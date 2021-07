Se billedserie Smid badevægten væk, lyder det kontante råd i denne uges klumme. Modelfoto: Adobe Stock

Det gode liv: Din krop ser ud som den gør af en bestemt grund

Du har omtrent lige så meget kontrol over din krops udseende, som du har over din øjenfarve. Se her, hvordan du får det bedste ud af det

Villabyerne - 01. juli 2021 kl. 14:57 Af Karen Sophie Lerhard, madmentor og sundhedsrådgiver, Terapihuset Hellerup Kontakt redaktionen

Den 1. juni 1969 kom der tidligt om morgenen en lille pige til verden på Roskilde Sygehus. Eller lille og lille... Faktisk var hun med sine 5,5 kilo lidt af en lokalrekord i fødselsvægt, og hun blev derfor også med kærlighed og ironi kaldt 'Fnugget'.

Hun havde knap nok selv set verden, før hun blev vist rundt på fødselsgangen, så nybagte mødre kunne se, hvordan deres baby ville se ud to-tre måneder senere.

Det fnug var mig. Selvom jeg ikke senere er gået amok vækstmæssigt, men er blevet helt inden for normen rent kropsligt, så lå det på en måde allerede i kortene fra begyndelsen, at jeg nok ikke ville blive den "petite" type. Jeg kom simpelthen til verden med en anden slags krop, ligesom mine øjne var blå og min hud lys.

Men hvor de to sidstnævnte udseendemæssige karakteristika er bredt anerkendt som noget, man fødes og dør med, så gælder der nogle andre regler for vores kropsstørrelse. Den forventes vi nemlig at have kontrol over og kunne regulere, så den passer til den meget smalle, slanke standard, vi helst skal fitte for at være "rigtige".

Det, der er galt med den forventning, er, at den simpelthen ikke svarer til det, vi i dag ved om kroppe og vægtudvikling. Ny forskning viser nemlig, at vi grundlæggende ikke har så frygtelig meget kontrol over, hvordan vores krop ser ud.

Den er nærmere programmeret fra den spæde start med ret få variable, når det gælder dens udseende. Faktorer som gener, biologi og social status former nemlig vores kroppe langt mere end nogen som helst diæt. Det er en af grundene til, at ni ud af 10 tager alt tabt vægt - og gerne lidt til - på igen efter en endt slankekur.

Ikke født til at være ens Den individuelle krop kæmper simpelthen med næb og kløer for at komme tilbage til sin naturlige form. Og den form er helt forskellig fra menneske til menneske. Med andre ord er vi slet ikke født til at være ens.

Til gengæld viser forskningen også, at vi faktisk ikke behøver at være superslanke for at være sunde, men at elementer som bevægelse, masser af frugt og grønt, gode sociale relationer, kærlighed og oplevelsen af en meningsfuld tilværelse reelt er langt vigtigere for vores sundhedstilstand end vores kropstørrelse.

Så hvorfor kæmper så mange mennesker alligevel en livslang, ulykkelig kamp for at blive - eller forblive - slanke? Når vi nu ved, at slank ikke er lig med sund, og at utallige slankekure og elevatorvægt gennem livet faktisk kan gøre alvorlig skade på vores kroppe, sind og ikke mindst selvværd?

Det, tror jeg, at vi gør, fordi slank er blevet synonym med succesfuld. At være tyk opfattes som slapt og dovent. Som ikke helt at have styr på stumperne. Og som sociale flokdyr, der gerne vil tilhøre gruppen, accepteres og elskes, er det svært, hvis man grundlæggende lever med en opfattelse af at være forkert.

Som Rasmus Køster-Rasmussen, en af pionererne inden for moderne vægtforskning, siger i den fremragende podcast Radio Ligevægt, er det op ad bakke at opnå social accept, hvis man ikke accepterer sig selv.

Og det er jo svært, når vores krop - i hvert fald ifølge den sociale norm - bliver udskammet, hvis den ikke kan placeres i en meget snæver ramme, som de færreste reelt passer ind i.

Den selvkærlige strategi Så hvad gør vi så? Skal vi acceptere, at livet skal passere, mens den ene mislykkede kur afløser den anden med højere kropsvægt, lavere selvværd og langt mindre livsglæde? Eller skal vi vælge den anden, sundere vej?

Sidstnævnte vinder heldigvis frem i disse år under begrebet "vægtneutral sundhed", der med udgangspunkt i forskning om krop og vægt tilbyder en langt mere selvkærlig strategi til det gode kropsliv.

Det er ikke et quick fix, slet ikke mentalt, men når vi arbejder tålmodigt og kærligt med os selv og den krop, vi skal leve vores liv i, kan det faktisk lykkes at træffe både bedre valg, at lytte til dét, den kloge krop fortæller os og at blive mindre påvirket af den forskruede illusion, vi i massive mængder bliver eksponeret for på f.eks. Instagram og i kampagner drevet af virksomheder, som lever af dårligt selvværd.

Og Fnugget? Jeg er efter mange år i kropskrig med mig selv landet på en hylde, hvor jeg både lever af at hjælpe andre til det samme sted og hvor jeg reelt værdsætter min stærke, smukke krop og alt det magiske og gode, den hver dag gør for mig.

Og dét kan til gengæld ses. Lige før Corona lukkede vores mulighed for at rejse, kom der en sød amerikansk mand (og hans kone) hen til mig på en restaurant, hvor jeg sad med et glas vin efter en lang, aktiv dag ved vandet og på stranden og efter to timers vidunderlig massage. Han så på mig og sagde: "you look so comfortable in your own body". Og det har han ret i.

5 elementer i Vægtneutral Sundhed Smid badevægten væk. Din vægt fortæller ikke, hvad du er værd, eller hvor sund du er, kun hvad du vejer.

Spis intuitivt. Spis fra alle hylder, alle madvarer er tilladt. Spis, når du er sulten, og spis til du er behageligt mæt.

Tæl kilometer frem for kilo. Dyrk nydelsesfuld bevægelse, mærk din krop og brug den!

Respektér din krop. Hvil dig, når du er træt, spis, når du er sulten, og værdsæt alt det, den gør for dig.

Drag omsorg for dig selv. Tal til og behandl dig selv så kærligt, som du ville din datter eller bedste veninde. Du fortjener ikke mindre selv.

