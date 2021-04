Det gode liv: Døjer dit barn også med hovedpine?

Se billedserie Det er vigtigt, at man går til lægen, hvis ens barn har vedvarende hovedpine og man ikke ved hvorfor. Modelfoto: Adobe Stock Foto: nadezhda1906 - stock.adobe.com

Mange børn døjer med hovedpine, og som forældre kan man godt være i tvivl om, hvordan man skal hjælpe sit forpinte barn. Det handler denne uges klumme 'Det gode liv' om.

Villabyerne - 17. april 2021 kl. 12:50 Af Susanne Munck Klansø, overlæge på Afdeling for Børn og Unge på Herlev og Gentofte Hospital Kontakt redaktionen

Hyppig eller kronisk spændingshovedpine er et problem for op mod hvert femte barn i Danmark, og smerterne går ud over børnenes hverdag.

De bliver for eksempel trætte, undgår socialt samvær og fravælger sportsaktiviteter, samtidig med at skolearbejdet bliver en ekstra stor udfordring.

Når jeg møder en forælder med et hovedpineplaget barn, skal jeg allerførst finde frem til, hvilken type hovedpine det drejer sig om. Hvornår begyndte hovedpinen? Hvordan er smerterne? Hvor længe varer de? Er der andre symptomer samtidigt? Jeg spørger, om hovedpinen startede efter et fald eller en sygdom - f.eks. feber?

Så spørger jeg, om der er et mønster i hovedpinen? Kommer den f.eks. i forbindelse med aktiviteter eller skole? I ferier eller fuldstændig vilkårligt? Jeg spørger, om barnet ellers føler sig rask, eller det taber sig og har meget fravær fra skolen?

Herefter gennemgår vi en lille tjekliste med en række punkter, som jeg også vil anbefale forældre at være opmærksomme på, dels for at kunne forebygge hovedpine hos deres børn dels til at afhjælpe barnet, hvis det allerede oplever at have hovedpine:

Søvn

Skærmtid/motion

Mad og drikke

Ordentlig søvn er vigtig

Har dit barn hyppig hovedpine, er søvnen ofte den store synder. Og her kan lyde, lys og beskeder på barnets tablet eller telefon være nok til at forstyrre den dybe, meget vigtige søvn. En forstyrrelse, som kan føre til hovedpine.

Børn helt op til 15 år bør ligge i deres seng - uden mobil - fra kl. 22 til 07. Det er jo langt fra alle, der gør det, men vi bør hjælpe vores børn til at få mere af den søvn, som de har stort behov for.

Mindre skærmtid og mere motion

Vi oplever et stigende antal unge med spændingshovedpine, som kommer af, at de bruger deres krop for lidt.

Mange børn i dag bevæger sig slet ikke nok, og deres kondition er dårlig. Det, ved vi, påvirker musklernes funktion.

Vi ved også, at mange børn og unge sidder med deres computere mange timer om dagen og at det øger spændingen i musklerne.

Sørg for, at dit barn bevæger sig den time om dagen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det behøver ikke at være hård sport. Almindelige cykelture frem og tilbage til skolen eller fritidsinteresser kan gøre det. Sørg også for at hjælpe dit barn med pauser fra skærmen - den pause kommer sjældent frivilligt.

Mad og drikke

Som forældre skal man naturligvis også være opmærksom på, om barnet får mad og drikke nok. Sørg for, at dit barn starter dagen med både morgenmad og noget at drikke. Spændingshovedpine kan nemlig skyldes for lidt energi, hvis man ikke har fået spist og drukket nok.

Børn er ofte optaget af andet end at spise og drikke i løbet af dagen, så sørg for, at det er så nemt som muligt for dem at få noget indenbords i løbet af skoledagen.

Voksne skal dosere hovedpinepiller

Børn skal ikke have smerter, så hvis dit barn har ondt i hovedet på grund af febersygdom eller et voldsomt migræneanfald, så kan man godt give smertestillende håndkøbsmedicin. Det er dog vigtigt, at det er en voksen, der giver den smertestillende medicin. En voksen, som hver gang stopper op og ser, hvilken situation barnet er i.

På den måde vil den voksne også se et mønster for hovedpinen - hvis der altså er et mønster.

Hvornår skal vi søge læge?

Du skal kontakte din læge, og dit barn skal undersøges nærmere, hvis det:

- har morgenhovedpine og opkastninger, som ikke er en del af en maveinfektion.

- er begyndt at gå usikkert eller beskriver synsforstyrrelse samtidigt med, at hovedpinen er begyndt.

- tidligere har haft tegn på Borrelia med rødt udslæt

- får krampeanfald samtidig med hovedpinen

- har mange migræneanfald, du ikke kan behandle godt nok, med den smertestillende, du har.

- har hovedpine, og der viser sig et mønster, hvor det bliver tydeligt, at der er noget, som barnet/den unge ikke magter i hverdagen.

Gode råd til hovedpine

Få tilstrækkeligt med søvn. Børn helt op til 13 år har brug for at sove fra ca. 22-07 uden forstyrrelser fra tablets og mobiltelefoner.

En times bevægelse om dagen. Det behøver ikke være hård motion. Bevægelse giver pauser fra de mange timer med telefon, tablet eller foran en computer, og det forebygger spændingshovedpine.

God mad og drikke - også til morgen og frokost i skolen. Det er også med til at forebygge spændingshovedpine.

Stærke smerter skal behandles med smertestillende medicin - men pas på med overforbrug af medicin. Det er den voksnes ansvar, at barnet eller den unge ikke får for meget smertestillende medicin.

Gode rammer. Mange børn oplever en hektisk hverdag, hvor de hele tiden er på med lektier, venner, fritidsinteresser. Hjælp dem med at finde et passende ambitionsniveau, så de ikke føler, de skal præstere på alle punkter.

Gå til lægen, hvis dit barn har vedvarende hovedpine og I ikke ved hvorfor.