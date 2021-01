Det gode liv: Hvem sidder der bag skærmen...

Se billedserie For mange børn og unge er det ikke længere muligt eller meningsfyldt at skelne mellem, hvornår man befinder sig i det digitale eller det fysiske liv. Modelfoto

Coronakrisen placerer os i grænselandet mellem den fysiske og digitale virkelighed, og det stiller store krav til svære samtaler og nye løsninger, lyder vurderingen i denne klumme

Villabyerne - 25. januar 2021 kl. 11:26 Af synlighedsmedarbejder og ungerådgiver Kasper J.H. Bruun, headspace Gentofte Kontakt redaktionen

I lyset af Covid19-pandemien er vi alle blevet tvunget til at omfavne digitale platforme som aldrig før. Vi opfordres til at arbejde hjemmefra - og for at samfundet ikke skal gå helt i stå, bliver vi alle nødt til at omstille os efter pandemiens krav.

På den ene side har vi aldrig været så godt hjulpet på vej som af de mange digitale muligheder, samtiden bringer med sig. Vi kan fjernundervise, holde online møder, koordinere samarbejde og uddannelse virtuelt, og vi kan simulere sociale arrangementer digitalt med behørig afstand, mens pandemien raser.

På den anden side er det under pandemien blevet tydeligt, at der er enormt stor forskel på netop digital og fysisk kontakt med andre. Corona har i den forstand tvunget os alle til at forholde os til tilgængeligheden og grænselandet mellem den fysiske og digitale virkelighed.

Grænseløse slaraffenland Og måske er tilgængeligheden netop symptomatisk for den digitale tidsalder. Vi er konstant opkoblede og er superforbundne som aldrig før, og især unge har implementeret daglig anvendelse af sociale medier.

De "hænger ud" med venner, har undervisning online, spiller sammen, skriver sammen om stort og småt, præcist som fysiske samtaler og holder på den måde kontakten ved lige med venner og familie.

En konsekvens er, at det for mange børn og unge ikke er meningsfyldt eller muligt at skelne mellem, hvornår man befinder sig i det digitale eller det fysiske liv.

Den frie tilgængelighed til det grænseløse digitale slaraffenland får også den konsekvens, at det ofte bliver op til den enkelte at vurdere, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert adfærd på nettet og selv sætte grænser.

Men hvor børn og unge i de fleste andre arenaer i livet, som f.eks. organiserede fritidsaktiviteter, skole, uddannelse og arbejde, ofte har voksne og myndige personer omkring sig til at vejlede og guide dem, er adgangen til den digitale verden principielt både ucensureret, grænseløs og frit tilgængelig, så længe der blot er netadgang.

Dermed er meget af de unges tilstedeværelse i det digitale univers også karakteriseret ved at foregå udenfor de voksnes moraliserende og direkte synsfelt - på godt og ondt. Af samme grund kan det være forbandet svært som "den voksne eller myndige person" at vejlede og rådgive de unge om korrekt digital adfærd.

Skærmtid og trivsel Men som alle andre områder i livet, hvor målene på sigt er myndiggørelse og ansvarstagende dannelse, findes der ikke nemme løsninger eller quick-fixes på udfordringen.

Både da ingen med rimelighed kan forvente, at børn og unge skal kunne forudsige alle konsekvenser af egen digital adfærd 10-20 år ud i fremtiden. Men også, da vi fra forskning på området over de sidste par årtier kan se, at der er en statistisk sammenhæng mellem øget skærmtid og øget mistrivsel blandt unge.

Udover at der kan påvises en sammenhæng, giver forskningen dog ikke belæg for at afgøre, hvad der er årsag og hvad der er virkning: om det er adfærden på digitale medier, der afføder mistrivsel, eller om det er mistrivsel, der afføder øget skærmtid. Det kan blot iagttages, at der er en statistisk sammenhæng.

Den øgede mistrivsel blandt unge er samtidig registreret i et historisk stort omfang, og det har enorme konsekvenser på sigt. Både for den enkelte unge, som risikerer at opleve generelt forringet livskvalitet, men også for samfundet, der er helt afhængigt af sunde, raske og arbejdsdygtige hoveder og hænder.

Af samme grund er vi som voksne og myndige personer forpligtiget til at adressere den øgede mistrivsel og prøve at finde langtidsholdbare og bæredygtige løsninger sammen med de unge, så vi også kan sikre en holdbar fremtid for dem.

Det digitale kosmos Vi må sammen blive ved med at gå i dialog om, hvad der er acceptabel og anstændig digital opførelse og vise børn og unge, hvor vi selv sætter vores grænse og aktivt italesætte de områder, hvor vi er i tvivl.

Vi må forpligtige os til at tage de svære samtaler om risikoen ved at dele intime billeder, og ikke ukritisk tage alle nyheder på sociale medier for gode varer, og vise nødvendigheden af konstant at forholde os kildekritiske.

Vi må sammen huske på at koble af i ny og næ og på den måde vise, at digitale pauser også er nødvendige. For det digitale kosmos er uundgåeligt. Det strækker sig dybt ind i alle områder af tilværelsen og er kommet for at blive.

