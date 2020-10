Det gode liv: Det er stadig tabubelagt, hvis man ikke føler berusende lykke over den lille nyfødte

Se billedserie Ja, det er er fantastisk at blive mor eller far, men det kan føles forfærdeligt samtidigt. Det er vigtigt at tale højt om de sammensatte følelser, lyder rådet i denne udgave af Det Gode Liv. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Monkey Business - stock.adobe.co

Det sku' være så godt, og vi elsker da vores børn, men måske er moderskabet ikke så så rosenrødt, som man troede. Det handler denne uges klumme om

25. oktober 2020
Af Jael Lauritzen, psykoterapeut, MPF, Terapihuset

Sexlivet er forandret, hun føler sin krop anderledes, han savner at blive bekræftet med sex, eller han har det fint uden sex i et stykke tid, men mærker, at hun er fuld af skyld over ikke at have lyst.

Du længes efter et døgn i dit helt eget selskab, uden krav om amning, intimitet eller noget som helst andet, eller du føler dig udenfor, fordi du ikke er en del af symbiosen mellem barnet og den af jer, der fysisk fødte det.

Det er, som det altid har været

"Sikke en sød lille tøjrepæl, du har dig dér."

Sagde familiens læge, Doktor Ølgaard, til min bedstemor, der i dag ville have været 103 år gammel. Den dag stod hun som 23-årig med min nyfødte mor i armene og var blevet mor for første gang.

Jeg havde ikke selv børn, da hun fortalte mig historien, og jeg forstod ikke rigtig pointen med tøjrepælen. Først nogle år senenere, da jeg selv havde født min søn, der i dag er en dejlig ung mand i gang med sit eget voksenliv, forstod jeg analogien.

(En tøjrepæl kan man f.eks. binde en ko til, så den ikke render væk).

Det kan føles voldsomt at blive forældre første gang

Voldsomme livsændringer kan give livskriser, eksistentielle kriser. Det er en livsbegivenhed at blive forældre for første gang. Også hvis man oplever det flere gange, men første gang er den helt store livsændring; fra at være dig selv, til at et lille menneske er totalt afhængigt af dig.

Det var det for 79 år siden, da min bedstemor oplevede det, og det er det stadig i dag.

I svære tilfælde kan det forårsage en fødselspsykose, både for mænd og kvinder.

De tabubelagte følelser Alligevel er der stadig i dag nybagte forældre, der fortæller mig, at de skammer sig. For de er ikke lykkelige, som de ellers havde forventet at være. De er faktisk skuffede. De oplever måske glimt af uforbeholden kærlighed til den nyfødte, men ikke berusende lykke.

Tværtimod er de trætte, de har nærmest ikke sex længere, de har ikke overskud til hinanden. De mærker ikke den lykkelige treenighed, de havde forestillet sig skulle komme.

En del forældre oplever endda, at de har grimme tanker om barnet, der er "skyld" i, at de har det så rædsomt. Samtidig elsker de deres nyfødte og er chokerede over, at de kan have så modstridende følelser.

Det er helt normalt. Men det er stadig ikke socialt acceptabelt. Det er nærmest tabubelagt. Jeg hører igen og igen, at forældre ikke rigtig føler sig mødt, hvis de har forsøgt at tale med familie og venner om deres svære følelser.

Det er som om, det ikke er tilladt at sige andet end, at det er fantastisk at bliver forældre. Det ER fantastisk! Men det kan føles forfærdeligt samtidigt. Det elsker man ikke sit barn mindre af.

Det kan du gøre som pårørende

LYT og sig, at det kan du godt forstå. At det lyder hårdt. Sig ikke: "Men det er da også dejligt at få børn, ikk'?" Hvorefter du begynder at fortælle om dine egne lykkelige oplevelser med forældreskabet. Bare lyt og forstå. De har ikke brug for gode råd og anekdoter. De har brug for et sted at læsse af. Og de har brug for, at det er ok.

Det kan du gøre som førstegangsforældre

Nybagte forældre har også brug for at få talt med hinanden om det, der er svært. De har også brug for hjælp til at lytte til, hvad der sker i den anden. Det kan være svært at finde overskuddet til at rumme den anden, især når man er kørt helt flad på alle batterier.

Hvis I ikke rigtigt føler, at I kan komme i gang med at tale sammen om, hvad der sker med jer, eller hvis du er enlig forælder, så kontakt en parterapeut eller en familieterapeut. Det er vigtigt, for det kan gå så hårdt ud over kærligheden, at man tror, det aldrig kan blive godt igen. Det kan blive godt igen. Nogle gange kræver det bare lidt hjælp udefra.