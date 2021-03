Se billedserie Prøv at finde en at løbe sammen med og lav løbeaftaler et par gange om ugen, lyder rådet fra Camilla Grønnegaard Christoffersen. Pressefoto

Det gode liv: "Jeg kan ikke løbe"... Jo, du kan

Ofte kommer det fra folk, at de ikke kan løbe, men det kan alle, mener fysisk træner Camilla Grønnegaard Christoffersen i denne klumme.

Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet

"Jeg kan ikke løbe."

Det er et udsagn, jeg ofte møder, når jeg fortæller om mit liv med løb, sundhed og anden træning. Det kommer fra mange forskellige, men jeg hører det også fra kunder, som gerne vil i gang med at løbe. Jeg er fysisk træner og finder det naturstridigt at sige, at man ikke kan løbe. Vi mennesker er fysiologisk bygget til at kunne løbe, og stort set alle kan komme i gang med at løbe.

Derfor undrer det mig at møde den holdning fra mange. Det gælder fortsat, at er man sund og rask, ikke lider af knæ- og rygproblemer, har luftvejsproblemer eller svær overvægt, så kan man løbe.

Og langt de fleste kan også blive glade for løb.

Jeg spørger derfor nysgerrigt, hvad det betyder, når man siger, at man ikke kan løbe?

Jeg hører mange svar med meget forskellige argumenter: 'Jeg var altid den sidste til atletik, jeg ser ikke mig selv som en løber, jeg har ikke tid, jeg kan ikke lide at få pulsen op, det er ubehageligt at løbe, jeg synes, løbere er frelste og i øvrigt tror de, de ejer fortovene'.

Den mentale hæmsko Der kan være flere mentale blokeringer eller overbevisninger, som afholder begyndere fra at komme i gang.

En af de største forhindringer er i min optik, at mange uøvede kobler deres udsagn op på slutmålet. For eksempel, at det som uøvet virker fuldstændig umuligt at løbe fem kilometer. Og det er rigtigt, at man uden træning med stor sandsynlighed vil have svært ved at løbe fem kilometer. Netop derfor skal man have fokus på processen, helt bogstaveligt tage et skridt ad gangen og opstille realistiske delmål. På den måde kan langt de fleste komme til at nå et mål om at løbe fem kilometer.

Sæt i gang Hvis du har en drøm om at komme i gang med at løbe, så er nu et godt tidspunkt at starte. Dagen er allerede tiltaget betragteligt, det er tidligere lyst om morgenen, og foråret er forhåbentlig rundt om hjørnet. Du får vitaminer fra solen, motion og løb giver en dejlig fornemmelse i kroppen, humøret forbedres, selv maden smager bedre, du forbedrer din krops fysiologiske status, og måske taber du dig? Der er altså lutter gevinster at hente og dermed uendeligt mange gode grunde til at komme i gang.

Her følger et otte ugers træningsprogram til at nå tre kilometer løb, plus et par gode råd til at komme i gang.

Få rigtige løbesko Det vigtigste udstyr er løbesko. Som det første skal du derfor anskaffe dig et par gode løbesko. Det betyder sko, der støtter din fodstilling, så du får et fornuftigt tråd, når du løber og derved minimerer risikoen for skader.

Nogen falder indad (det hedder også pronation) på foden, andre udad, og andre løber med en neutral løbestil.

De fleste løbebutikker har løbebånd, hvor du kan få testet din løbestil og finde netop de sko, der passer bedst til dig.

Gamle løbesko, der ellers ser nye ud, fordi de sjovt nok ikke har været brugt, er ikke nødvendigvis stadig gode løbesko. Det materiale, der absorberer stød fra løb, bliver hen over tid hårdt og har derfor en begrænset holdbarhed.

Træn sammen med andre

Det giver meget ekstra, hvis du kan finde nogen at løbe med. En aftale om at løbe sammen bidrager ikke kun med det hyggelige sociale aspekt, det er i høj grad også med til at motivere og forpligte til løbeturen.

