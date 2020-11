Se billedserie 'Næste gang, du i dit parforhold 'føler trang til' at kritisere din partner, inviterer jeg dig til, at du stopper op og i stedet overvejer, om du selv kan gøre noget anderledes,' skriver Christiane Meulengracht. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Maruzhenko Yaroslav/zinkevych - stock.adobe.com

Det gode liv: Det kan føles rart at få ret, men det er skidt for kærligheden

Er der knas i dit parforhold, og drømmer du om at genfinde kærligheden med din partner? Så start med at parkere din trang til at give din partner skylden for problemerne

Af Christiane Meulengracht, par- og familieterapeut, sexolog og forfatterinde, Terapihuset i Hellerup

"Min partner burde være mere nærværende, mere hjemme, være bedre til at lægge op til sex, lytte mere, gøre sig mere lækker og tage mere ansvar!"

Hvis du - ligesom mange andre - ofte tager dig selv i at tænke i sådanne baner, er jeg ked af at afsløre for dig, at du er ude på et skråplan.

Vi er nemlig ofte alt for gode til at placere ansvaret for vores følelser og problemer i parforholdet alle andre steder end hos os selv. Det kan føles så rart at få ret i det, du nu bortforklarer dig selv med, men det er skidt for kærligheden.

Selvom det kan give en umiddelbar forløsning at bebrejde, skælde ud eller trække dig - "for så kan det også være lige meget" - er udfordringen, at du aldrig løser problemerne med den strategi.

Du har mindst 50 procent af ansvaret for kvaliteten af dit parforhold (og alle andre relationer i øvrigt), og i det øjeblik, du accepterer dette, kigger mere indad end udad og overvejer, hvad du selv kan gøre for at ændre energien, sker der som regel noget helt magisk!

Derfor kan du på egen hånd gøre meget for at 'redde' eller ændre på kvaliteten af dit parforhold. Men det er ikke nødvendigvis nemt at tage større personligt ansvar i parforholdet, for mange af os har helt fra barnsben lært, at det er okay at placere årsagen til vores problemer alle andre steder end hos os selv.

Hov, hvad med dig selv Næste gang, du i dit parforhold 'føler trang til' at kritisere din partner, inviterer jeg dig til, at du stopper op og i stedet overvejer, om du - selv - kan gøre noget anderledes.

Regn med, at det, der ikke skaber mere kærlighed og nærhed mellem jer, skaber mere afstand. Det gælder f.eks. både direkte og indirekte, underspillet kritik.

Vejen til det gode parforhold bliver skabt, når vi som to individer i et parforhold har modet til at kigge vores egne handlinger, vaner og mønstre efter i sømmene - og når vi er åbne for, at det måske ikke altid er vores partner, der er noget galt med.

I det øjeblik, vi er villige til at satse, justere på vores egen adfærd og give vores partner mere af det, vi selv savner, er vi nemlig godt på vej mod et lykkeligere parforhold.

Det er bl.a. reproducerede mønstre fra barndommen, at vi ofte undlader at påtage os et personligt ansvar i parforholdet, ligesom det samtidig er disse indgroede mønstre, som gør, at vi har for vane at gøre vores partner til den ansvarlige for vores egne følelser.

Fra vores forældre har mange af os lært, at vi er ansvarlige for andres følelser. "Nu må du ikke gøre din søster vred" og "se nu, hvad du fik mor til at gøre". Det er netop sådanne tillærte mønstre fra barndommen, som reproducerer sig, når vi i vores parforhold har svært ved at adskille egne følelser fra vores partners - og derfor gør det til partnerens ansvar at sørge for, at vi er glade.

Fem gode råd til parforholdet Men vi kan heldigvis træne os selv i at gå foran og genvinde magten over vores egne følelser, ligesom vi i direkte forlængelse heraf kan blive bedre til at tage personligt ansvar i parforholdet.

Nedenfor har jeg samlet fem råd til dig, som ønsker at tage ansvar og dermed være med til at gentænde gnisten i parforholdet.

1. Bliv altid på din egen banehalvdel.

Du får intet ud af at bebrejde og kritisere, så hav altid fokus på din egen adfærd. Start med at stille dig selv spørgsmålet: Er jeg sådan over for min partner, som jeg ønsker, han eller hun skal være over for mig?

Viser jeg ham eller hende den respekt, som jeg selv ønsker mig? Lytter jeg, som jeg selv gerne vil lyttes til? Giver jeg den plads, som jeg selv har brug for? Etc.

2. Fjern 'aldrig' og 'altid'. Definitive ord som 'aldrig' og 'altid' er farlige, når der er knas i parforholdet. "Det er altid mig, der gør det!", "Du tager aldrig ansvar for noget!", "Du er aldrig nærværende!".

Sørg for at udradere dem helt fra parforholdskommunikationen, da de ikke levner nogen åbning for dialog eller for, at tingene jo faktisk kunne forholde sig anderledes, end du ser dem. Husk på, at der altid er to sider af en sag.

3. Fokuser på dét, du ønsker - ikke på dét, du vil undgå.

Når jeg spørger mine klienter, hvad de vil, svarer de fleste på, hvad de ikke vil. Dér, hvor vi lægger vores opmærksomhed, er dér, vi er. Er din opmærksomhed mest på dét, du drømmer om i dit parforhold eller på dét, du vil undgå (f.eks. at undgå at såre din partner eller selv at blive såret)?

Problemet ved sidste er, at du på denne måde kommer til at leve i et parforhold, som er domineret af dårlig samvittighed, skyld og begrænsninger og ikke af glæde og muligheder, som du til gengæld baner vejen for, når dine handlinger er styret af dét, du ønsker dig og drømmer om.

4. Giv plads til forskellighed.

Når vi indgår i et parforhold, indgår vi samtidig i et fællesskab, hvor der skal være plads til, at man er to forskellige individer. Som en del af dit personlige ansvar i parforholdet, er det derfor vigtigt, at du ikke forsøger at lave din partner om, men snarere, at du er nysgerrig på din partner og tydelig i forhold til dine egne følelser, ønsker og behov.

5. Tag livtag med uhensigtsmæssige vaner.

Vores mange gange ubevidste vaner og vores selvbillede er ofte domineret af mønstre, vi tager med os helt fra barnsben. Måske har vi en tendens til at være konfliktsky, skabe drama, tage andres problemer på os - og måske driver disse adfærdsmønstre os rundt i manegen, uden vi er klar over det.

Vil du tage større ansvar og måske bryde med dine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, kan det være en god idé at søge hjælp udefra - dels for at blive bevidst om disse mønstre og dels for at få værktøjerne til at arbejde med dem.

