Se billedserie ?Nydelse er porten ind til det meningsfulde,? lyder det i denne klumme. Så må vi bare håbe, at vi snart må mødes igen over et måltid. Modelfoto: Adobe Stock Foto: chika_milan - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Her er en kur, der dur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Her er en kur, der dur

Skru op for meget mere nydelse i januar, lyder rådet i denne klumme.

Villabyerne - 09. januar 2021 kl. 13:08 Af Karen Sophie Lerhard, madmentor og sundhedsrådgiver, Terapihuset Kontakt redaktionen

Efter 'It's beginning to look a lot like Christ­mas'-sæsonen i december kommer den lige så forudsigelige 'Detox dit liv, tab 5 kg på 14 dage og suppekur'-sæson i januar.

Og du ved det egentlig godt, hvis du går med de tanker lige nu: Slankekure virker ikke! Hvis de gjorde, stod du jo ikke her igen, vel?

For lige at gentage den kedelige statistik - og den sælger man desværre ikke ret mange quickfixes eller drømme på - tager 9 ud af 10, der har gennemført en slankekur det tabte plus lidt ekstra på igen, når den slutter.

Den virker nemlig kun, mens man faktisk er på kur med alle de restriktioner, forbud og urealistiske madregler, der kendetegner de fleste slankekure.

Derefter? Så avler trykket ekstra modtryk, det tabte plus moms tages på, og det eneste man for alvor har tabt, er ens egen tillid til sig selv, og til at det kan lykkes at få den krop og det forhold til kroppen, man drømmer om.

Så er et varigt vægttab og et kropsliv fuld af taknemmelighed og balance slet ikke muligt?

Crazy forbud Den gode nyhed er, at jo det er muligt, og den endnu bedre nyhed er, at vejen dertil går gennem selvkærlighed, egenomsorg og gennem en opløsning af alle de mere eller mindre crazy forbud, der gennemsyrer de fleste kostreligioner i diætkulturen.

For ingen mad er i virkeligheden "syndig" eller "farlig", og det giver faktisk ikke ret meget mening at tale om sundt eller usundt i forhold til fødevarer.

For faktisk handler det meget mindre om, hvad du spiser, og meget mere om hvor meget og ikke mindst om hvorfor du spiser.

Men har julen så ikke været "usund" med alle dens pebernødder, sukkerkartofler og konfekt? Nej, ikke i forhold til selve maden. Der kan til gengæld være den misopfattelse, at der "skal spises igennem" i julen, fordi den mad, vi spiser til jul, jo kun kan fås og spises i december og vi derfor skal nå at have det hele med, inden det igen bliver utilgængeligt.

Sagen er bare, at det er noget sludder, og en stor del af vores udfordringer med mad starter lige præcis der, hvor vi bilder os selv ind, at vi skal nå at have mange flere æbleskiver, end vi og vores hårdtprøvede krop har lyst til og brug for, fordi det er en stakket frist.

Fås hele året Newsflash: man kan spise både æbleskiver, and og brunkager hele året rundt, hvis det er det, man har lyst til, ligesom det er fint at drikke en "sommerlig" Aperol Spritz i februar, hvis det er det, din krop kalder på og det, der giver dig nydelse.

Og når mad hverken er tidsbegrænset eller sat op på en piedestal af synd (og dermed både forbudt og liiiige lidt ekstra attraktivt) kan du helt roligt nøjes med den ene vaniljekrans, du måske egentlig har lyst til.

Du kan nemlig også spise en i morgen, eller hvornår du skulle få lyst til det igen.

Samtidig sker der helt magisk det modsatte med de "sunde" madvarer, som der er en kedelig tendens til at komme et lidt pligtagtigt, usexet skær over - måske har du faktisk LYST til spidskål, citron og tomater uden anden dagsorden, end at det er vildt lækkert, og ikke fordi du skal?

Nydelse er sjældent at lynspise to skamfulde plader Marabou, du egentlig ikke må og bagefter slå dig selv i hovedet med, at du igen har brudt et særligt kostregime.

Nydelse er meget mere, at for eksempel chokolade altid er tilladt, og at du derfor ikke behøver at stresse over, hvornår du må få det, men kan spise det, når du har lyst, uden dårlig samvittighed og i en mængde, der faktisk er nydelsesrig også for din krop.

For det er bestemt muligt samtidig at tabe sig (hvis det er det, du har brug for), fordi det i den sidste ende handler om kalorier ind/kalorier ud.

Og chokolade er bare næring, der fint kan indregnes i det regnskab.

Så i stedet for at tænke i forbud og kur i januar, giver det meget mere mening at lytte til, hvad din krop har brug for og give plads til den nydelse, jeg ikke mener, vi i nogen januar nogensinde før har haft mere brug for, end vi har i januar 2021.

Et bedre sted Jeg lover dig ikke, at du taber dig 10 kilo på en måned, eller at du bliver bikiniklar over night, og hvis du har en bikini og en krop, er du i øvrigt allerede det.

Til gengæld ved jeg, at når du stoler på din krop, lytter til, hvad den har brug for, ærer og nærer den med kvalitetsmad fra alle hylder på reolen og spiser, til du ikke er sulten mere, ja, så er du sandsynligvis et bedre og sundere sted til næste januar og gennem et år, hvor du har tilladt dig selv at lytte til, hvad din krop har brug for.

Nydelse er porten ind til det meningsfulde. Der er nok af den til os alle. Nydelse og sundhed er nemlig ikke hinandens modsætninger. De er hinandens forudsætninger.

Jeg ønsker dig et nydelsesfyldt, sundt og selvkærligt 2021 - godt nytår!

En alternativ plan I stedet for: kan du vælge at:

At gå på kur Udnytte de minimum 21 unikke måltider du har på en uge til at ære og nære din krop med skøn mad fra alle hylder i den mængde, du har brug for.

At detoxe Vide, at du har en lever, nyrer og i det hele taget en klog krop, der er i stand til at udrense sig selv

At kaste dig over en Six Pack Challenge Bevæge din krop varieret. Nogle dage høj puls, andre dage outdoor styrke under et træ i naturen, andre dage dejlig afspændende yoga. Fordi din krop har brug for noget forskelligt, og fortæller dig, hvad den har brug for, hvis du lytter.

Gennemføre "hvid" januar Drikke med måde og glæde dig over rødvinens gavnlige polyphenoler og det faktum, at et enkelt glas champagne om ugen måske virker præventivt mod demens (og i hvert fald er fuld af boblende livsglæde)

Først være lykkelig om minus 5 kg Vide at livet er NU, at din krop er magisk, og præcis som den skal være og at den trives, finder sin idealvægt og har det godt, når du behandler den kærligt og med omsorg og respekt.