Det bliver altid nemmere, når du har en aftale og nogen, der regner med dig. Du kan også melde dig til et løbehold; så er der både faste løbeaftaler og garanti for, at der er nogen, der venter din deltagelse.

Beslut dig for at løbe

Gør op med en mulig overbevisning om, at du ikke er løber eller ikke kan løbe. Det er helt naturligt, at du på nuværende tidspunkt ikke kan løbe tre kilometer i ét stræk, men det er også derfor, at du starter et forløb, som skal gøre dig i stand til det. I begyndelsen kan du skiftevis gå og løbe lidt. Det er en god start. Gør alle dine gamle hæmmende overbevisninger fra fortiden til skamme og vis, at du kan løbe.

Hav tålmodighed Ting tager tid, og det gælder også for at komme i form. Det er ikke altid hjernen og benene følges ad. Hovedet vil ofte mere end det, benene og især lungerne er klar til. Men tag det roligt; det skal nok komme.

Spar på kalorierne Når vi træner, forbrænder vi kalorier. Kroppen omdanner kalorier til energi, som får os af sted. Når vi forbrænder flere kalorier, end vi indtager, er resultatet et vægttab.

Men det er begrænset, hvor mange kalorier, der forbrændes i starten af træningsforløbet. Der er derfor ikke grund til at spise ekstra de dage, du har motioneret.

Lyt til lysten Der vil unægtelig komme dage, hvor lysten til at løbe kan ligge på et meget lille sted. Selv meget trænede personer oplever dage, hvor det ikke er lysten, der driver værket. Tag alligevel løbeskoene på de dage. Selvom det ikke bliver til en løbetur, er det så meget bedre at komme ud og gå en tur. Når du først er ude i frisk luft, vil mange opleve, at der alligevel kommer en lille lyst til at løbe.

Kombiner din løbetur Kan du koble ny løbeaktivitet med andre aktiviteter? Noget, du allerede gør og som du synes, er nemt. Der er langt større chance for succes, hvis du får koblet din løbetræning til noget, du alligevel gør.

Det kunne være at løbe hjem, når du har afleveret dine børn til fodbold, når du alligevel skal gå en tur med din hund eller noget tredje.

Træn din viljestyrke Du kan, du vil og du gør det.

Fokuser på alt det, du får ud af træningen og træn din evne til at få sat handling intentionen. Dyrk det positive og betragt din viljestyrke som en muskel, der også skal trænes. Jo flere gange, du har gjort det, jo nemmere bliver det.

Løbeprogram Dette program er baseret på træning tre gange om ugen. Du kan fordele det sådan, at du træner to gange i løbet af ugedagene og en gang i weekenden. Tag et ur med på løbeturene, så du kan følge dit program.

Uge 1: Opvarmning 5 min. gang. Løb 1 min. og gå 1 min. Gentag 5 gange og afslut med 5 min. gang

Uge 2: Opvarmning 5 min. gang. Løb 2 min. og gå 1 min. Gentag 5 gange og afslut med 5 min. gang.

Uge 3: Opvarmning 5 min. gang. Løb 2 min. og gå 1 min. Gentag 6 gange og afslut med 5 min. gang.

Uge 4: Opvarmning 5 min. gang. Løb 3 min. og gå 1 min. Gentag 6 gange og afslut med 5 min. gang.

Uge 5: Opvarmning 5 min. gang. Løb 4 min. og gå 1 min. Gentag 5 gange og afslut med 5 min. gang.

Uge 6: Opvarmning 5 min. gang. Løb 4 min. og gå 1 min. Gentag 5 gange og afslut med 5 min. gang.

Uge 7: Opvarmning 5 min. gang. Løb 6 min. og gå 2 min. Gentag 3 gange og afslut med 5 min. gang.

Uge 8: Opvarmning 5 min. gang. Løb 6. min og gå 1. min. Gentag 3 gange og afslut med 5 min. gang.

Opmål en distance på tre kilometer og prøv som sidste træningspas i den uge at løbe turen uden pause.

God fornøjelse!