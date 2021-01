Se billedserie Hyppige toiletbesøg er et af symptomerne på cøliaki, overfølsomhed over for gluten. Modelfoto: Adobe Stock

Det gode liv: Ingen grund til at spise glutenfrit, hvis man ikke har cøliaki

Træthed og problemer med maven er typiske symptomer på cøliaki (glutenintolerans). Det betyder imidlertid ikke, at man har cøliaki, fordi man oplever disse gener. Og derfor skal man ikke behandle sig selv med en glutenfri kost. I stedet bør man gå til sin læge, hvis man mistænker cøliaki

03. januar 2021 Af Juri Johannes Rumessen, overlæge, dr.med., Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

Det gælder for vaniljekranse, pebernødder og æbleskiver. Det gælder for den varme leverpostej, de panerede fiskefileter og tarteletterne med høns i asparges. Og det gælder for rugbrødet, grovbrødet og de kolde øl til julefrokosten. Alt sammen indeholder gluten. Derfor er den søde juletid en dans om bordet for glutenallergikere.

Den dans kender cirka én procent af danskerne. De har glutenintolerans eller cøliaki, som det også hedder, der er kronisk sygdom i tyndtarmen. Når man lider af cøliaki, og man spiser eller drikker fødevarer, der indeholder gluten, vil kroppens eget immunforsvar gå til angreb med antistoffer mod tarmens enzymer og bindevævskomponenter.

Kroppens eget immunforsvar vil på den måde nedbryde - og dermed ødelægge - slimhinden i tyndtarmen. Det skal man undgå.

Dels er tilstanden i sig selv alvorlig, fordi den belastede tyndtarm mister evnen til at optage vigtige næringsstoffer. Og dels kan cøliaki også manifestere sig uden for tarmen og dermed øge risikoen for stofskifteproblemer, for hudsygdomme, diabetes, knogleskørhed og nogle former for kræft.

Hvad er cøliaki? Glutenintolerans (cøliaki) er overfølsomhed over for gluten.

Gluten er en fællesbetegnelse for protein i en række kornsorter - rug, hvede, byg og til dels havre - og derfor en ingrediens i mange fødevarer.

Cirka én procent af den danske befolkning har cøliaki. Af dem har kun et mindretal klare symptomer. Mange har formentlig sygdommen uden at vide det.

De hyppigste symptomer er træthed og let ubehag som for eksempel uro i maven, oppustethed, luft i maven.

Sygdommen er kronisk og livslang, og behandlingen er livslang glutenfri kost. Der findes ikke medicinsk behandling.

Har man den mindste mistanke om cøliaki, bør man gå til sin læge og få taget en blodprøve. Hvis blodprøven er positiv, bør man som voksen henvises til en kikkertundersøgelse af tarmen. For børn er det undertiden ikke nødvendigt med en vævsprøve fra tyndtarmen. For en glutenallergiker er det afgørende at blive diagnosticeret og slå over på en glutenfri kost. En diæt helt uden gluten er nemlig den eneste behandling, der findes - og den er livslang.

Kun få symptomer - så vær på dupperne

Har man den mindste mistanke om glutenallergi, skal man derfor henvende sig til sin læge. Desværre er det ikke helt nemt at vurdere, om man har tegn på cøliaki. Symptomerne er få - for nogle er lidelsen næsten symptomløs.

Af den ene procent i befolkningen, der lider af cøliaki, har kun én ud af syv klare symptomer. Og selv de klare symptomer kan være vanskelige at kategorisere, fordi de kan ligne symptomer på mange andre problemer og sygdomme. De er blandt andet træthed, luft i maven, urolig mave, oppustethed og hyppige toiletbesøg.

Derfor skal man være opmærksom på, om man kontinuerligt har den slags symptomer. Man kan også være opmærksom på, om andre i familien - for eksempel børnene - har symptomerne. Og da cøliaki er arvelig, anbefales det, at nærmeste pårørende til en person med cøliaki, nemlig forældre, søskende og børn bliver testet.

Skær ikke bare gluten ud af kosten

Er det så også sundt og godt at spise glutenfrit, hvis man ikke har glutenintolerans? Nej, det kan man ikke konkludere.

For det første kan det blive umuligt at påvise lidelsen, hvis man allerede har taget gluten ud af sin kost.

For det andet kan symptomerne forveksles med symptomerne på irritabel tyktarm. Generne ved irritabel tyktarm skyldes blot ikke gluten, men en kombination af tarmperistaltik, altså tarmens bevægelser, og tarmbakteriers reaktion på fødevarer.

Irritabel tyktarm er en godartet lidelse, som kræver udredning af en speciallæge, og som ikke skal behandles med glutenfri kost.

Og - til slut - for det tredje er der ikke forskningsmæssigt belæg for at sige, at man får en sundhedseffekt af en glutenfri kost, hvis man ikke har cøliaki.

Der er heller ikke evidens for skadevirkninger ved at spise glutenfri kost uden at have cøliaki. Men der er en risiko for at komme til at mangle blandt andet kostfibre, sporstoffer og vitaminer. Det skyldes blandt andet, at glutenholdige fødevarer, som for eksempel rugbrød, er rige på fuldkorn, som vi har meget brug for.

