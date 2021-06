Se billedserie Kvinderne på billedet er fra Camilla Grønnegaard Christoffersens træningshold, og det var en aften på Halgodt i Skovshoved Havn, hvor der blev fejret fødselsdag og det gode fællesskab. Foto: Camilla Grønnegaard Christoffersen

Send til din ven. X Artiklen: Det gode liv: Euforien over atter at kunne ses Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gode liv: Euforien over atter at kunne ses

Genåbningen er en realitet, sommeren tegner lys, og mange ser frem til at kunne feste og fejre mange nye eller udskudte begivenheder. Her er gode råd fra ugens klummeskribent til at holde kroppen sund - også gennem en festlig sommer

Villabyerne - 19. juni 2021 kl. 11:38 Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet Kontakt redaktionen

De kommende uger springer studenterne ud, skolerne holder snart sidste dag, og det markerer begyndelsen på sommerferien for rigtig mange.

I år har de fleste oplevet at være socialt understimuleret gennem længere tid, og der mærkes en stor lyst til at indhente på den sociale konto. Mærkedage, festlige lejligheder og store begivenheder er blevet aflyst eller udskudt, og genåbningen i sommerlyset nærmest kalder på at indbyde til fællesskab, fest og fejring.

Det er glædelige begivenheder, og der er ingen tvivl om, at vi både har fortjent de festlige stunder og at nyde hvert et øjeblik af festen. Det inkluderer god mad, sommerdrinks og skønne desserter.

Naturligvis skal de festlige dage og øjeblikke ikke holdes med en stram kalorietæller i baghånden, men med smil, hygge og glade gæster og helst med en bevidsthed om, at det er hverdagens gode rutiner, der skaber kropsligt grundlag for at nyde festen fuldt ud.

Derfor er det værd at overveje, hvordan vi kan fejre fællesskabet og samtidig holde fokus på vores sundhed - uden at blive fanatiske. For lige så vel som sjæl og sind har brug for at fejre, ligeså har krop og hjerne brug for, at man ikke glemmer de sunde rutiner og det gode vedligehold som er det, der skaber balance og overskud på den lange bane.

Derfor er her nogle enkle og effektive råd til at gå gennem genåbningen og sommeren, mens du passer på kroppen, nærer hjernen og undgår at sætte sundheden over styr i begejstring over, at der må festes igen.

Fysisk aktiv hver dag Udgangspunktet er individuelt, og det er væsentligt at tænke over, hvilken type fysisk aktivitet, du finder attraktiv. Coronatiden lærte mange at sætte pris på en gåtur, og den læring skal vi holde fast i.

Nu er det måske tidspunktet til at udvide og tage løbeskoen på og skifte til et tempo, hvor du skiftevis går to minutter og lunter et minut.

Det vigtige er at få pulsen op flere gange om ugen. Leder du efter inspiration, kan du i Appstore hente en træningsapp, der hedder 7 Minut Workout. Det er en øvelsesrække, der kan udføres hvor som helst, og det er videnskabelig bevist, at denne serie af øvelser er med til at forbedre både din kondition og din styrke.

Du kan gennemføre øvelserne tre gange om ugen eller måske hver morgen. Syv minutter er til at overse for de fleste, og belønningen er, at resultaterne varer en del længere. Det er også påvist, at bevægelse aktiverer hjernen, og det kan bidrage til kreativitet og nye tanker. Den fysiske aktivitet gavner dermed også den psykiske velvære.

En undtagelse er stress eller i perioder med behov for at komme ned i gear. Forskere peger på, at er man stresset, er det bedre at fokusere på ro, mild aktivitet og motion. Her er gåture i naturen bedre egnet ligesom de kan være det i en ferieperiode. Højintensitetstræning stresser kroppen, og det er sundt for de fleste, men ikke nødvendigvis for mennesker med stress.

Din mentale sundhed Den mentale sundhed er højt på dagsordenen, og det er der god grund til. Måneders uvante rutiner, savn af kolleger og socialt samvær har sat sit præg på mange mennesker.

At have det godt, trives og fungere i hverdagen - kort sagt at være mentalt sund - er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund, da det fremmer livskvaliteten og for eksempel modvirker depression og angst.

Den mentale sundhed er også mere end fraværet af psykisk sygdom. Forskning viser, at mental sundhed bl.a. styrkes gennem udvikling og udfoldelse af vores evner, og skabelse af en meningsfuldhed for den enkelte.

Det kræver, at man selv er aktiv deltager, bidrager til fællesskabet, indgår i positive relationer og dermed sikrer fokus på at gøre de ting, der giver energi og glæde.

Pas din nattesøvn Din søvn opbygger dit immunforsvar, restituerer kroppen og skaber de bedste betingelser for trivsel. Sover du ikke nok, kommer kroppen i underskud og skal hente mere energi udefra for at komme i balance igen.

Det betyder, at når du er træt, kompenserer hjernen ved at efterspørge mere sukkerholdig mad, fordi hjernens foretrukne energi kommer fra de hurtigt omsættelige sukkerstoffer.

Træthed kan ofte betyde, at man lettere giver efter for de første impulser og bliver mere ligeglad med, hvad man putter i munden, så længe det tilfredsstiller hjernens krav om hurtige kalorier.

Søvnunderskud påvirker hjernen negativt, og det går også ud over de kognitive færdigheder som hukommelse, tænkning og abstraktion.

Spis sund mad hver dag Det vigtigste kostråd er måske at spise varieret, så kroppen får tilført flest mulige næringsstoffer. Spis efter årstiden, så din kost afspejler årets gang. Vi spiser også med øjnene, og derfor er det godt at bruge de sunde og smukke ingredienser som urter, bær og nødder visuelt i maden.

På den måde stimulerer de ikke kun sanserne, men giver også gode næringsstoffer. Brug tallerkenmodellen, når du skal spise. Det vil sige, at du skal opdele tallerkenen så 3/5 er grønt, 1/5 er protein, og 1/5 er fuldkorn. Det kunne for eksempel være en af sommerens klassikere; en friskfanget spætte med rugbrød og en lækker salat med urter og grønt.

Nyd livet Nyd livet hver dag. Det har været en hård vinter med mange restriktioner, afsavn og tab. Vi har fået en kollektiv påmindelse om, hvordan det påvirker vores sind og humør, og derfor er det vigtigt at huske at nyde nuet, det gode i livet og værdsætte alt det, vi nu kan foretage os.

Det er nærliggende at ønske, at sommerferien bliver en lang nydelsesrejse - og det kan den blive, når de ovenstående gode råd tænkes med ind hver dag. Tænk over, hvordan nydelse også er at passe på krop og sind.

Nydelsen af at læse en bog eller lytte til musik bliver kun bedre af at have givet kroppen mulighed for høj puls og bevægelse inden, ligesom både mad og vin nydes endnu mere, når det ikke indtages i overdrevne mængder, men bliver værdsat og nydt, netop fordi det er en oplevelse i sig selv.

Enkle faktorer som at bruge kroppen aktivt, spise den rette mad og sove nok hver nat er det, der giver en god fornemmelse i kroppen af balance. Det skaber en ro og bedre forbindelse mellem hoved og krop.

Netop med det fundament i orden er der plads til at nyde fester, alkohol og søde sager. Der er flere hverdage end festdage i kalenderen - og netop derfor skal fester nydes med god samvittighed. Nydelse giver overskud til mere.

Rigtig god sommer.