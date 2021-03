Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Hver femte kvinde lider af denne tilstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Hver femte kvinde lider af denne tilstand

Villabyerne - 28. marts 2021 kl. 11:45 Af aut. klinisk diætist Alice Apel Hartvig, medejer af Livsstilsklinikken www.hartvig-engell.dk

PCO/S er en tilstand, der ses hos 20-25 procent af kvinderne i den fødedygtige alder. PCO/S står for polycystisk ovarie/syndrom og betyder, at æggestokkene (ovarierne) har mange cyster (blærer).

Syndrom står for, at man udover mange cyster, også har symptomer som f.eks. uregelmæssig menstruation, uren hud, overvægt og problemer med at blive gravid.

Insulinresistens er også en af udfordringerne ved PCO/S. Insulinresistens betyder, at cellerne ikke optager sukkeret fra blodet særlig godt. Derfor vil man have problemer med at blive mæt, en øget trang til kulhydrater og ofte være plaget af træthed.

Insulinresistens gør det svært at holde vægten nede, og fedtet samler sig omkring maven. Det betyder, at overvægtige kvinder med PCO/S har øget risiko for at udvikle diabetes type 2, hjertekarsygdom og kræft. Ved 40 års alderen vil ca. 50 procent af PCO/S kvinderne have prædiabetes, et forstadie til type 2 diabetes.

Spis dig i balance Vi ved, fra mere end 14 års erfaring med behandling af PCO/S og insulinresistens, at maden kan gøre en kæmpe forskel. Når kroppen får den rette blanding af protein, kulhydrat og fedt, kan den finde balancen. Det vil betyde normal vægt, færre symptomer og øget fertilitet.

Efter blot tre måneder på en stabil kost vil de fleste kvinder opleve at få regelmæssig menstruation igen og et synligt vægttab omkring taljen.

Sådan skal du spise Protein stabiliserer blodsukkeret og giver stor mæthed. Protein er derfor rygraden i alle måltiderne. Skyr, æg, fuldfed ost, kylling og fisk er rigtig gode proteinkilder.

Fedt er også et vigtig våben for PCO/S-kvinder. Her får man fuldendthed i måltidet, og man bliver hurtigere mæt og tilfreds. Sunde fedtstoffer er olivenolie, rapsolie, nødder, avocado og pesto og mayonnaise lavet på rapsolie.

Kulhydrater er det, der udfordrer en PCO/S kvinde mest. De skaber hurtigt ustabilt blodsukker og giver en glubende appetit. Derfor skal kulhydraterne ikke spises alene, men sammen med protein og fedt. De må ikke fylde for meget, og de skal være grove. Gode kulhydrater er rugbrød, knækbrød, stenalderbrød, fuldkornspasta og brune ris. Bælgfrugter og bær.

Grøntsager er ligesom protein og fedt en vigtig del af kosten. Her skal der spises minimum 400 g pr. dag.

Hent vores 4 dages opskriftshæfte på vores hjemmeside, www.hartvig-engell.dk/materiale.

Bevægelse ændrer alt Træning kan forbedre kroppens insulinfølsomheden, og det giver mulighed for at regulere vægten nemmere.

Især styrketræning er godt, da det holder muskelmassen høj, og på den måde giver plads til at forbrænde mere mad uden at tage på.

Tegn på PCO/S Du har uren hud/skægvækst

Du er træt og har humørsvingninger

Du er tyk omkring maven

Du har uregelmæssig menstruation

Du er ikke alene. Andre i kvinder i familien har det også.

Opskrift på chiaknækbrød, 40 stk.

Det skal du bruge

150 g chiafrø

100 g hørfrø

100 g solsikkefrø

100 g græskarkerner

150 g hasselnødder

25 g loppefrøskaller eller skallin

1½ tsk. bagepulver

½ tsk. salt

3 dl vand

5 spsk. koldpresset rapsolie

Sådan gør du Stil ovnen på 160 grader varmluft. Kom det hele, på nær vand og olie, i en blender eller foodprocessor. Blend til fint mel, ca. 3-5 minutter. Kom melet i en skål og rør det sammen med vand og olie. Ælt dejen godt.

Fordel dejen i to portioner. Hver portion rulles ud til en flad firkant mellem to stykker bagepapir. Skær kanterne til med en skarp kniv. Skær knækbrødene med en skarp kniv, så du får ca. 20 stk. pr. bageplade. Bag dem i ovnen i 45-50 minutter.

Opskriften er fra bogen 'Grøn Keto', som egner sig rigtig godt til PCO/S.