaglige magter med håb om, at du som student må bestige lastbilernes bøgepyntede lade, hvor læssevis af kolde bajere og højttalere så potente som en V8 brager derudad med glade og hoftevridende rytmer.

For du og alle dine medstuderende fortjener at danse, feste, kysse, grine, græde, kramme og fejre. Og imens skal alle vi andre dytte i bilhornene, smile og vinke til dig, når du og din klasse kommer blæsende igennem kommunen - for en gang var det os, dine forældre, engang var det dine bedsteforældre eller måske oldeforældre.

Alle har vi været unge og grænseløse som dig og overbevist om, at vi som Jesus kunne gå på vandet, med eller uden tøj på, og var promillen høj nok, så kunne vi såmænd i bedste Moses-stil skille vandene.

Efter festen... I 1980 sang Sanne Salomonsen sangen 'Efter festen'. En sang, som så fint kunne beskrive morgenerne efter alle studentergilderne - det sorgløse, det grænseløse og den unge og smukke forelskelse, for... vi vil bare ud og mærke solen...

Samme følelsesregister gjorde sig helt sikkert gældende, da Elvis, The Beatles, Rolling Stones eller Otto Brandenburg gav den gas bag mikrofonen. Fra alle har tonerne appelleret til vores følelser og drømme. som i dag har sat sig som varige og meget betydningsfulde minder fra vores ungdom.

Men 'efter festen' kan også nemt få en anden og noget mere vemodig klang - for er livet festen, og ender den når man bliver gammel? Det gør den bestemt ikke for alle, men det gør den for nogle. For mange ældre på plejehjem, i beskyttet bolig eller som bare sidder mutters alene i hus eller lejlighed, er festen i den grad slut.

Kære student Inden festen sluttede, var det din morfar eller oldemor, som til tonerne af rock eller beat dansede på bordene, præcis som du sikkert gør. Det var dem, der smed alle kludene og kun med studenterhuen på løb om kap til det kolde havvand.

En atletisk øvelse, du med garanti også kommer til at gøre. Og det var også din morfar, som kyssede måske din mormor i genskæret fra solnedgangen. Der er også en overvejende sandsynlighed for, at det er dig, som kysser din ungdoms udkårne. Og mon ikke også, at din oldefar har stået med en kold øl fra Stjernen eller Carlsberg og med huen på skrå fortalt røverhistorier, imens han har kigget langt efter din oldemor? Og røverhistorier, dem kan du sikkert også nogle stykker af.

Med andre ord, vi dine forældre, men også dine bedste- og oldeforældre har også været unge engang. De har også suget livet ind gennem næseborene, mærket sommerfuglene i maven og trukket maven ind, når ham eller hende den lækre gik forbi. Og musikken har spillet, og drømmene har kørt præcist lige så hurtigt som Lewis Hamilton gør i sin Mercedes Formel 1-racer.

Måske er der stadig lidt fest... Men hvem afbrød festen? Var det alderen eller kroppens manglende formåen? Var det ensomheden, sygdom eller hukommelsen, som slukkede for musikken, pustede lysene ud og stod klar med overfrakken?

Jeg ved det ikke, men du, kære student, har nu en helt enestående mulighed for at genstarte noget af det, der var engang. For du kommer med al sandsynlighed ikke til hverken Maldiverne eller Ibiza i år, det har coronaen formodentligt sat en brat og voldsom stopper for. Men til gengæld har du nu en fantastisk mulighed for at hive din morfar eller oldemor ud af plejehjemmet, lejligheden eller huset. Og i bare nogle få dage give livets fest en omgang effektiv hjertemassage.

Få kørt kørestolen eller rollatoren helt ned til vandkanten, så de med de bare tæer kan mærke det kølige vand (og nej, de får hverken lungebetændelse eller dør af det - tværtimod, så liver de nok lidt op).

Lad dem sidde ved det bål, I laver sammen, og rist pølser eller snobrød og nyd solnedgangen. Det kan godt være, de falder i søvn og der går ild i pinden med pølser, men tro mig, det er den bedste søvn, de har haft i meget lang tid.

Lad dem også dufte til de nye danske jordbær, og du smækker bare godt med fløde på, inden du serverer dem, det har ingen taget skade af. Og sørg så for, at der er en kold øl og lidt god musik fra dengang.

Lyt til dem, tal med dem. Det kan godt være, at noget af det er noget gevaldigt vrøvl, men det er lige meget. Smil, grin og giv et kram, for det er jeres og deres fest.

Dine bedsteforældre er unge som dig, men blot i en krøllet krop. I vores samfund er der uendeligt kort til andre mennesker, men frygteligt langt til oprigtig opmærksomhed... og fest. Tillykke med din studentereksamen, og glem nu ikke de gamle i familien.

Det Gode Liv er en klumme. Klummen er et udtryk for skribentens egne tanker, erfaringer og synspunkter.