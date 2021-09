Se billedserie Det kan være en fordel at sætte barren lavt, hvis du døjer med motivationen for en livsændring. Så lavt, at selv det mindste skridt i den rigtige retning giver en oplevelse af succes, lyder rådet i denne klumme. Modelfoto: Adobe Stock Foto: blacksalmon - stock.adobe.com

Det gode liv: Hvordan lykkes vi med det, vi sætter os for

Vi har alle oplevet, at der kan være et gab mellem viljen og vejen. Denne uges klumme handler om, hvordan vi kan udfylde det gab

Af Anne Marie Søndergaard, adfærdsdesigner, coach, foredragsholder og indehaver af firmaet Vanebryder

Vi synes ofte selv, at vi burde ændre noget i vores liv - vi burde spise sundere, motionere mere, stoppe med at ryge og skære ned på alkoholen.

Det er bare så svært for os, selvom vi har de bedste intentioner og periodevis er motiverede. Men det kan lade sig gøre. Psykologerne Edward Deci og Richard Ryan har gennem deres forskning undersøgt, hvad der skaber de bedste betingelser for at lykkes med at ændre adfærd.

De har udviklet selvbestemmelsesteorien og fundet frem til tre behov, som er bestemmende for vores handlinger.

For det første har vi et behov for selv at bestemme.

Deci og Ryan skelner i deres forskning mellem kontrolleret og autonom motivation. Kontrolleret motivation er, når kræfter uden for os selv sætter vores handlinger i gang, og vi har udsigt til enten straf eller belønning. Eksempelvis som i forskellige tv-programmer, hvor kameraet flytter ind og plottet er, at hovedpersonen i programmet skal spise anderledes, tabe sig eller motionere. Når kameraerne slukkes og kontrollen forsvinder, så er alt som før.

Det, vi selv beslutter os for - autonomt - har størst sandsynlighed for succes. Lystbetonede aktiviteter, som vi selv har valgt, har vi som regel ingen problemer med. Vi kan godt finde ud af at spise is og se skærm. Knap så lystbetonede aktiviteter, som vi gerne vil, fordi vi synes det er vigtigt for os, kniber det mere med.

Tilføj nydelse En vej ud af kniben er at putte så meget nydelse som muligt ind i de ikke-lystbetonede aktiviteter. F.eks. kan det være kedeligt at spise gulerødder. Men tilføjer man dip, f.eks. hummus, så glider det bedre ned.

Kombinerer man træningen med god musik, kan det blive sjovere. Måske er det at gå i haven eller lunte en tur i parken forbundet med større glæde end en tur i maskinerne i fitnesscenteret?

Forskerne peger også på vores behov for at være en del af et fællesskab. Det er dybt indkodet i vores hjerner, at vi bedst overlever ved at tilhøre en gruppe. Vi opfører os som dem, vi færdes i blandt. Også når det gælder spisevaner. Hvis dine arbejdskammerater køber frokost på tanken, så gør du nok også. Hvis dine veninder vælger salat, gør du det nok også.

Vores behov for fællesskab kan gøre det lettere at være fysisk aktiv. Alt andet lige er det for de fleste lettere at fastholde en adfærd, som er knyttet til noget socialt, fremfor at vi hver dag skal beslutte os for at lave øvelser alene på stuegulvet. Laver man en løbeaftale, så er man forpligtet - plus man er social, mens man løber.

Sæt barren lavt For det tredje har vi også et behov for at føle os kompetente. Det handler bl.a. om at sætte barren lavt. Så lavt, at selv det mindste skridt i den rigtige retning giver en oplevelse af succes og frem for alt undgår skyldfølelse over det, man ikke fik gjort.

Skammer vi os, forfalder vi ofte til "så-kan-det-også-være-lige-meget" adfærd og ender med at trøste os selv med den adfærd, vi faktisk ønsker at undgå. F.eks. spise tre stykker kage i stedet for ét, osv.

Betragt i stedet dig selv med milde, nysgerrige øjne og behandl dig selv som et barn, der er ved at lære at gå: "Op igen, prøv igen". Vi er her for at lære og for at have et godt, sjovt og meningsfuldt liv, ikke for at præstere 12-taller.

Den teoretiske baggrund Psykologerne Edward L. Deci og Richard M. Ryan udgav deres første artikel om selvbestemmelsesteori i 1980'erne. Siden har mange forskere bidraget til at bestyrke og udvikle Self Determination Theory (SDT).

Teorien finder i dag anvendelse inden for mange forskellige områder, herunder sundhedsfremme, organisationspsykologi og pædagogik. Deci og Ryan er ved at være omkring de 80 år, men "are still going strong". Edward Deci er professor i psykologi på University of Rochester. Richard Ryan er professor på Australian Catholic University.