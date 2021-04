Se billedserie Camilla Grønnegaard Christoffersen.

Det gode liv: Disse øvelser vil styrke dig

Denne uges Det gode liv rummer masser af øvelser, der kan styrke dig i alle hverdagens gøremål, skriver denne uges klummeskribent Camilla Grønnegaard Christoffersen

Af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet

Dyrker du motion som løb og cykling, er du sikkert bevidst om, at en god løbe- og cykelform alene ikke er lig med stærkere arme og god mobilitet.

Dyrker du kun yoga, er du muligvis stærk og fleksibel, men skal du pludselig sætte i høj fart, er det meget tvivlsomt, om dine yogatimer alene giver dig fart i benene.

Hvis målet med træningen er at opbygge en krop, der kan bevæges frit og med en stærk kropskerne og styrke, så skal du måske sætte funktionel træning ind i din træningskalender.

Funktionel træning udspringer fra fysioterapeuternes arbejde med genoptræning. For motionister uden skavanker er funktionel træning et program med øvelser, der understøtter den daglige aktivitet.

Du træner altså til at opnå en god allround funktionalitet i hverdagen. Det betyder, at du kan lege med dine børn, løfte poser med varer fra supermarkedet, du kan strække dig ud og hente en bog fra den øverste hylde, og du har en god balance.

Gevinsten er, at man opnår en god trivsel og funktionalitet i hverdagen, og mestrer man disse aktiviteter godt livet igennem, så er udsigten til en alderdom uden for mange smerter inden for rækkevidde.

Vigtigt med variation i træningen

Al træning og aktivitet skal vurderes ud fra udgangspunktet, men underordnet om du er begynder, øvet eller elite-træningsudøver, kan du med fordel tænke variation ind i din træning, hvis målet er en sund, stærk og funktionel krop.

Mange bruger træning som et frirum, hvor der kan kobles fra og lades op. Men man risikerer let at koble så meget fra, at man rutinemæssigt løber den samme tur med præcis samme intensitet hver gang. Fordi det hverken kræver opmærksomhed eller overvejelser.

På samme måde vælger de fleste den samme type træning hver gang, fordi det kræver mindre forberedelse.

Funktionel træning giver en god variation

En varieret træning vil give kroppen bedre mulighed for at udvikles og blive stærkere i flere muskelgrupper. Ved at variere belastningen af musklerne, reducerer man sandsynligheden for overbelastning af enkelte områder og dermed skader.

Kroppen bliver mindre smidig med alderen, og det påvirker fleksibilitet i alle led. Det skyldes, at bindevævet bliver stivere, hvilket mange oplever som en stivhed specielt om morgenen eller efter en aften i sofaen.

Mange småskavanker opstår som et resultat af meget stillesiddende arbejde, men det kan også komme af ensidige bevægelser eller forkert træning.

Du kan derfor med fordel se på, hvordan du kan tilrettelægge din træning, så du både træner dit kredsløb, styrker alle dine muskler og opnår en god mobilitet i sener og led. Funktionel træning er eksempelvis øvelser indenfor konditon, styrke, koordination, hastighed, mobilitet og balance. Træningen kan udføres individuelt eller i grupper og tilrettelægges i et program i forhold til sværhedsgrad og belastning. Det er ofte øvelser, de fleste kan udføre, og de kan udføres med flere sværhedsgrader.

Her kommer inspiration til øvelser, der forbedrer din kondition, din styrke, balance og mobilitet. Brug 20 minutter ekstra og integrer nogle af disse øvelser et par gange hver uge. Hvor mange gentagelser, du tager, bør afhænge af din træningsform.

1: Kondition

Øvelse: Trappeløb

Løb op i høj fart og gentag 10 gange.

Øvelse: Hop op på et trin

Spænd i maven og hiv dig op og land helt inde på trinnet. Gentag 10 gange. Er det for krævende, så gå op og ned.

2: Styrke

Øvelse: Squats

Stil dig med skulderbredde mellem dine fødder. Bøj benene og forestil dig, at du skal sidde og lav 3 x 10 gange.

Øvelse: Push ups

Læg dig i en høj planke med hænderne under skuldrene og ryk så hænderne 5 cm mere ud i hver side. Spænd i mavens muskler og sænk kroppen nedad næsten ned til jorden og løft op igen. Du kan placere dine knæ i jorden, hvis du synes det er for krævende. 3 x 10 gange.

3: Mobilitet og balance

Øvelse: Supine Scorpio

dLæg dig med armene ud til siderne og kryds dit ben over mod modsatte hånd. Skift side og gentag 10 gange.

Øvelse: Superman plank

Læg dig i høj planke og løft diagonalt arm og ben. Skift side og gentag 10 gange.

Øvelse: Side plank leg raise

Læg dig på siden i en planke. Løft dit ene ben og hold positionen i 20 sek. Skift side og gentag 10 gange.

Træningsprogram er udarbejdet af Camilla Grønnegaard Christoffersen, indehaver af Sundhedsværkstedet, som også har taget fotos.

Lokation: Skovshoved Havn 30. marts 2021.

Model: Rikke Dræbye Gantzhorn.